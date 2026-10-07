Σοκαριστικές λεπτομέρειες για τον θάνατο της 19χρονης φοιτήτριας Κάρλα Γκεοργκέσκου ακούστηκαν ενώπιον του δικαστηρίου στο Πρέστον της Βρετανίας, όπου ο 34χρονος πατριός της, Νέιθαν Όουενς, δικάζεται κατηγορούμενος για τη δολοφονία της.

Η Κάρλα, με καταγωγή από τη Ρουμανία, σπούδαζε κλινική ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο του Λάνκασιρ και διέμενε σε φοιτητική εστία στο Πρέστον. Η σορός της εντοπίστηκε στις 5 Φεβρουαρίου, ημέρα κατά την οποία θα γιόρταζε τα 20ά γενέθλιά της, όπως σημειώνει η Daily Mail.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Νέιθαν Όουενς είχε αναπτύξει επί μεγάλο χρονικό διάστημα μια «σεξουαλική εμμονή» με τη θετή του κόρη, η οποία, όπως υποστηρίχθηκε στο δικαστήριο, είχε κλιμακωθεί τους τελευταίους μήνες πριν από τον θάνατό της.

Η μητέρα της Κάρλα, Γιανίνα, είχε μετακομίσει μαζί με την κόρη της στη Βρετανία όταν εκείνη ήταν 12 ετών, μετά τον χωρισμό της από τον βιολογικό πατέρα της. Αργότερα παντρεύτηκε τον Νέιθαν Όουενς.

Το νυχτερινό ταξίδι και οι κινήσεις που κατέγραψαν οι κάμερες

Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης Φεβρουαρίου ο Νέιθαν Όουενς έφυγε από το σπίτι της οικογένειας στο Χάρτλπουλ, χωρίς να ενημερώσει τη σύζυγό του, και ταξίδεψε μέχρι το Πρέστον. Λίγο νωρίτερα είχε στείλει μήνυμα στην Κάρλα, λέγοντάς της ότι η μητέρα της είχε ξεχάσει το πορτοφόλι της κατά τη διάρκεια προηγούμενης επίσκεψης και ότι θα πήγαιναν να το παραλάβουν πριν από το ταξίδι που επρόκειτο να κάνει η 19χρονη. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, ο 34χρονος εμφανίστηκε μόνος του στη φοιτητική εστία περίπου στις 4 τα ξημερώματα.

Οι ένορκοι άκουσαν ότι είχε αφήσει το αυτοκίνητό του σε απόσταση από τον χώρο στάθμευσης της εστίας και φέρεται να κάλυπτε το κεφάλι του με κουβέρτα καθώς πλησίαζε στο κτίριο. Περίπου μιάμιση ώρα αργότερα, οι κάμερες ασφαλείας φέρεται να τον κατέγραψαν να αποχωρεί φορώντας αθλητικά παπούτσια της Κάρλα και μάσκα προσώπου, ενώ κρατούσε ομπρέλα με τρόπο που, σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, έκρυβε το πρόσωπό του. Φέρεται επίσης να κρατούσε αρκετές τσάντες.

Η Κάρλα είχε κανονίσει την επόμενη ημέρα να συναντήσει φίλη της στο Μπέρμιγχαμ, ώστε να ταξιδέψουν μαζί στη Ρουμανία. Δεν εμφανίστηκε ποτέ στη συνάντηση. Όταν η μητέρα της δεν κατάφερε να επικοινωνήσει μαζί της, ανησύχησε και ειδοποίησε την αστυνομία. Αστυνομικοί και εργαζόμενοι του πανεπιστημίου μπήκαν στο δωμάτιό της και βρέθηκαν μπροστά σε μια εικόνα που στο δικαστήριο χαρακτηρίστηκε «ιδιαίτερα ανησυχητική».

Η 19χρονη βρέθηκε πεσμένη προς τα πίσω, ακουμπισμένη σε ντουλάπα, ενώ γύρω από τον λαιμό της υπήρχε δερμάτινη ζώνη, η οποία ήταν στερεωμένη στο χερούλι της ντουλάπας. Αρχικά οι άνθρωποι που εντόπισαν τη σορό θεώρησαν ότι επρόκειτο για αυτοκτονία. Η ιατροδικαστική εξέταση, ωστόσο, αποκάλυψε τραύματα που οδήγησαν τις Αρχές σε διαφορετική κατεύθυνση.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η Κάρλα είχε δεχθεί δύο ισχυρά χτυπήματα στο κεφάλι, είχε τραύμα στο μάγουλο από αιχμηρό αντικείμενο, καθώς και κακώσεις στο στόμα και στη μύτη. Στα χέρια της βρέθηκαν επίσης τραύματα τα οποία, κατά την κατηγορούσα αρχή, ήταν συμβατά με προσπάθεια άμυνας. Στο δικαστήριο έγινε ακόμη αναφορά σε σεξουαλικά τραύματα.

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Οι ισχυρισμοί για «σεξουαλική εμμονή» και τα στοιχεία που εξετάζει το δικαστήριο

Ο εισαγγελέας Νίκολας Λάμλεϊ ανέφερε στους ενόρκους ότι ο θάνατος της Κάρλα αποτέλεσε, κατά την κατηγορούσα αρχή, την κατάληξη μιας εμμονικής συμπεριφοράς που ενδεχομένως είχε διαρκέσει μήνες ή και χρόνια.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Νέιθαν Όουενς φέρεται να είχε τραβήξει κρυφά φωτογραφίες της 19χρονης μέσα στο σπίτι, ενώ έκανε καθημερινές δουλειές, και να είχε επεξεργαστεί αθώες φωτογραφίες της ώστε να αποκτήσουν σεξουαλικό χαρακτήρα.

Στο δικαστήριο αναφέρθηκε επίσης ότι στο κινητό και στις συσκευές του εντοπίστηκαν βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου με αντικείμενα που σχετίζονταν με την Κάρλα, μεταξύ αυτών και μια ανθρώπινου μεγέθους κούκλα ντυμένη με νυχτικό της. Η κατηγορούσα αρχή υποστηρίζει ότι ο 34χρονος γνώριζε πως η Κάρλα είχε αναπτύξει διαδικτυακή ερωτική σχέση με έναν νεαρό από τη Ρουμανία, τον οποίο σχεδίαζε να συναντήσει. Ο εισαγγελέας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η «σεξουαλική ζήλια» να αποτέλεσε κίνητρο της επίσκεψής του εκείνο το βράδυ.

Στο δωμάτιο της 19χρονης, σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, βρέθηκαν ερωτικά βοηθήματα στα οποία εντοπίστηκε τόσο δικό της DNA όσο και DNA που αποδίδεται στον Νέιθαν Όουενς. Η εισαγγελία υποστηρίζει ακόμη ότι μετά τον θάνατο της Κάρλα ο κατηγορούμενος αφαίρεσε το κινητό και τον φορητό υπολογιστή της και πέταξε διάφορα αντικείμενα κατά τη διαδρομή από το Πρέστον προς το Χάρτλπουλ.

Αστυνομικοί φέρεται να εντόπισαν στη συνέχεια αιματοβαμμένα ρούχα, σεντόνια της Κάρλα, γάντια από λάτεξ και άλλα αντικείμενα. Σε ρυάκι στην Κάμπρια βρέθηκε επίσης ερωτικό βοήθημα, το οποίο, σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, ταίριαζε με αντικείμενο που εμφανιζόταν σε βίντεο του κατηγορούμενου.

Στους ενόρκους ειπώθηκε ακόμη ότι, μετά την αρχική ενημέρωση της οικογένειας πως ο θάνατος ενδεχομένως ήταν αυτοκτονία, ο Νέιθαν Όουενς φέρεται να πραγματοποίησε διαδικτυακές αναζητήσεις σχετικά με λανθασμένες πληροφορίες της αστυνομίας για αιτίες θανάτου. Η εισαγγελία ανέφερε επίσης ότι διαγράφηκαν περισσότερα από 6.000 αρχεία από το τηλέφωνό του και ότι έγινε επαναφορά της συσκευής στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Η υπεράσπιση έχει ενώπιόν της και το στοιχείο ότι η Κάρλα είχε στο παρελθόν αναφέρει σε σύμβουλο αυτοκτονικές σκέψεις. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν είχε πρόθεση να βλάψει τον εαυτό της, ενώ φίλοι, επαγγελματίες υγείας και η μητέρα της δεν είχαν παρατηρήσει ανησυχητική συμπεριφορά τις ημέρες πριν από τον θάνατό της.

Ο Νέιθαν Όουενς αρνείται τις κατηγορίες της δολοφονίας, του εκ προθέσεως στραγγαλισμού και της πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης με πρόθεση.

Η δίκη βρίσκεται σε εξέλιξη.