Μια υπόθεση δολοφονίας που είχε συγκλονίσει την Αριζόνα το 2023 επανέρχεται στην επικαιρότητα, καθώς ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης, δήλωσε τελικά ένοχος και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, γεγονός που απέτρεψε την επιβολή της θανατικής ποινής.

Πρόκειται για τον Ζάιον Τίσιλι και τη Λόρεν Χάικε. Η 29χρονη είχε βρεθεί νεκρή το 2023, κοντά σε μονοπάτι πεζοπορίας στο Φοίνιξ, έχοντας δεχτεί 15 μαχαιριές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο Τίσιλι την είχε παρακολουθήσει πριν την καταδιώξει και της επιτεθεί με σουγιά. Στη συνέχεια φέρεται να πήδηξε πάνω από έναν φράχτη και να διέφυγε από το σημείο.

Η αστυνομία εντόπισε DNA του στα παπούτσια της Χάικε, ενώ κάμερες ασφαλείας φέρεται να είχαν καταγράψει τον 25χρονο να την παρακολουθεί πριν από την επίθεση. Ο ίδιος συνελήφθη λίγες ημέρες αργότερα στο σπίτι του, περίπου 1,6 χιλιόμετρα από το σημείο της δολοφονίας. Την περίοδο εκείνη βρισκόταν υπό επιτήρηση, έχοντας προηγουμένως εκτίσει ποινή φυλάκισης για ένοπλη ληστεία και άλλα αδικήματα.

Trans killer blames transition for stabbing hiker 15 times on trail: Victim was ‘what I want to look like’ https://t.co/gD0ByHaZpF https://t.co/UUgpsIg5tB — New York Post (@nypost) October 6, 2026

Η σύγχυση με την ταυτότητα φύλου

Στην υπόθεση έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσα είχε καταγράψει ο Τίσιλι στο προσωπικό του ημερολόγιο πριν από τη δολοφονία. Σύμφωνα με αστυνομική έκθεση 400 σελίδων, είχε γράψει ότι «πάλευε με την ταυτότητα φύλου και τη σεξουαλικότητά του» και θεωρούσε ότι αυτά έρχονταν σε σύγκρουση με τη χριστιανική του πίστη.

Ο ίδιος είχε αναφέρει επίσης ότι ένιωθε άσχημα όταν έβλεπε «όμορφες» γυναίκες, καθώς αισθανόταν ότι ήταν εγκλωβισμένος στο να ζει ως άνδρας. Κατά την πρώτη του ανάκριση, αρνήθηκε ότι γνώριζε τη Χάικε και υποστήριξε ότι την είχε δει μόνο στις ειδήσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με την αστυνομία, όταν του έδειξαν τη φωτογραφία της, φέρεται να είπε: «Έτσι θέλω να γίνω».

Η οικογένεια της 29χρονης

Η οικογένεια της Λόρεν Χάικε τάχθηκε υπέρ της συμφωνίας με τις Αρχές, η οποία οδήγησε στην καταδίκη του Τίσιλι. Όπως ανέφερε, η εξέλιξη αυτή την απαλλάσσει από τη διαδικασία μιας δίκης και από το να χρειαστεί να ξαναζήσει μέσα από τις λεπτομέρειες όσα συνέβησαν στην 29χρονη.

«Καμία ποινή δεν θα φέρει τη Λόρεν πίσω, όμως νιώθουμε ανακούφιση γνωρίζοντας ότι δεν θα αφεθεί ποτέ ελεύθερος», ανέφερε η οικογένεια, σύμφωνα με τη New York Post, προσθέτοντας ότι η απόφαση σημαίνει πως ο καταδικασμένος «δεν θα έχει ποτέ ξανά την ευκαιρία να βλάψει κάποιον άλλον».