Ο 20χρονος Μπέντζαμιν Ντέι ομολόγησε την Τρίτη τη δολοφονία της 24χρονης Μαρία Σατσεάνου, την οποία μαχαίρωσε 78 φορές και στη συνέχεια επιχείρησε να διαμελίσει, σε ένα «δωμάτιο δολοφονίας» που είχε δημιουργήσει εμπνευσμένος από την αμερικανική τηλεοπτική σειρά «Dexter».

Ο Ντέι, φοιτητής Ιατροδικαστικής στο πανεπιστήμιο του Γουόρστερ, είχε αρνηθεί αρχικά την κατηγορία της δολοφονίας και αναμενόταν να υποστηρίξει ότι βρισκόταν σε αυτοάμυνα. Κατά τη διάρκεια της δίκης του στο Κακουργιοδικείο του Γούλβερχαμπτον, όμως, άλλαξε την κατάθεσή του και δήλωσε ένοχος.

Η αλλαγή της δήλωσης ενοχής έγινε την Τρίτη, έπειτα από καθυστέρηση περίπου μίας ώρας. Ο Ντέι επέστρεψε από τα κρατητήρια στο εδώλιο και, σύμφωνα με το δημοσίευμα, φάνηκε να χαμογελά ειρωνικά καθώς έγνεψε προς τον γραμματέα του δικαστηρίου και δήλωσε ένοχος.

Φορώντας σκούρο κοστούμι και μπορντό γραβάτα με σχέδια, ο Ντέι παρέμεινε υπό κράτηση και θα καταδικαστεί στις 4 Δεκεμβρίου.

Είχε δημιουργήσει «δωμάτιο δολοφονίας» όπως στο Dexter

Ο Ντέι αναμενόταν να ισχυριστεί ότι είχε διαμορφώσει το δωμάτιο προκειμένου να κινηματογραφήσει έναν «φόρο τιμής» στη σειρά «Dexter», τον οποίο θα μπορούσε να αναρτήσει στο TikTok, υποστηρίζοντας ότι η δολοφονία έγινε σε αυτοάμυνα.

Η σειρά «Dexter», η οποία προβλήθηκε από το 2006 έως το 2013, ακολουθεί τον Ντέξτερ Μόργκαν, τον οποίο υποδύεται ο Μάικλ Σι Χολ. Πρόκειται για τεχνικό εγκληματολογίας που εργάζεται σε αστυνομικό τμήμα και ζει μια διπλή ζωή ως κατά συρροή δολοφόνος που παίρνει τον νόμο στα χέρια του.

Η εισαγγελέας Ρέιτσελ Μπραντ KC είχε υποστηρίξει κατά την έναρξη της δίκης ότι ο Ντέι είχε «σχεδιάσει τη δολοφονία με αρκετές λεπτομέρειες» και είχε οργανώσει την απομάκρυνση της σορού χωρίς να αφήσει ίχνη για όσα είχαν συμβεί. «Όλα πήγαν στραβά και συνελήφθη», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια ανέφερε ότι ο Ντέι είχε «γοητευτεί» από τον «Dexter» και ότι οι πράξεις του ήταν εκείνες ενός «αντιγραφέα», ο οποίος μιμήθηκε όσα είχε δει στη σειρά.

Όπως εξήγησε, ο Ντέξτερ Μόργκαν εργάζεται ως εγκληματολόγος σε αστυνομικό τμήμα και η βασική υπόθεση της σειράς είναι ότι πρόκειται για έναν κατά συρροή δολοφόνο που γνωρίζει πώς να καλύπτει τα ίχνη του. Ο Ντέι, από την πλευρά του, είχε αλλάξει το πανεπιστημιακό του αντικείμενο από τη δημοσιογραφία στην εφαρμοσμένη βιολογία και την εγκληματολογία.

Η εισαγγελέας αναφέρθηκε επίσης στην ενδυμασία του χαρακτήρα της σειράς. Ο Ντέξτερ φορά χακί μπλούζα και ο Ντέι είχε αγοράσει μια παρόμοια μπλούζα, την οποία φορούσε όταν συνελήφθη. Μάλιστα, είχε αλλάξει σε ρούχα εμπνευσμένα από τον Ντέξτερ πριν φτάσει η Μαρία Σατσεάνου στο σπίτι.

Στη σειρά, ο Ντέξτερ προετοιμάζει ένα «δωμάτιο δολοφονίας» για τις επιθέσεις του, καλύπτοντάς το με πλαστικό που στερεώνει με συρραπτικό ή μονωτική ταινία. Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, αντίστοιχη προετοιμασία είχε κάνει και ο Ντέι.

Η λίστα με τα αντικείμενα για τη δολοφονία

Σύμφωνα με την εισαγγελέα, ο Ντέι σχεδίαζε τη δολοφονία από τις 18 Νοεμβρίου του περασμένου έτους, όταν δημιούργησε στο κινητό του μια «λίστα αγορών» με τα αντικείμενα που θα χρειαζόταν.

Στη λίστα υπήρχαν μαχαίρια, ψαλίδια, μάσκα, ποδιά, γάντια μίας χρήσης, πλαστικό κάλυμμα, μονωτική ταινία, συρραπτικό, μπλούζα, παντελόνι, καθαριστικά, αντικειμενοφόρες πλάκες μικροσκοπίου και «hefties», αμερικανικός όρος για τις βαριές μαύρες σακούλες απορριμμάτων. Οι αντικειμενοφόρες πλάκες, σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, θεωρήθηκαν «τρόπαιο» από τη δολοφονία.

Ο Μπέντζαμιν Ντέι

Όλα τα αντικείμενα της λίστας εντοπίστηκαν στον χώρο περισσότερο από έναν μήνα αργότερα.

Δεν υπήρχαν στοιχεία για σεξουαλική επαφή μεταξύ του Ντέι και της Σατσεάνου. Ωστόσο, η 24χρονη απάντησε σε μήνυμα που της έστειλε ο Ντέι λίγο μετά τις 21:30 στις 20 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους.

Η Σατσεάνου οδήγησε μέχρι το Airbnb, όπου ο Ντέι είχε ήδη αρχίσει να «προετοιμάζεται» από τις 17:30. Έφτασε περίπου στις 22:20. Η κατηγορούσα αρχή υποστήριξε ότι ο Ντέι σκότωσε τη Σατσεάνου λίγο μετά την άφιξή της και στη συνέχεια προσπάθησε να διαμελίσει τη σορό της, τραυματίζοντας το χέρι του κατά τη διαδικασία.

Είπε στην αστυνομία ότι τον είχε επιτεθεί «άγριο σκυλί» ή αλεπού

Αφού τραυματίστηκε, ο Ντέι απομακρύνθηκε πεζός από το σημείο και πέταξε ένα κινητό τηλέφωνο. Στη συνέχεια κάλεσε την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης στο 999 στις 00:50 και υποστήριξε ότι το χέρι του είχε τραυματιστεί από αλεπού ή σκύλο, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ράσελς Χολ στο Ντάντλεϊ, ενώ στη συνέχεια έστειλε μήνυμα στον ιδιοκτήτη του Airbnb ζητώντας να παρατείνει τη διαμονή του για μία εβδομάδα.

Ωστόσο, ένας άλλος ένοικος του Airbnb παρατήρησε ίχνη αίματος και ενημέρωσε τον ιδιοκτήτη, ο οποίος κάλεσε την αστυνομία. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη Σατσεάνου μέσα στο κατάλυμα και ο Ντέι συνελήφθη στις 03:42 στο νοσοκομείο.

Ιατροδικαστής του υπουργείου Εσωτερικών ανέφερε ότι η Σατσεάνου πιθανότατα πέθανε από τραύματα στον λαιμό. Πρόσθεσε ότι αρκετά τραύματα στα χέρια της ήταν συμβατά με προσπάθειες να προστατευθεί. Την Τρίτη, πριν αλλάξει την κατάθεσή του και δηλώσει ένοχος, οι ένορκοι παρακολούθησαν βίντεο από τις κάμερες σώματος των αστυνομικών. Σε αυτό ο Ντέι υποστήριζε ότι είχε δεχθεί επίθεση από ένα «άγριο σκυλί» ή μια αλεπού.

Στο βίντεο, αστυνομικοί τον βοηθούν με το τραυματισμένο χέρι του, το οποίο είχε τυλίξει με μονωτική ταινία. Κατά τις συνομιλίες του με τους αστυνομικούς, ο Ντέι είπε ότι σκόπευε να πάει για ποτό στο Ντάντλεϊ και είχε πάει εκεί για να αναζητήσει μια «τυχαία κοπέλα» σε ένα μπαρ. Όταν ένας αστυνομικός τον ρώτησε αν είχε πέσει σε παγίδα και είχε δεχθεί επίθεση, ο Ντέι απάντησε ότι είχε τραυματιστεί κοντά σε έναν θάμνο από ένα ζώο που «μπορεί να ήταν αλεπού».

Σε βίντεο από τις κάμερες δύο αστυνομικών, ο Ντέι περιέγραψε το ζώο λέγοντας ότι είχε «κάπως καφέ, πορτοκαλί χρώμα» και ότι βρισκόταν δίπλα σε έναν θάμνο όταν αυτό «πήδηξε πάνω του».

Όταν ρωτήθηκε από πού είχε πάρει τη μονωτική ταινία με την οποία είχε τυλίξει το χέρι του, είπε ότι την είχε στο αυτοκίνητό του, αν και δεν μπορούσε να θυμηθεί πού το είχε παρκάρει.

Οι αστυνομικοί του προσέφεραν μια κουβέρτα και του ζήτησαν να κρατά το χέρι του ψηλά. Ένας άνδρας αστυνομικός του είπε ότι η ιστορία του δεν φαινόταν να βγάζει νόημα. Ο Ντέι απάντησε: «Δεν ξέρω αν ήταν άγριο σκυλί ή αλεπού».

Συνελήφθη στις 03:42 τα ξημερώματα με την υποψία της δολοφονίας, ενώ βρισκόταν ξαπλωμένος σε κρεβάτι του νοσοκομείου.

Τα ίχνη αίματος οδήγησαν την αστυνομία στη σορό

Στο πλαίσιο του σχεδίου του, ο Ντέι είχε τοποθετήσει τα προσωπικά αντικείμενα του θύματος μέσα σε μαύρη σακούλα απορριμμάτων, έτοιμα για να τα πετάξει. Σε δήλωση που διαβάστηκε στους ενόρκους την Τρίτη, ο ένοικος που είχε κλείσει διαφορετικό δωμάτιο στο Airbnb περιέγραψε πώς εντόπισε τα ίχνη αίματος.

«Το αίμα ήταν σε σταγόνες και σκέφτηκα ότι κάποιος πρέπει να είχε τραυματιστεί», ανέφερε.

Ο ίδιος είπε ότι δεν μπήκε στο δωμάτιο αλλά κοίταξε από έξω. «Μπορούσα να δω ένα λευκό πλαστικό κάλυμμα τοποθετημένο στον τοίχο στα δεξιά», ανέφερε.

Στη συνέχεια έσπρωξε την πόρτα και την άνοιξε, παραμένοντας έξω από το δωμάτιο. Όπως είπε, μπορούσε να δει πολύ αίμα στο πάτωμα και μια κούκλα.

«Η κούκλα ήταν ξαπλωμένη ανάσκελα στο πάτωμα», ανέφερε στη δήλωσή του.

Ο ένοικος πρόσθεσε ότι έβγαλε φωτογραφίες και τις έστειλε στην αστυνομία, έφυγε από το κατάλυμα και προειδοποίησε τον ιδιοκτήτη να είναι προσεκτικός και να εισέλθει στο ακίνητο συνοδευόμενος από αστυνομικούς.

Η οικογένεια του 20χρονου

Ο Μπέντζαμιν Ντέι είναι γιος διευθυντή εταιρείας και είχε φοιτήσει στο Λύκειο Τρίνιτι στο Ρέντιτς.

Πηγή από την περιοχή δήλωσε ότι ο Ντέι ήταν «λίγο μοναχικός», αλλά θυμόταν ότι του άρεσε το «Dexter» και μιλούσε για τη σειρά.

Το απόγευμα της Τρίτης, σε σπίτι της οικογένειας στο Ρέντιτς, μια γυναίκα που πιστεύεται ότι είναι η μητέρα του Ντέι ρωτήθηκε για την ομολογία ενοχής του. «Είναι εντάξει. Έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι είναι τα πράγματα», απάντησε, αρνούμενη να σχολιάσει περαιτέρω.