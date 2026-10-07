Από την προεδρία του κοινοβουλίου της Λιβύης απομακρύνθηκε χθες Τρίτη ο Αγκίλα Σάλεχ, έπειτα από δώδεκα χρόνια στην ηγεσία του σώματος. Ο Σάλεχ, στενός πολιτικός σύμμαχος του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ και ένα από τα ισχυρότερα πρόσωπα στην ανατολική Λιβύη, χάνει τη θέση του σε μια εξέλιξη που, σύμφωνα με αναλυτές, ενδέχεται να σηματοδοτήσει αλλαγές στους συσχετισμούς δυνάμεων στη χώρα.

Τα μέλη του σώματος εξέλεξαν αντικαταστάτη του τον Ας Σαλίν Αμπντελνάμπι αλ Ομπάιντι, βουλευτή του Τομπρούκ (βορειοανατολικά), ανακοίνωσε μέσω X εκπρόσωπος της Βουλής.

Η Λιβύη, βυθισμένη στην αστάθεια μετά την ανατροπή και τη θανάτωση του Μουάμαρ Καντάφι το 2011, παραμένει διχασμένη, με δυο κυβερνήσεις, αυτήν που αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ, με έδρα την Τρίπολη κι επικεφαλής τον πρωθυπουργό Αμπντελχαμίντ Ντμπάιμπα, κι αντίπαλη στο ανατολικό τμήμα της χώρας, που υποστηρίζεται από τον ισχυρό στρατάρχη Χαφτάρ και τους γιους του.

Η πλευρά αυτή έχει βασικό εκφραστή το κοινοβούλιο με έδρα τη Βεγγάζη, την προεδρία του οποίου ασκούσε ο Αγκίλα Σάλεχ από το 2014.

Ο κ. Σάλεχ, 82 ετών, θεωρείτο για καιρό κομβικός σύμμαχος του στρατάρχη Χαφτάρ, που ελέγχει, πέρα από το ανατολικό τμήμα της χώρας, μεγάλο μέρος του νότου.

Ωστόσο τους τελευταίους μήνες, καθώς γιοι του στρατάρχη εδραιώνουν την εξουσία τους στο ανατολικό τμήμα της χώρας –ειδικά ο Σαντάμ Χαφτάρ, χρισμένος πολιτικός κληρονόμος του στρατάρχη–, ο Αγκίλα Σάλεχ έμοιαζε να χάνει τα ερείσματά του, να αποδυναμώνεται.

«Ο Αγκίλα Σάλεχ φαίνεται πως είναι η πιο πρόσφατη απώλεια του εγχειρήματος του Σαντάμ Χαφτάρ να συγκεντροποιήσει την εξουσία στην ανατολική Λιβύη», να «επιβάλει σαν μπουλντόζα πολιτικό ρόλο για τον εαυτό του», έκρινε προχθές Δευτέρα ο Ιμάντ Μπάντι, ερευνητής του Chatham House.

Τους τελευταίους μήνες, βουλευτές πρόσαπταν στον κ. Σάλεχ καταχρήσεις εξουσίας κι απαιτούσαν την αποχώρησή του.

Η εκδίωξή του από την προεδρία του κοινοβουλίου καταγράφεται με φόντο αμερικανική πρωτοβουλία με σκοπό να ξαναρχίσει η πολιτική διαδικασία ώστε να «ενοποιηθούν» οι λιβυκοί θεσμοί, που πυροδοτεί συζητήσεις.

Ενώ ο Σαντάμ Χαφτάρ εμφανίζεται ανοικτός στη διαδικασία αυτή, που θα μπορούσε να ενισχύσει την εξουσία του σύμφωνα με ΜΜΕ, ο Αγκίλα Σάλεχ είχε υιοθετήσει προσέγγιση πολύ πιο επιφυλακτική.