Στην αμυντική συνεργασία της Αθήνας με την Ουάσιγκτον, με έμφαση τα εξοπλιστικά, καθώς και στην αμερικανική στάση όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου (GSI) επικεντρώνεται το ενδιαφέρον της Τουρκίας, εν όψει των επαφών του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας.



Τούρκοι αναλυτές, επικαλούμενοι κυρίως δημοσιεύματα του ελληνικού Τύπου, επισημαίνουν ότι η ελληνική κυβέρνηση θα θέσει στο τραπέζι των συνομιλιών το ζήτημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, οι οποίες έχουν ενταθεί εκ νέου τους τελευταίους μήνες, ενώ ιδιαίτερη αναφορά κάνουν στον Κάθετο Διάδρομο Φυσικού Αερίου, ο οποίος αποσκοπεί στη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη.



Σε ανταπόκριση του CNNTurk από την Αθήνα σημειώνεται ότι ο «το γεγονός ότι ο (Αμερικανός πρόεδρος) Ντόναλντ Τραμπ δεν επισκέφθηκε την Αθήνα –παρά την επίσκεψή του στην Άγκυρα τον Ιούλιο στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ– προκάλεσε απογοήτευση στην ελληνική κυβέρνηση. Καθώς η Αθήνα συνεχίζει να επιδιώκει άμεση επαφή με την κυβέρνηση Τραμπ, η επίσκεψη του Ρούμπιο κρίνεται σημαντική προς αυτή την κατεύθυνση».



Η ανταποκρίτρια του τουρκικού δικτύου, Ντουιγκού Λέλογλου, επικαλείται δημοσιεύματα του ελληνικού Τύπου που φέρεται, όπως σημειώνει, να προειδοποιούν ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να βασίζεται πολύ στις ΗΠΑ, αναφέροντας ως λόγους για αυτό την στενή σχέση μεταξύ του Ντόνλαντ Τραμπ και του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς και το μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Τα δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου υποστηρίζουν κατά κόρον ότι η στήριξη του GSI από τις ΗΠΑ ή από τη Γαλλία ενδέχεται να μην αρκεί για να κάμψει την αποφασιστικότητα της Τουρκίας. Διπλωματικές πηγές στη γειτονική χώρα τονίζουν ότι οι θέσεις της Άγκυρας για Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο είναι σαφείς και έχουν γνωστοποιηθεί στη διεθνή κοινότητα, επαναλαμβάνοντας ότι η διαδρομή του GSI διέρχεται από την τουρκική υφαλοκρηπίδα και η Άγκυρα αξιώνει «συντονισμό» στη λήψη της απόφασης, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.



Τις τελευταίες εβδομάδες η Άγκυρα επιλέγει, τουλάχιστον στις επίσημες τοποθετήσεις αξιωματούχων της, μία ασάφεια όσον αφορά το πώς εννοεί αυτή τον «συντονισμό». Για παράδειγμα, σε δύο ενημερώσεις του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, στις 24 Σεπτεμβρίου και την 1η Οκτωβρίου, ο εκπρόσωπός του ανέφερε ότι η πόντιση αγωγών, καλωδίων και οι επιστημονικές έρευνες στις επίμαχες περιοχές «πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με την Τουρκία ως παράκτιο κράτος».



Η αποφυγή, ωστόσο, της χρήσης της λέξης «άδεια», που αφήνει στην πράξη χώρο για απλή «ενημέρωση», δεν σημαίνει υποχώρηση από τις διεκδικήσεις της, ούτε γεφύρωση της διαφοράς με την Ελλάδας. Η ευρείας κυκλοφορίας φιλοκυβερνητική εφημερίδα Hurriyet πλαισιώνει την είδηση για τον «6ο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ-Ελλάδας» με τον τίτλο: «Μια διαπραγμάτευση για όπλα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ Αθήνας και Ουάσινγκτον».

Η ίδια εφημερίδα υποστηρίζει ότι «η κυβέρνηση της Αθήνας, η οποία προσπαθεί να αποτρέψει την προμήθεια αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-35 από την Τουρκία, θα επικεντρώσει τις διαπραγματεύσεις της με τις ΗΠΑ στο θέμα των όπλων με τα οποία θα είναι εξοπλισμένα τα 20 μαχητικά αεροσκάφη F-35 που αναμένεται να παραδοθούν στην Ελλάδα από το 2029».



Σημειώνει επίσης ότι ο προϋπολογισμός που έχει διαθέσει η Ελλάδα για το εξοπλιστικό πακέτο από τις ΗΠΑ είναι λίγο κάτω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ενώ κατά τη διάρκεια των συνομιλιών θα συζητηθούν και μακροπρόθεσμες συμφωνίες συντήρησης και υποστήριξης που είναι απαραίτητες.



Απολύτως ταυτόσημα με τα δημοσιεύματά του φιλοκυβερνητικού Τύπου είναι και τα μέσα

ενημέρωσης της αντιπολίτευσης. Η εθνικιστική κεμαλική εφημερίδα Sozcu έχει τίτλο «Συνομιλίες 1

δισεκατομμυρίου ευρώ: Εναντίον τίνος αγοράζει όπλα η Αθήνα;», ενώ το τηλεοπτικό δίκτυο Halk TV,

επίσης της κεμαλικής αντιπολίτευσης σημειώνει: «Η Ελλάδα εναποθέτει τις ελπίδες της στις ΗΠΑ για

την Ανατολική Μεσόγειο! Μια διαπραγμάτευση αξίας 1 δισεκατομμυρίου ευρώ».

Αναλόγως, η εθνικιστική, φιλορωσική και φιλοσινική εφημερίδα Aydınlık σημειώνει μεταξύ άλλων ότι : «Η επίσκεψη (Ρούμπιο) πραγματοποιείται σε μια εποχή που οι εντάσεις περί NOTAM στο Αιγαίο

αυξάνονται. Καθώς η Αθήνα προετοιμάζεται να επανεκκινήσει τις θαλάσσιες έρευνες για τον αγωγό

GSI, η Άγκυρα τονίζει ότι ο συντονισμός είναι απαραίτητος για δραστηριότητες στην τουρκική

υφαλοκρηπίδα. Η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί επίσης στενά την προσέγγιση της Τουρκίας όσον

αφορά τη «Γαλάζια Πατρίδα» και την πιθανότητα επιστροφής της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35. Η στενή σχέση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν ξεχωρίζει επίσης σε αξιολογήσεις στον ελληνικό Τύπο».

του Γιάννη Μανδαλίδη

