Στην αβεβαιότητα που, όπως υποστηρίζει, επικρατεί γύρω από την ηγεσία του Ιράν αναφέρθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε εκδήλωση στο Μέριλαντ.

Αναφερόμενος στην κατάσταση στην Τεχεράνη, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «το μεγαλύτερο πρόβλημα» για τον ίδιο το γεγονός ότι «κανείς δεν ξέρει ποιος στο καλό κυβερνά τη χώρα».

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με ξένους ηγέτες, λέγοντας πως δέχεται «συνεχώς τηλεφωνήματα από τους ηγέτες του κόσμου που τον ευχαριστούν πολύ για τον πόλεμο στο Ιράν».

«Είπα, “Ωραία. Πότε θα το πληρώσετε;”» πρόσθεσε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην έκβαση της σύγκρουσης, υποστηρίζοντας πως το ζήτημα που απομένει αφορά τον τρόπο με τον οποίο αυτή θα ολοκληρωθεί: «με ποιον τρόπο θέλουμε να τελειώσουμε τον πόλεμο, με τον καλό ή με τον όχι και τόσο καλό τρόπο».

«Πολύ σύντομα, θα το μάθετε», πρόσθεσε.

Πριν από την αναχώρησή του για το Μέριλαντ, ο Τραμπ είχε μιλήσει σε δημοσιογράφους και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Όπως ανέφερε, «εκατομμύρια βαρέλια» πετρελαίου διήλθαν από τα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες ημέρες.

Για τις ποσότητες πετρελαίου που διακινούνται μέσω της κρίσιμης θαλάσσιας οδού, σημείωσε ότι «Το καταφέρνουμε σε επίπεδα ίσα και μερικές φορές ανώτερα από τα προπολεμικά επίπεδα».

Ακολούθως αναφέρθηκε στην παραίτηση του Ιρανού υπουργού Πετρελαίου, λέγοντας: «Ο Ιρανός υπουργός Πετρελαίου μόλις παραιτήθηκε», είπε: “Δεν έχουμε οικονομία, δεν έχουμε πετρέλαιο, δεν έχουμε τίποτα”».

Στο πλαίσιο της ίδιας εκδήλωσης, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγσεθ παρουσίασε σχέδιο για την κατασκευή «του μεγαλύτερου ναυπηγείου των ΗΠΑ από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο» στην κομητεία της Βαλτιμόρης, στο Μέριλαντ.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, το αμερικανικό Δημόσιο θα αποκτήσει ποσοστό 40% στο νέο ναυπηγείο, ενώ το συνολικό ύψος της επένδυσης εκτιμάται σε περίπου 3,7 δισ. δολάρια.