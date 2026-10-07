Δύο πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν Χούθι είχαν ως στόχο νωρίς το πρωί το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν, στη νότια Υεμένη, χωρίς να υπάρξουν αναφορές για θύματα.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου των υπηρεσιών ασφαλείας του Άντεν, οι δύο πύραυλοι κατευθύνθηκαν προς το αεροδρόμιο της πόλης, το οποίο αποτελεί τη βασική διεθνή αεροπορική πύλη για τις περιοχές της Υεμένης που βρίσκονται εκτός του ελέγχου των Χούθι.

Η επίθεση σημειώνεται σε μια περίοδο νέας κλιμάκωσης των συγκρούσεων στη χώρα. Έπειτα από εβδομάδες προέλασης των Χούθι κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας, οι δυνάμεις της υποστηριζόμενης από τη Σαουδική Αραβία κυβέρνησης πέρασαν στην αντεπίθεση. Με αεροπορική υποστήριξη από τον συνασπισμό, έχουν ανακτήσει περιοχές γύρω από το στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ αλ Μαντέμπ.

Αναχαιτίστηκε πύραυλος με στόχο τη Σαουδική Αραβία

Νωρίτερα, ο υπό τη Σαουδική Αραβία στρατιωτικός συνασπισμός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε βαλλιστικό πύραυλο των Χούθι, ο οποίος είχε εκτοξευθεί με κατεύθυνση την πόλη Χαμίς Μουσάιτ, στη νότια Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με τη σαουδαραβική κρατική τηλεόραση.

Κατά τον συνασπισμό, οι πυραυλικές απειλές προέρχονταν από την πρωτεύουσα Σαναά, η οποία ελέγχεται από τους Χούθι, καθώς και από τις επαρχίες Σαάντα και Αμράν.

Λίγο μετά την ανακοίνωση αυτή, το προσκείμενο στους Χούθι τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah μετέδωσε ότι σαουδαραβικές δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγμα σε περιοχή μεταξύ των κεντρικών επαρχιών Ιμπ και Ταΐζ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση της συγκεκριμένης επίθεσης από τον υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμό.