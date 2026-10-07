Οι αρχές της Βουλγαρίας ανακοίνωσαν την λήξη των ερευνών για την ανεύρεση του πληρώματος του φορτηγού πλοίου που βυθίστηκε στη Μαύρη Θάλασσα μετά από επίθεση με drone χωρίς να έχει βρεθεί κανένα μέλος του πληρώματος.

«Δεν υπάρχει κανένα ίχνος των ναυτικών», δήλωσε ο Ρούμεν Νικόλοφ που διευθύνει τον συντονιστικό κέντρο έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα, διευκρινίζοντας ότι οι επιχειρήσεις σταμάτησαν αργά χθες το βράδυ και δεν θα επαναληφθούν.

«Το μόνο που βρέθηκε από το βυθισμένο πλοίο είναι ένα αναποδογυρισμένο κανό, τρεις φουσκωτές σωσίβιες σχεδίες και συντρίμμια που προέρχονται από τον εξοπλισμό του πλοίο και έπλεαν στην επιφάνεια της θάλασσας», είπε.

Drones έπληξαν δύο εμπορικά πλοία νωρίς χθες το πρωί ανοικτά της Βουλγαρίας την ώρα που η ναυσιπλοΐα στη Μαύρη Θάλασσα επηρεάζεται σοβαρά από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία.

Είναι το πρώτο τέτοιο περιστατικό εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα και η προέλευση του drone δεν έχει εξακριβωθεί από τις βουλγαρικές αρχές.

Δέκα οκτώ μέλη πληρώματος, Τούρκοι και Ινδοί, διασώθηκαν από το ένα πλοίο το οποίο βρισκόταν στις φλόγες, αλλά τα μέλη του πληρώματος του δεύτερου φορτηγού πλοίου είναι άφαντα.

Οι βουλγαρικές αρχές δεν ανακοίνωσαν τον αριθμό των αγνοουμένων, αλλά σύμφωνα με την ιστοσελίδα Maritime.bg, 10 άνθρωποι επέβαιναν στο υπό σημαία Τόγκο Alfa Watan.

Οταν ερωτήθηκε αν ανασύρθηκαν συντρίμμια από drones, ο Ρούμεν Νικόλοφ απάντησε όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το Reuters: «Δεν έχω πληροφορίες σχετικά με συντρίμμια από drone».

Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ χαρακτήρισε «απολύτως απαράδεκτη» την επίθεση.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε επίσης «απαράδεκτες» τις επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα.