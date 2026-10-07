Πολίτες σε πένθος τήρησαν σήμερα ενός λεπτού σιγή σε τοποθεσίες του νότιου Ισραήλ που είχαν καταλάβει εξ εφόδου μαχητές της Χαμάς πριν από ακριβώς τρία χρόνια, όταν εξαπέλυσαν την πιο φονική επίθεση από καταβολής του εβραϊκού κράτους, έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Στην τοποθεσία του φεστιβάλ μουσικής Nova, όπου επιτέθηκαν μαχητές της Χαμάς με οχήματα και παραπέντε, μέλη οικογενειών τήρησαν ενός λεπτού σιγή στις 06:29 (ώρα Ελλάδας), έχοντας γύρω τους πορτρέτα θυμάτων, μπροστά στα οποία είχαν αποτεθεί λουλούδια.