Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως, από εδώ και στο εξής, θα πληρώνει ο ίδιος τις διαφημίσεις που προωθούν τις πολιτικές του και όχι οι Αμερικανοί φορολογούμενοι, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα.

«Αυτό είναι κάτι που γίνεται συνήθως, αλλά, αντί να το κάνω αυτό —αν και τίποτα δεν θα τους ικανοποιήσει—, αποφάσισα να προβάλω, μεταξύ άλλων, τις πατριωτικές διαφημίσεις και να τις πληρώσω από την τσέπη μου, με χρήματα που συγκέντρωσα για τη MAGA, Inc.», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social. Παράλληλα, υποστήριξε ότι αναγκάζεται να διαθέσει δικά του κεφάλαια εξαιτίας της «αμερικανικής αριστεράς».

Σύμφωνα με τους Financial Times, το ζήτημα που ανέκυψε είναι το εξής: παρότι όχι μόνο στις ΗΠΑ, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο συνηθίζεται οι φορολογούμενοι να πληρώνουν για διαφημίσεις που προωθούν τις εκάστοτε κυβερνητικές πολιτικές —σωστές ή μη—, στην περίπτωση του Τραμπ τα πράγματα φαίνεται να ξέφυγαν.

Διαφημίσεις με σαφείς αρνητικές αναφορές σε πρώην ή νυν αντιπάλους του Τραμπ, αλλά και διθυραμβικές αναφορές στο πρόσωπο του Αμερικανού προέδρου, ανεξαρτήτως της πολιτικής που εφάρμοσε, προκάλεσαν αντιδράσεις ακόμη και μεταξύ των υποστηρικτών του.

Παραδείγματος χάριν, μια διαφήμιση που πληρώθηκε με χρήματα του κράτους ανέφερε: «Και στις 14 Ιουνίου 1946, ο Θεός κοίταξε από ψηλά τον παράδεισο που είχε σχεδιάσει και είπε: “Χρειάζομαι έναν φροντιστή”. Έτσι, ο Θεός μάς έδωσε τον Τραμπ».

Ο Λευκός Οίκος, σχολιάζοντας τις εξελίξεις, υποστήριξε ότι απορεί με τις αντιδράσεις που προκάλεσαν τα διαφημιστικά σποτ του Τραμπ, ισχυριζόμενος πως δεν διαφέρουν από εκείνα προηγούμενων κυβερνήσεων.

«Τα προεδρικά μηνύματα κοινής ωφέλειας δεν αποτελούν κάτι καινούργιο. Κυβερνήσεις και των δύο κομμάτων έχουν χρησιμοποιήσει μηνύματα κοινής ωφέλειας για να εξηγήσουν την πολιτική τους και να υποστηρίξουν την κατεύθυνση που ακολουθεί η χώρα», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο αξιωματούχος ανέφερε ως παραδείγματα τις διαφημίσεις της κυβέρνησης Μπάιντεν με το σύνθημα «Μπορούμε να το κάνουμε», οι οποίες παρότρυναν τους Αμερικανούς να εμβολιαστούν κατά του κορονοϊού, τα μηνύματα του Λευκού Οίκου επί προεδρίας Ομπάμα που προωθούσαν τις εγγραφές στο «Affordable Care Act» («Νόμος για την Προσιτή Υγειονομική Περίθαλψη») και την εκστρατεία του Τζορτζ Μπους που εξηγούσε την πολιτική του για το «Medicare».