Από το Παρίσι και τη Λυών, μέχρι το Στρασβούργο, τη Μασσαλία, τη Ναντ και άλλες γαλλικές πόλεις, οι κινητοποιήσεις μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών και τα επεισόδια εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα.

Οι διαδηλώσεις και οι καταλήψεις παίρνουν ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις, με την κυβέρνηση να βρίσκεται αντιμέτωπη με βίαια επεισόδια, συλλήψεις και αυξανόμενη κοινωνική πίεση.

Μαθητές και φοιτητές έχουν συγκροτήσει κοινό μέτωπο απέναντι στην κυβέρνηση, καταθέτοντας επείγοντα αιτήματα για παιδεία, στέγαση και κοινωνική προστασία, ενώ προειδοποιούν με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Scuffles broke out between protesters and police in Paris on Tuesday as high schoolers in France returned to the barricades in their protest movement demanding more resources for the school system. pic.twitter.com/n2kN3QxEsh — The Associated Press (@AP) October 6, 2026

Για σήμερα, Τετάρτη, προγραμματίζονται νέες διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία, ενώ σε κινητοποιήσεις προχωρούν και τα συνδικάτα, σε ένδειξη συμπαράστασης στους μαθητές και τους φοιτητές.

Riot police have fired tear gas at protesters in Paris after the demonstrations across the country saw thousands of schools partially or fully closed.



Up to 40,000 people are expected to be attending the protest in the French capital.



Read the latest 🔗 https://t.co/OO4R2ZBbVu pic.twitter.com/DpFzecxHyf — Sky News (@SkyNews) October 6, 2026

Χαρακτηριστικά είναι τα πλακάτ που κρατούσαν μαθητές στο Παρίσι με τα συνθήματα: «Θέλουμε να ακουστούμε, όχι να μας ρίξουν δακρυγόνα» και «Το μέλλον μας δεν είναι προαιρετικό».

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Δευτέρα, ένας 15χρονος διαδηλωτής έχασε το χέρι του από χειροβομβίδα κρότου-λάμψης, κατά τη διάρκεια κινητοποίησης στη βόρεια Γαλλία, όπου υπήρξε αστυνομική επέμβαση.

Police fired tear gas on student protesters in Lyon and Strasbourg, France, as nationwide demonstrations demanded fixes for understaffed, dilapidated schools https://t.co/z0Ant8yIeN pic.twitter.com/v8lNRUh5yX — Reuters (@Reuters) October 6, 2026

Ανοίγουν σταδιακά τα σχολεία

Συνολικά, τις προηγούμενες ημέρες οι μαθητές είχαν βάλει «λουκέτο» σε περίπου 1.800 σχολεία, καθώς και σε αρκετάπανεπιστήμια, ωστόσο σταδιακά αρχίζουν να ανοίγουν.

Το υπουργείο Παιδείας της Γαλλίας έδωσε οδηγίες για σταδιακή επαναλειτουργία των λυκείων, αρχίζοντας από τις τάξεις των τελειόφοιτων.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που εστάλησαν στους διευθυντές των σχολείων, στα ιδρύματα που έχουν πληγεί περισσότερο από τις κινητοποιήσεις η επιστροφή στις αίθουσες θα γίνει σε φάσεις, με προτεραιότητα στους μαθητές της τελευταίας τάξης.

Το υπουργείο ζήτησε, επίσης, από κάθε σχολείο να διαθέσει μισή ημέρα ειδικά για διάλογο με τους μαθητές, για να παρουσιάσουν εκείνη τις προτάσεις τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Βέβαια, οι μαθητικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι οι κινητοποιήσεις θα ενταθούν, εάν η κυβέρνηση δεν ανταποκριθεί στα αιτήματά τους για καλύτερες συνθήκες στα σχολεία.

Σφοδρές οδομαχίες, τραυματισμοί και συλλήψεις

Στις μαζικές αυτές διαδηλώσεις, που άρχισαν πριν από δύο εβδομάδες από τα υποβαθμισμένα προάστια του Παρισιού και εξαπλώθηκαν σε όλη τη χώρα, η κυβέρνηση απάντησε με αστυνομικές παρεμβάσεις, υποστηρίζοντας ότι το μαθητικό κίνημα μετεξελίχθηκε σε αστική βία.

Σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Δικαιοσύνης, από την έναρξη των διαδηλώσεων έχουν συλληφθεί 5.060 άτομα, εκ των οποίων 87% είναι ανήλικοι.

Περισσότερα από 1.800 άτομα διώκονται ποινικά, συμπεριλαμβανομένων 1.483 ανηλίκων, χωρίς ωστόσο το υπουργείο να διευκρινίζει τα αδικήματα. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι 790 υποθέσεις τέθηκαν στο αρχείο.

Εντωμεταξύ, τουλάχιστον 715 αστυνομικοί και 215 έφηβοι έχουν τραυματιστεί σε συγκρούσεις, σύμφωνα με το γραφείο του Γάλλου πρωθυπουργού.

Όπως δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, οι αστυνομικές παρεμβάσεις από την έναρξη του μαθητικού κινήματος έχουν πραγματοποιηθεί «με τον αυστηρότερο αναλογικό τρόπο».

«Επιμένω ότι, όταν υπάρχει αναταραχή, πρέπει να υπάρξει παρέμβαση», πρόσθεσε, μιλώντας στο ραδιόφωνο France Inter.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, έδωσε εντολή στους υπουργούς του να αντιμετωπίσουν τα βασικά αιτήματα των μαθητών.

Αυτά περιλαμβάνουν τη διασφάλιση της αναπλήρωσης των απόντων εκπαιδευτικών, την επανεξέταση της διάρκειας του σχολικού ωραρίου (από τις 8 π.μ. έως τις 6 μ.μ.) και την ανάγκη για μεγαλύτερα διαλείμματα για το μεσημεριανό γεύμα.

Η κυβέρνηση θα εξετάσει επίσης τις αναγκαίες επισκευές σε παλαιά σχολικά κτίρια, δήλωσε ο Λεκορνί, ζητώντας από τους υπουργούς να υποβάλουν τις πρώτες τους προτάσεις έως τα τέλη Οκτωβρίου. Ωστόσο, η εξεύρεση διαθέσιμων πόρων δεν θα είναι εύκολη υπόθεση.