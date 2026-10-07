Μια γυναίκα που δεν έχει γεννηθεί ποτέ, δεν διαθέτει φυσικό σώμα και υπάρχει αποκλειστικά στον ψηφιακό κόσμο απέκτησε τη δική της «ταυτότητα» στην Κίνα, σε μια εξέλιξη που δείχνει πόσο γρήγορα αρχίζει να θολώνει η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στους πραγματικούς ανθρώπους και τις προσωπικότητες που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη.

Η Yuri είναι μια ψηφιακή influencer, δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης, η οποία έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 100.000 ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο ενός πιλοτικού προγράμματος στην Κίνα, μέσω του οποίου οι λεγόμενοι «ψηφιακοί άνθρωποι» μπορούν να αποκτούν μια μορφή επίσημης ψηφιακής ταυτότητας.

Η κάρτα της Yuri μοιάζει εντυπωσιακά με εκείνες που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση πραγματικών προσώπων. Περιλαμβάνει όνομα, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση και χαρακτηριστικά προσώπου, παρά το γεγονός ότι η κάτοχός της αποτελεί εξ ολοκλήρου ψηφιακή δημιουργία.

Από τα social media στις οικονομικές συναλλαγές

Το εγχείρημα δεν περιορίζεται, ωστόσο, σε μια συμβολική «ταυτότητα». Η ψηφιακή υπόσταση της Yuri συνδέεται και με ηλεκτρονικό πορτοφόλι, ανοίγοντας τον δρόμο ώστε χαρακτήρες που έχουν δημιουργηθεί μέσω AI να μπορούν να συμμετέχουν σε εμπορικές δραστηριότητες και οικονομικές συναλλαγές.

Η εξέλιξη εντάσσεται στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη βιομηχανία των virtual influencers και των λεγόμενων digital humans στην Κίνα. Πρόκειται για ψηφιακούς χαρακτήρες οι οποίοι εμφανίζονται σε κοινωνικά δίκτυα, διαφημίσεις, livestreams και ηλεκτρονικά καταστήματα, πολλές φορές χωρίς ο χρήστης να αντιλαμβάνεται αμέσως ότι το πρόσωπο που βλέπει στην οθόνη του δεν είναι πραγματικό.

Η δημιουργία ενός συστήματος ταυτοποίησης για τέτοιους χαρακτήρες επιχειρεί, μεταξύ άλλων, να δώσει συγκεκριμένη ψηφιακή «υπόσταση» σε οντότητες που μπορούν να αποκτούν εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους και να παράγουν πραγματικά έσοδα, χωρίς να υπάρχει πίσω από αυτές ένας άνθρωπος με τη μορφή που γνωρίζουμε από τους παραδοσιακούς influencers.

Ποιος ευθύνεται για τις πράξεις ενός ανθρώπου που… δεν υπάρχει;

Το πείραμα ανοίγει παράλληλα μια σειρά από ερωτήματα που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θα έμοιαζαν περισσότερο με σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

Εάν ένας ψηφιακός χαρακτήρας αποκτά ταυτότητα, χρήματα και τη δυνατότητα να πραγματοποιεί συναλλαγές, ποιος θεωρείται τελικά υπεύθυνος για τις πράξεις του; Ο δημιουργός του, η εταιρεία που τον διαχειρίζεται ή η ίδια η ψηφιακή οντότητα;

Ανάλογα ερωτήματα προκύπτουν για τα έσοδα που μπορεί να αποφέρει ένας AI influencer, τις συμφωνίες με εταιρείες, τη φορολόγηση αλλά και την προστασία των καταναλωτών που αλληλεπιδρούν μαζί του.

Η περίπτωση της Yuri δείχνει έτσι μια πιθανή εικόνα του όχι και τόσο μακρινού μέλλοντος: ψηφιακές προσωπικότητες με εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους, εμπορική δραστηριότητα και δική τους ψηφιακή ταυτότητα, οι οποίες μπορούν να αποκτούν πραγματική οικονομική αξία χωρίς να έχουν υπάρξει ποτέ ως άνθρωποι.