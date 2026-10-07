Οι πρωτεύουσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοιμάζονται αθόρυβα για το ενδεχόμενο μιας μεγάλης υβριδικής επίθεσης που θα μπορούσε να προκαλέσει τον θάνατο πολιτών, καθώς αξιωματούχοι και διπλωμάτες της ΕΕ εκτιμούν ότι ένα τέτοιο σενάριο γίνεται ολοένα και πιο πιθανό. Οι προετοιμασίες, ωστόσο, αναδεικνύουν παράλληλα τις διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών για το πόσο ενεργό ρόλο θα πρέπει να έχει η ΕΕ σε ζητήματα ασφάλειας και κατά πόσο οι πρωτοβουλίες της επικαλύπτουν τις αρμοδιότητες του ΝΑΤΟ.

Οι σχετικές συζητήσεις για το ενδεχόμενο μιας σοβαρής επίθεσης έχουν πραγματοποιηθεί τις τελευταίες εβδομάδες μεταξύ των πρεσβευτών των 27 κρατών-μελών της ΕΕ σε «περιορισμένη μορφή», δηλαδή χωρίς κινητά τηλέφωνα και βοηθούς. Οι συνομιλίες εντάθηκαν μετά τον εντοπισμό, τον Αύγουστο, ενός drone γεμάτου εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας, σύμφωνα με πέντε Ευρωπαίους διπλωμάτες και αξιωματούχους που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας για τις εμπιστευτικές συζητήσεις.

Η ΕΕ εξετάζει τέτοια σενάρια εδώ και χρόνια, έχοντας παρουσιάσει μια «εργαλειοθήκη υβριδικών απειλών» για τον συντονισμό της αντίδρασης σε κυβερνοεπιθέσεις, παρεμβάσεις σε εκλογές και σαμποτάζ. Ωστόσο, οι τελευταίες συζητήσεις επικεντρώθηκαν στον κίνδυνο σοβαρότερων επιθέσεων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μεγάλο αριθμό θυμάτων. Δύο διπλωμάτες ανέφεραν ότι συνάντηση των πρεσβευτών της ΕΕ την περασμένη Τετάρτη επικεντρώθηκε ειδικά σε τέτοια σενάρια.

Οι φόβοι για ρωσικές υβριδικές επιθέσεις

Από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η ΕΕ υποστηρίζει ότι η Μόσχα έχει εντείνει μια εκστρατεία κυβερνοεπιθέσεων, σαμποτάζ και άλλων συγκαλυμμένων επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ένωση.

«Οι δημοκρατίες της Ευρώπης αντιμετωπίζουν έναν αυξανόμενο αριθμό απειλών», δήλωσε ο Ευρωπαίος επίτροπος Δικαιοσύνης Μάικλ ΜακΓκραθ στο Politico. Όπως ανέφερε, η Ευρώπη ενισχύει την ικανότητά της να προβλέπει και να εντοπίζει απειλές, να βελτιώνει την έγκαιρη προειδοποίηση και να διασφαλίζει ότι μπορεί να αντιδρά γρήγορα και συλλογικά όταν δοκιμάζεται η δημοκρατική της ανθεκτικότητα.

Οι συζητήσεις μεταξύ των Ευρωπαίων διπλωματών και υπουργών έχουν επικεντρωθεί στην ανάπτυξη ομάδων αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, στην απελευθέρωση διαθέσιμων κονδυλίων της ΕΕ για τη στήριξη του κράτους που θα πληγεί, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να επικοινωνούν οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών, σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο.

«Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για κάτι σοβαρό», δήλωσε ανώτερος Ευρωπαίος διπλωμάτης. «Δυστυχώς, η Λειψία μας έδειξε ότι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, κάτι που προκαλεί πολλαπλές απώλειες ανθρώπινων ζωών, δεν είναι εκτός πραγματικότητας», συμπλήρωσε.

Ένας δεύτερος αξιωματούχος της ΕΕ πρόσθεσε ότι, δεδομένης της έκτασης και της κλίμακας της ρωσικής δράσης, είναι αναπόφευκτο να υπάρξουν θύματα αργά ή γρήγορα και πως είναι θέμα τύχης ότι δεν έχουν υπάρξει μέχρι σήμερα.

«Πολύ συγκεχυμένη» η ευρωπαϊκή αντίδραση

Η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με σχεδόν καθημερινές αναφορές για τις αποκαλούμενες υβριδικές επιθέσεις, έναν όρο που χρησιμοποιούν τόσο η ΕΕ όσο και το ΝΑΤΟ για να περιγράψουν ανατρεπτικές δραστηριότητες που βρίσκονται κάτω από το όριο μιας άμεσης πολεμικής ενέργειας. Την Τρίτη, σύμφωνα με Βούλγαρους αξιωματούχους, αρκετοί ναυτικοί αγνοούνταν μετά τη βύθιση πλοίου από drones στη Μαύρη Θάλασσα.

Το περιστατικό αυτό ακολούθησε την υπόθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας, μια ύποπτη πυρκαγιά σε σταθμό επίγειας ζεύξης στην Πολωνία που διαχειρίζεται επικοινωνίες του Starlink, καθώς και ένα σχέδιο τοποθέτησης εμπρηστικών μηχανισμών σε εμπορικούς κόμβους μεταφορών στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο, παράλληλα με τις τακτικές παραβιάσεις του εναέριου χώρου.

«Είναι αρκετά προφανές ότι, όταν η Ρωσία χρησιμοποιεί ολοένα και πιο θανατηφόρα εργαλεία για να δοκιμάσει την ετοιμότητά μας και την προθυμία μας να λάβουμε αντίμετρα, κάποια στιγμή θα υπάρξουν θύματα», δήλωσε η Τέιγια Τιιλικάινεν, διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας για την Αντιμετώπιση Υβριδικών Απειλών. Όπως σημείωσε, κάποια στιγμή, σκόπιμα ή ακούσια, αυτό είναι που συμβαίνει.

Εάν σκοτωθούν αρκετοί πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ ή του ΝΑΤΟ σε μια επίθεση, η πίεση για αντίδραση και από τους δύο οργανισμούς αναμένεται να είναι τεράστια. «Φοβόμαστε πολύ ότι κάποια στιγμή θα χαθεί η ζωή ενός συμμάχου», δήλωσε διπλωμάτης του ΝΑΤΟ, γεγονός που θα καταστήσει την «πίεση πολύ υψηλή» για ανάληψη δράσης.

Ωστόσο, οι συζητήσεις σε επίπεδο ΕΕ προκαλούν αντιδράσεις σε ορισμένες πρωτεύουσες, όπου εκφράζεται η άποψη ότι η Ένωση υπερβαίνει τον ρόλο της στον τομέα της ασφάλειας και ενδέχεται να αναπαράγει λειτουργίες που αποτελούν βασικές αρμοδιότητες του ΝΑΤΟ, της διατλαντικής συμμαχίας που αποτελεί τον πυλώνα της ευρωπαϊκής ασφάλειας εδώ και 80 χρόνια.

«Υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί μεγάλη σύγχυση για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα», δήλωσε η Οάνα Λουνγκέσκου, διακεκριμένη συνεργάτιδα του RUSI και πρώην εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ. Όπως προειδοποίησε, εάν υπάρξει σύγχυση ή επικάλυψη αρμοδιοτήτων, μπορεί να καθυστερήσει η λήψη αποφάσεων, κάτι που έχει συνέπειες, καθώς ο χρόνος είναι πάντα κρίσιμος.

Ένα ακόμη πρόβλημα είναι η έλλειψη ασφαλών επικοινωνιών στην ΕΕ, καθώς και η καχυποψία ότι ευαίσθητες πληροφορίες που ανταλλάσσονται κατά τις συγκεντρώσεις των πρεσβευτών μπορεί να διαρρεύσουν, σύμφωνα με αρκετούς διπλωμάτες. Οι αναφορές ότι ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας μοιράστηκε το περιεχόμενο συνομιλιών σε επίπεδο ηγετών με τον Ρώσο ομόλογό του ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο αυτές τις ανησυχίες, με αποτέλεσμα ορισμένες πρωτεύουσες να περιορίζουν τις πραγματικά ευαίσθητες πληροφορίες στα πλαίσια του ΝΑΤΟ.

«Η κυβέρνησή μου είναι πολύ καχύποπτη απέναντι στην κοινοποίηση ευαίσθητων πληροφοριών στην Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων ή ακόμη και στην αίθουσα των ηγετών», δήλωσε διπλωμάτης από χώρα της ανατολικής πτέρυγας. «Είτε εμφανίζονται στα μέσα ενημέρωσης είτε πηγαίνουν κατευθείαν στη Μόσχα».

Οι επικαλυπτόμενοι μηχανισμοί της ΕΕ

Οι αντιδράσεις αυτές εκδηλώνονται την ώρα που η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επιχειρεί να ενισχύσει το προφίλ της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας.

Στην τελευταία της ομιλία για την Κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Στρασβούργο, η πρώην υπουργός Άμυνας της Γερμανίας παρουσίασε την ιδέα ενός «πρωτοκόλλου έκτακτης ανάγκης για την ασφάλεια», το οποίο θα βοηθούσε τα κράτη-μέλη να συντονίζονται ακριβώς σε ένα τέτοιο σενάριο. Το πρωτόκολλο, μαζί με την πρόταση της φον ντερ Λάιεν για τη δημιουργία ενός «Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας», αναμένεται να περιλαμβάνονται στη σημαντική «Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας», η οποία πρόκειται να παρουσιαστεί στις αρχές Νοεμβρίου, σύμφωνα με δύο διπλωμάτες.

Αρκετοί διπλωμάτες, ωστόσο, εξέφρασαν αντιρρήσεις, υποστηρίζοντας ότι οι νέες αυτές δομές θα χρειάζονταν μήνες για να δημιουργηθούν και ενδεχομένως θα επαναλάμβαναν λειτουργίες που ήδη υπάρχουν στο εσωτερικό της ΕΕ.

Αντί για τη δημιουργία νέων μορφών συνεργασίας που αυξάνουν την πολυπλοκότητα, ανώτερος εθνικός διπλωμάτης υποστήριξε ότι η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει τους μηχανισμούς διαχείρισης κρίσεων που ήδη διαθέτει.

«Νιώθουμε πολύ άβολα με το πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης για την ασφάλεια. Έχουμε ήδη μηχανισμούς σε ισχύ. Εάν υπάρξει κρίση, έχουμε τον Ολοκληρωμένο Πολιτικό Μηχανισμό Αντιμετώπισης Κρίσεων, τον IPCR, ο οποίος λειτούργησε πολύ καλά κατά τη διάρκεια της πανδημίας και άλλων κρίσεων», ανέφερε.

«Ο Πούτιν δεν ενδιαφέρεται»

Ο IPCR θεσπίστηκε στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας και επιτρέπει στη χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, κατόπιν αιτήματος του κράτους που έχει πληγεί, να συγκαλεί έκτακτες συναντήσεις στις οποίες συμμετέχουν ειδικοί από το ΝΑΤΟ, τον ΟΗΕ ή άλλους διεθνείς οργανισμούς.

Σε περίπτωση μεγάλης υβριδικής επίθεσης, η ευθύνη παραμένει στο κράτος που έχει πληγεί, το οποίο καλείται να αποφασίσει τον καταλληλότερο τρόπο αντίδρασης. Η Γαλλία ενεργοποίησε το άρθρο 42.7 της ΕΕ μετά τις επιθέσεις στο Μπατακλάν το 2015, στην πρώτη και μοναδική μέχρι σήμερα επίκληση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής. Ωστόσο, η Λουνγκέσκου σημείωσε ότι επρόκειτο για «πολιτική απόφαση» του Παρισιού, η οποία δεν οδήγησε σε σημαντικές εκδηλώσεις αμοιβαίας συνδρομής, πέρα από τον συντονισμό των ερευνών για την τρομοκρατία μεταξύ Γαλλίας και Βελγίου.

Για να αποφευχθεί η σύγχυση σχετικά με το ποιος κάνει τι σε ένα περιστατικό με πολλά θύματα, η Λουνγκέσκου υποστήριξε ότι οι δύο οργανισμοί θα πρέπει να μοιράσουν τις αρμοδιότητες: το ΝΑΤΟ να αναλάβει την ανταλλαγή πληροφοριών και τη στρατιωτική αποτροπή και η ΕΕ να επικεντρωθεί στην πολιτική αντιμετώπιση.

Για την Τιιλικάινεν, οι προσπάθειες της ΕΕ για τον συντονισμό της αντίδρασης στις υβριδικές επιθέσεις είναι χρήσιμες, αλλά έχουν όρια. Όπως σημείωσε, δεν μπορούν να συγκριθούν με τα μέτρα ανθεκτικότητας σε εθνικό επίπεδο, όπως η προσέγγιση της Φινλανδίας για την «ολοκληρωμένη ασφάλεια».

Η Λουνγκέσκου υπογράμμισε επίσης ότι η Μόσχα δεν κάνει διάκριση μεταξύ των δύο οργανισμών. «Ειλικρινά, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν ενδιαφέρεται αν οι αποφάσεις λαμβάνονται από την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων ή από το Συμβούλιο του Βόρειου Ατλαντικού», ανέφερε, παραπέμποντας στις συνεδριάσεις των πρεσβευτών της ΕΕ και στο όργανο λήψης αποφάσεων του ΝΑΤΟ. «Δεν σκέφτεται έτσι η Μόσχα», τόνισε.