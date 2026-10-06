Εκτενές αφιέρωμα στην ελληνική γαστρονομία και στη διαρκώς ενισχυόμενη παρουσία των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές φιλοξενεί η ιταλική οικονομική εφημερίδα «Il Sole 24 Ore».

«Η Ελλάδα αρέσει πολύ στους Ιταλούς. Και όχι μόνο ως τουριστικός προορισμός, αλλά και για το φαγητό της. Με το γιαούρτι, την φέτα, τον μουσακά, τον γύρο, τις ελιές και τα ακτινίδια, τα ελληνικά γεωργικά και γαστρονομικά προϊόντα καταγράφουν αυξανόμενη επιτυχία, τόσο στην εστίαση όσο και στην σύγχρονη διανομή», γράφει η εφημερίδα του Μιλάνου.

Πιο συγκεκριμένα, το 42,5% του γιαουρτιού που εισήχθη πέρυσι στην Ιταλία, έφτασε από την Ελλάδα – καταγράφοντας αύξηση 11% σε σχέση με το 2024. Όπως γράφει η «Il Sole 24 Ore», μέσα σε λιγότερο από δέκα χρόνια, το ελληνικό γιαούρτι κατέκτησε σχεδόν το 25% της ιταλικής αγοράς και είναι ένα από τα τρόφιμα που επιλέγει να αγοράσει το 58% των ιταλικών νοικοκυριών.

Με αναφορά στην φέτα, το άρθρο αναφέρει ότι οι Ιταλοί δεν την επιλέγουν μόνον για το πρωινό τους, αλλά έχει γίνει μέρος πολλών συνταγών τους. Στην Ιταλία οι αγορές φέτας διπλασιάστηκαν μέσα στην τελευταία πενταετία, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση στην κατηγορία των τυριών.

«Η διεθνής αύξηση εξαγωγών της φέτας και του ελληνικού γιαουρτιού, βοήθησε καθοριστικά τις εξαγωγές όλων των υπόλοιπων γαστρονομικών προϊόντων της χώρας οι οποίες, τα τελευταία δέκα χρόνια, από 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ άγγιξαν τα 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ και αποτελούν το 18,6% του συνόλου της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας», γράφει η οικονομική εφημερίδα της ιταλικής συμπρωτεύουσας. Προσθέτει επίσης ότι οι εξαγωγές ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων πέρυσι σημείωσαν αύξηση 7,8% και η Ιταλία ήταν και πάλι η κύρια αγορά αναφοράς, αφού απορροφά το 20% της παραγωγής.

«Εκτός από τα οπωροκηπευτικά προϊόντα, τα γαλακτοκομικά, τις ελιές και το λάδι που αντιπροσωπεύουν το κύριο ποσοστό των εξαγωγών, αυξάνονται και εκείνες άλλων προϊόντων, όπως το κρασί, η μπύρα, το ούζο και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας. Ένας τομέας στον οποίο η ελληνική κυβέρνηση ποντάρει ιδιαίτερα, λαμβάνοντας υπόψη ότι διέθεσε 131 εκατομμύρια ευρώ για την στήριξη νέων μονάδων. Όλα αυτά αποτελούν μέρος μιας θετικής οικονομικής πραγματικότητας, από την στιγμή που η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και το 2026 αναμένεται να πετύχει αύξηση της τάξης του 2,2%, τετραπλάσια του ποσοστού που προβλέπεται για την Ιταλία», σημειώνει η εφημερίδα «Il Sole 24 Ore».

Πηγή: ΑΠΕ