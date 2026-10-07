Ο Εμανουέλ Μακρόν απέτισε σήμερα φόρο τιμής στα θύματα της 7ης Οκτωβρίου, τρία χρόνια μετά τις «βάρβαρες τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς» στο Ισραήλ, υποσχόμενος να «καταπολεμήσει τον αντισημιτισμό» «παντού και πάντα».

«Για τρία χρόνια μοιραζόμαστε τον πόνο του Κράτους του Ισραήλ και των πενθούντων οικογενειών. Τρία χρόνια αργότερα, δεν έχουμε ξεχάσει τα ονόματα ούτε τα πρόσωπα: αυτά της Μάγια, του Οχάντ, του Βαλεντίν και τόσων άλλων», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Καταπολέμηση του αντισημιτισμού και της τρομοκρατίας, παντού και πάντα, εργαζόμενοι για την ειρήνη και την ασφάλεια για όλους: αυτή είναι η δέσμευση της Γαλλίας», πρόσθεσε.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό βρίσκεται σήμερα στο Ισραήλ για τις εορταστικές μνήμης, όπως και ο Μπρουνό Ρεταγιό, ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές της άνοιξης.

Αρκετές πολιτικές προσωπικότητες έχουν προγραμματίσει να συμμετάσχουν σε εκδήλωση αποτίοντας φόρο τιμής που διοργανώνει το Αντιπροσωπευτικό Συμβούλιο Εβραϊκών Ιδρυμάτων της Γαλλίας (CRIF) σήμερα στο Παρίσι.

Η υποψήφια του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού Μαρίν Λεπέν έγραψε επίσης,στο X γι’ «αυτή την αποφράδα ημέρα», όταν «άνδρες, γυναίκες και παιδιά σκοτώθηκαν μόνο και μόνο επειδή ήταν Εβραίοι. Κανείς δεν θα ξεχάσει εκείνους που, υποστηρίζοντας το αδιανόητο, συγχωρώντας το ή σχετικοποιώντας το, πέρασαν το όριο της απανθρωπιάς», πρόσθεσε.

Το ακροδεξιό κόμμα εμπλέκεται σε μια έντονη διαμάχη μετά την αποκάλυψη αντισημιτικών σχολίων που αποδίδονται στον πρόεδρό του, τον Ζορντάν Μπαρντελά, τα οποία φέρεται να έκανε πριν από αρκετά χρόνια, κάτι που ο ίδιος αρνείται.

Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 1.221 ανθρώπων, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP. Εκείνη την ημέρα, 251 άνθρωποι απήχθησαν και μεταφέρθηκαν δια της βίας στη Γάζα, 44 εκ των οποίων ήταν ήδη νεκροί.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ εξαπέλυσε μια μεγάλη επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 74.200 ανθρώπους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της παλαιστινιακής περιοχής, που τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς και του οποίου τα στατιστικά στοιχεία θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.