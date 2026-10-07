Σε επ’ αόριστον αναβολή οδηγούνται οι προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στην Αϊτή, καθώς οι εκλογικές αρχές αποφάσισαν να παρατείνουν τη διαδικασία προετοιμασίας τους. Ο πρώτος γύρος είχε προγραμματιστεί για τις 13 Δεκεμβρίου, ωστόσο η συνεχιζόμενη έξαρση της βίας από ένοπλες συμμορίες δεν επιτρέπει, προς το παρόν, την τήρηση του εκλογικού χρονοδιαγράμματος, όπως γνωστοποιήθηκε χθες Τρίτη.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα που είχε παρουσιαστεί στα τέλη του Ιουλίου στο φτωχότερο κράτος του δυτικού ημισφαιρίου, ο πρώτος γύρος επρόκειτο να οργανωθεί τη 13η Δεκεμβρίου 2026 και ο δεύτερος την 21η Φεβρουαρίου 2027.

Στην Αϊτή έχουν να διεξαχθούν εκλογές από το 2016. Ο τελευταίος πρόεδρος της χώρας, ο Ζοβενέλ Μοΐζ, ο οποίος δολοφονήθηκε από ομάδα μισθοφόρων το 2021, ουδέποτε αντικαταστάθηκε.

«Η περίοδος που είχε οριστεί αρχικά για τη διεξαγωγή της προεκλογικής εκστρατείας αναβάλλεται», ανέφερε το προσωρινό εκλογικό συμβούλιο, αποσύροντας οποιαδήποτε αναφορά στις ημερομηνίες διεξαγωγής της ψηφοφορίας και προσθέτοντας πως νεότερο εκλογικό χρονοδιάγραμμα θα δημοσιοποιηθεί «το συντομότερο».

Το συμβούλιο εξήγησε ότι θα το επικαιροποιήσει λαμβάνοντας υπόψη ιδίως «τεχνικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις» και «αναγκαίες προϋποθέσεις για την ομαλή διεξαγωγή των διαφόρων σταδίων της εκλογικής διαδικασίας».

Μέλος του θεσμού, που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, επιβεβαίωσε πως «εργαζόμαστε για να ορίσουμε νέο χρονοδιάγραμμα» και «η ημερομηνία της 13ης Δεκεμβρίου δεν ισχύει πλέον».

Η Αϊτή ζει εδώ και δεκαετίες πολυδιάστατη κρίση, πολιτική, οικονομική και δημόσιας ασφάλειας, αλλά η κατάσταση χειροτέρεψε δραματικά τα τελευταία χρόνια, καθώς πάνοπλες συμμορίες πολλαπλασίασαν τους φόνους, τις απαγωγές για λύτρα, τις λεηλασίες, τους βιασμούς, τις στρατολογήσεις παιδιών…

Από τους περίπου 11 εκατομμύρια κατοίκους, σχεδόν οι 1,5 εκατ. είναι εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι στο εσωτερικό εξαιτίας της βίας, σύμφωνα με υπολογισμούς του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) που είχαν δημοσιοποιηθεί τον Ιούνιο, με τον οργανισμό να επισημαίνει πως οι επιθέσεις κακοποιών εξαπλώνονταν πέρα από την πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς.

Τουλάχιστον 5.700 άνθρωποι δολοφονήθηκαν ή τραυματίστηκαν από την αρχή της τρέχουσας χρονιάς στην Αϊτή, τόνιζε ο Φόλκερ Τουρκ, ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στις αρχές Οκτωβρίου.

Η Δύναμη Καταστολής Συμμοριών (ΔΚΣ), με πράσινο φως από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, βρίσκεται στη φάση της ανάπτυξής της στη χώρα για να βοηθήσει τις δυνάμεις της αϊτινής αστυνομίας, που αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τις συμμορίες.

Η δύναμη, με βάση όσα έχουν ανακοινωθεί, αναμένεται να έχει προσωπικό 5.500 ένστολων, στρατιωτικών και αστυνομικών, και περίπου 50 πολιτικών υπαλλήλων. Ωστόσο, τόνιζε πρόσφατα ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Μάικ Γουόλτς, μόλις «1.500 στρατιωτικοί» έχουν αναπτυχθεί μέχρι στιγμής.