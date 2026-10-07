Περίπου 2.200 συγγενείς φερόμενων ως τζιχαντιστών, περίπου 50 εθνικοτήτων, εξακολουθούν να κρατούνται σε καταυλισμό στη βορειοανατολική Συρία υπό τον έλεγχο Κούρδων μαχητών, παρά τη συμφωνία συσσωμάτωσης των κουρδικών πολιτικών και στρατιωτικών θεσμών στο συριακό κράτος.

Ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου μετέβη προχθές Δευτέρα 5/10 στον καταυλισμό Ρουτζ, όπου βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί, υπήκοοι ιδίως της Ρωσίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας, κι είδαν γυναίκες με νικάμπ, παιδιά κι εφήβους να κυκλοφορούν ανάμεσα σε σκηνές. Σε κάποιες περιπτώσεις ζήτησαν η ομάδα να μην τραβήξει ούτε φωτογραφίες, ούτε βίντεο.

Δύο πηγές του AFP στις de facto συριακές αρχές ανέφεραν ότι η παράδοση του ελέγχου του καταυλισμού αυτού στην κεντρική κυβέρνηση θα χρειαστεί χρόνο.

«Στον καταυλισμό Ρουτζ βρίσκονται 729 οικογένειες (μελών) του Νταές (σ.σ. ακρώνυμο της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στα αραβικά)», είπε η υπεύθυνη για αυτόν, η Χακμιέ Ιμπραήμ.

«Δεν έχουν γίνει αλλαγές στη διαχείρισή του μέχρι τώρα», πρόσθεσε.

Στον καταυλισμό, ο οποίος φρουρείται από κουρδικές δυνάμεις ασφαλείας, βρίσκονται οικογένειες τζιχαντιστών που έχουν κάπου πενήντα εθνικότητες, είπε η κ. Ιμπραήμ, με τη μεγαλύτερη ομάδα να έχει τη ρωσική υπηκοότητα.

Εκτιμάται ακόμη πως οι οικογένειες με τη γαλλική υπηκοότητα είναι περίπου σαράντα, ενώ βρίσκονται εκεί επίσης συγγενείς τζιχαντιστών από τη Γερμανία, την Τουρκία κι αραβικά κράτη, συμπεριλαμβανομένων της Τυνησίας και του Μαρόκου.

Από τις πιο γνωστές μορφές στον καταυλισμό είναι η Σαμίμα Μπέγκαμ, από την οποία αφαιρέθηκε η βρετανική υπηκοότητα αφού εγκατέλειψε το Ηνωμένο Βασίλειο το 2015, σε ηλικία 15 ετών, μαζί με δύο φίλες της, για να γίνει σύζυγος μαχητή του ΙΚ.

Οι Κούρδοι, που έλεγχαν κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου αχανείς τομείς της βόρειας και της βορειοανατολικής Συρίας, έκλεισαν συμφωνία τον Ιανουάριο με τη Δαμασκό για να ενσωματωθούν οι πολιτικοί και στρατιωτικοί θεσμοί τους στο συριακό κράτος.

Η συμφωνία κλείστηκε υπό πίεση, με φόντο επίθεση δυνάμεων του ισλαμιστή de facto προέδρου Άχμαντ ας Σάρα, που λέει πως έχει σκοπό να «επανενώσει» τη Συρία μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024.

Τον Αύγουστο, ο επικεφαλής των ισχυρών Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ), παράταξης με κυρίαρχη συνιστώσα τους Κούρδους, ο Μαζλούμ Άμπντι, ανακοίνωσε τη διάλυσή τους.

Ο Ρουτζ είναι ο τελευταίος καταυλισμός υπό κουρδικό έλεγχο, μετά την αποχώρηση των δυνάμεών τους από εκείνον -πολύ μεγαλύτερο- στην Αλ Χολ, κατά τη διάρκεια της επίθεσης των δυνάμεων της Δαμασκού.

Στον Αλ Χολ κρατούνταν πάνω από 23.000 άνθρωποι, κυρίως Σύροι, αλλά και πάνω από 6.000 αλλοδαποί, από περίπου σαράντα χώρες. Οι περισσότεροι από αυτούς έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών και κατόπιν.

Χθες, πηγή του AFP στη συριακή κυβέρνηση, που παρακολουθεί το ζήτημα των μαχητών του ΙΚ και των οικογενειών τους, είπε πως «η ενσωμάτωση του καταυλισμού Ρουτζ, όπως και άλλων θεσμών, βρίσκεται σε εξέλιξη».

Όμως «η μεταβίβαση της διαχείρισής του θα πάρει χρόνο», πρόσθεσε επικαλούμενος «περίπλοκες ανθρωπιστικές και πολιτικές» διαστάσεις και το ότι εμπλέκονται «ξένα μέρη» — αυτή η τελευταία αναφορά υπονοεί την άρνηση πολλών κυβερνήσεων να επαναπατρίσουν τους υπηκόους τους.

Αξιωματούχος του συριακού υπουργείου Εσωτερικών, που εκφράστηκε επίσης υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο καταυλισμός Ρουτζ «είναι μέρος γενικότερου προβλήματος» για το οποίο «εργαζόμαστε» ώστε να λυθεί.

Τον Φεβρουάριο, πάνω από 5.700 άνθρωποι, που φέρονται να ήταν μέλη του ΙΚ, μετήχθησαν στο Ιράκ από τον στρατό των ΗΠΑ, αφού πέρασαν χρόνια σε φυλακές των ΣΔΔ.

Οι ΣΔΔ υπήρξαν αιχμή του δόρατος στις επιχειρήσεις διεθνούς συνασπισμού υπό την Ουάσιγκτον εναντίον του ΙΚ στη Συρία το 2019 και αιχμαλώτισαν χιλιάδες φερόμενα ως μέλη της τζιχαντιστικής οργάνωσης και μέλη των οικογενειών τους.