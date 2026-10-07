Ο Λευκός Οίκος ξεκαθάρισε χθες Τρίτη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν σκοπεύει να επιστρέψει στο αμερικανικό Δημόσιο τα χρήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την προβολή διαφημιστικού μηνύματος. Δημοκρατικοί επικριτές του προέδρου υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη δαπάνη έγινε κατά παράβαση των αυστηρών κανόνων που διέπουν την πολιτική χρηματοδότηση στις ΗΠΑ.

Το μήνυμα που δημοσιοποίησε προχθές Δευτέρα μέσω Truth Social ο μεγιστάνας, με το οποίο δεσμεύτηκε να καλύψει με δικά του χρήματα, ή αυτά ταμείου που έχει δημιουργήσει, το κόστος της διαφήμισης, «δεν αναφερόταν» σε επιστροφή του ποσού που δαπανήθηκε στο δημόσιο, ξεκαθάρισε αξιωματούχος της κυβέρνησής του με τον οποίο επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ ωστόσο άφησε να εννοηθεί αργότερα πως θα το εξετάσει.

Ερωτηθείς από μια δημοσιογράφο σχετικά με την ενδεχόμενη επιστροφή χρημάτων στο δημόσιο, είπε: «Αυτές οι διαφημίσεις ήταν αληθινά καλές. Προωθούσαν τη χώρα. Το είχαν κάνει πολλοί άλλοι προέδροι. Θα αποφασίσουμε».

Here is the Trump ad paid for by your tax dollars running on Sunday NFL games. It originally ran during the 2024 campaign. https://t.co/GtEePWjcQW — Jamie Dupree (@jamiedupree) September 27, 2026

Προχθές, διαβεβαίωνε μέσω του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης που του ανήκει ότι «αποφάσισα (…) να τις χρηματοδοτήσω ο ίδιος, καθώς και με ποσά που έχω συγκεντρώσει για το MAGA Inc.», δομή που ίδρυσε για την εξασφάλιση προεκλογικής χρηματοδότησης.

Η αντιπολίτευση κατηγόρησε τον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο την περασμένη εβδομάδα πως επιδίδεται παράνομα σε «προπαγάνδα», μετά τη μετάδοση διαφημιστικού μηνύματος που υμνεί τα πεπραγμένα του, πληρωμένη με κρατικό χρήμα, μερικές εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες εκλογές του μέσου της δεύτερης θητείας του, στις αρχές του Νοεμβρίου.

Το σύντομο ασπρόμαυρο βίντεο με πρωταγωνιστή τον Ντόναλντ Τραμπ προβάλλεται, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, κατά τη διάρκεια αγώνων αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Παρουσιάζεται με ύφος σκληρό, να βαδίζει σιωπηλός προς την κάμερα σε διάδρομο, ενώ στο φόντο ακούγονται αποσπάσματα ομιλιών του στα οποία λέει πως «πολεμά» εναντίον διαφόρων εχθρών, συμπεριλαμβανομένων «κομμουνιστών» και θιασωτών της «παγκοσμιοποίησης».

Στο τέλος του βίντεο τριάντα δευτερολέπτων που ξεκινά με τη φράση «αυτή είναι η τελευταία μάχη» εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης η επεξήγηση «δαπάναις της αμερικανικής κυβέρνησης».

Ο Λευκός Οίκος διατείνεται ότι δεν πρόκειται για πολιτική διαφήμιση, το νομικό πλαίσιο για τις οποίες είναι ιδιαίτερα αυστηρό, αλλά για «ανακοίνωση κοινής ωφελείας», που η κυβέρνηση έχει κάθε δικαίωμα να προβάλλει, για «παιδαγωγικούς και πατριωτικούς» σκοπούς.