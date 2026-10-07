Η Κρίστα Πάικ, η οποία παραμένει καταδικασμένη σε θάνατο στις ΗΠΑ, έχει τις αισθήσεις της και μιλάει μετά την αποτυχημένη προσπάθεια εκτέλεσής της την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τους δικηγόρους της.

Η 50χρονη Κρίστα Πάικ εξακολουθεί να λαμβάνει κρίσιμη ιατρική φροντίδα στο νοσοκομείο, όπου παραμένει υπό κράτηση και με χειροπέδες, όπως ανέφεραν οι συνήγοροί της σε ανακοίνωσή τους την Τρίτη. Η Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία της Κόλιν Σλέμερ το 1995 και την περασμένη Τετάρτη επέζησε από δύο αποτυχημένες προσπάθειες θανατηφόρας ένεσης στην πολιτεία του Τενεσί.

Μετά την αποτυχημένη εκτέλεση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παρέμεινε αναίσθητη για ημέρες, ενώ το ιατρικό προσωπικό προσπαθούσε να απομακρύνει από τον οργανισμό της τη χημική ουσία που της είχε χορηγηθεί.

«Ιατρικά πρωτοφανής» η εξέλιξη της κατάστασής της

Οι ειδικοί και η νομική της ομάδα χαρακτηρίζουν την ανάρρωσή της πρωτοφανή. Η Πάικ θεωρείται ότι είναι το μοναδικό πρόσωπο που έχει επιβιώσει από θανατηφόρα ένεση.

Οι δικηγόροι της χαρακτήρισαν την εξέλιξη της κατάστασής της «ιατρικά πρωτοφανή» και σημείωσαν ότι, αν και η πρόγνωσή της παραμένει ασαφής, «το λιγότερο που περιμένουμε είναι μια μακρά ανάρρωση».

Η Ντέμπορα Ντένο, εγκληματολόγος και καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Φόρνταμ, δήλωσε ότι είναι «απολύτως έκπληκτη» από το γεγονός ότι η Πάικ έχει ανακτήσει τις αισθήσεις της και μιλάει.

Σύμφωνα με την ίδια, έχουν καταγραφεί επτά ακόμη περιπτώσεις κρατουμένων που επέζησαν από προγραμματισμένες εκτελέσεις. Ωστόσο, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις οι εκτελεστές δεν κατάφεραν να χορηγήσουν οποιαδήποτε ουσία στις φλέβες των κρατουμένων.

«Η ίδια είναι το μοναδικό πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί κάποιου είδους τοξική ουσία», ανέφερε η Ντένο στο BBC.

«Έκαναν όλα όσα έπρεπε να κάνουν στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης και απλώς δεν λειτούργησε. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν», πρόσθεσε.

Άγνωστο αν θα επιχειρηθεί ξανά η εκτέλεσή της

Οι Αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει αν θα επιχειρήσουν εκ νέου να εκτελέσουν την Πάικ. Παράλληλα, δεν έχουν δώσει εξήγηση για το τι πήγε στραβά μετά τη χορήγηση της πεντοβαρβιτάλης, της χημικής ουσίας που χρησιμοποιήθηκε στη διαδικασία.

Ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, ανέστειλε όλες τις εκτελέσεις για το υπόλοιπο του έτους, ενώ ο επικεφαλής των σωφρονιστικών υπηρεσιών της πολιτείας δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι σχεδιάζει να παραιτηθεί.

Η Πάικ ήταν 18 ετών όταν, μαζί με τον τότε σύντροφό της, Ταντάριλ Σιπ, ξυλοκόπησαν, βασάνισαν και σκότωσαν τη 19χρονη Σλέμερ, την οποία είχαν γνωρίσει σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για προβληματικούς εφήβους.

Οι δικηγόροι της Πάικ αναμένεται να εμφανιστούν την Τετάρτη ενώπιον δικαστηρίου στο Νάσβιλ. Σχεδιάζουν επίσης να παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου έξω από το δικαστήριο.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν από τη θανατηφόρα ένεση»

Ο δρ Τζόελ Ζίβοτ, αναισθησιολόγος που συμβουλεύει την υπερασπιστική ομάδα της Πάικ, δήλωσε την Τρίτη ότι οι πιθανότητες ανάρρωσης μετά από θανατηφόρα ένεση είναι μικρές.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι που υποβάλλονται σε θανατηφόρα ένεση πεθαίνουν από αυτήν. Στην πραγματικότητα, σχεδόν όλοι, εκτός από την Κρίστα. Επομένως, το γεγονός ότι επέζησε ήταν ασυνήθιστο», δήλωσε στο BBC.

Όπως σημείωσε, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα και πολλά άγνωστα στοιχεία, μεταξύ άλλων πόση ποσότητα πεντοβαρβιτάλης εισήλθε στον οργανισμό της, ποια ήταν τα επίπεδα της ουσίας στο αίμα της μετά τη χορήγηση και πώς θα εξελιχθεί η ανάρρωσή της.

«Σε καμία περίπτωση δεν θα έλεγα σε αυτό το στάδιο ότι όλοι οι μεγάλοι κίνδυνοι βρίσκονται πίσω της», τόνισε.

Ο Ζίβοτ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι οι δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης που έλαβε η Πάικ την περασμένη εβδομάδα θα ήταν αρκετές ώστε, εάν είχαν εισέλθει στην κυκλοφορία του αίματός της υπό φυσιολογικές συνθήκες, «θα είχε σίγουρα πεθάνει».

Αντί γι’ αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, μια πιθανή εξήγηση είναι ότι η πεντοβαρβιτάλη δεν εισήλθε στην κυκλοφορία του αίματος, αλλά πιθανότερα διαχύθηκε στους ιστούς κάτω από το δέρμα της.

Ο φόβος για εγκεφαλική βλάβη

Ο Ζίβοτ είχε εκτιμήσει την περασμένη εβδομάδα ότι ήταν «πολύ πιθανό» να έχει υποστεί εγκεφαλική βλάβη, εξαιτίας των καθυστερήσεων στην ανάνηψή της. Είχε επίσης εκτιμήσει ότι θα χρειαζόταν περίπου μία εβδομάδα προκειμένου να γίνει πραγματικά κατανοητή η κατάστασή της και να πραγματοποιηθεί νευρολογική εξέταση. Από την αποτυχημένη προσπάθεια εκτέλεσης έχουν πλέον περάσει έξι ημέρες.

Οι δικηγόροι της Πάικ είχαν προειδοποιήσει προηγουμένως ότι το ιατρικό ιστορικό και η ανατομία της, μεταξύ άλλων η θρομβοκυττάρωση, μια διαταραχή που σχετίζεται με την πήξη του αίματος, καθώς και οι μικρές φλέβες της, δημιουργούσαν κίνδυνο να υποστεί «περιττό» πόνο και ταλαιπωρία κατά τη διάρκεια της θανατηφόρας ένεσης.

Την Τρίτη ανέφεραν ότι έχει υποστεί «σοβαρή βλάβη» στα χέρια της.

Πάνω από το ένα τρίτο των εκτελέσεων το 2022 παρουσίασαν προβλήματα

Σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφοριών για τη θανατική ποινή, το οποίο παρακολουθεί στοιχεία για τέτοιες περιπτώσεις, το 2022 περισσότερες από το ένα τρίτο των εκτελέσεων στις ΗΠΑ ήταν αποτυχημένες ή παρουσίασαν σοβαρά προβλήματα.

Στις θανατηφόρες ενέσεις, τέτοια περιστατικά έχουν συνήθως προκύψει εξαιτίας δυσκολιών στην εξασφάλιση αξιόπιστης ενδοφλέβιας πρόσβασης στις φλέβες, αν και η υποκείμενη αιτία διαφέρει από περίπτωση σε περίπτωση.

Στις περιπτώσεις που έχει καταγράψει το Κέντρο, όλες οι αποτυχίες σημειώθηκαν πριν καταστεί δυνατή η χορήγηση των θανατηφόρων φαρμάκων. Η τελευταία αποτυχημένη θανατηφόρα ένεση που καταγράφηκε σημειώθηκε νωρίτερα φέτος, επίσης στο Τενεσί.

Η εκτέλεση του Τόνι Καράδερς, ο οποίος είχε καταδικαστεί για την απαγωγή και τη δολοφονία τριών ανθρώπων το 1994, αναβλήθηκε τον Μάιο, αφού το προσωπικό δεν κατάφερε να εντοπίσει φλέβα για τη χορήγηση της θανατηφόρας ένεσης. Ο κυβερνήτης τού χορήγησε αναβολή ενός έτους.