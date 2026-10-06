Άνδρες σηκώνουν τα χέρια, σε μια κίνηση που φαίνεται να δηλώνει παράδοση, και ένα τεθωρακισμένο κινείται εναντίον τους. Βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν τη Δευτέρα από τις μάχες στην Υεμένη συνοδεύονται από σοβαρές καταγγελίες ότι κυβερνητικές δυνάμεις, με την υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας, παρέσυραν με στρατιωτικά οχήματα μαχητές των Χούθι που βρίσκονταν εκτός μάχης.

Οι εικόνες κυκλοφόρησαν εν μέσω της επίθεσης για τον έλεγχο του στενού Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, ενός κρίσιμου περάσματος για τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Οι Times αναφέρουν ότι υλικό που κατέγραψαν κυβερνητικοί μαχητές δείχνει οδηγό τεθωρακισμένου να επιτίθεται σε Χούθι που παραδίδονται ή φαίνονται τραυματισμένοι, ενώ άλλοι τον ενθαρρύνουν.

🚨 The Houthis are almost done. Yemen’s government says it has taken the Bab al Mandeb coast and Dhubab including the airport and cut the road to Mokha. Saudi led coalition: 100 fighter jets in “Operation Dawn of Yemen” Air cover over the strait, around the clock 324 Houthi targets hit PLC chief al Alimi: restore the state. Retake Sanaa. End the coup. Their Red Sea chokehold is breaking. The strait moves about 12% of global trade. — Martin (@Martin_Sedi) October 5, 2026

Η παράδοση σημαίνει προστασία από επίθεση

Οι καταγγελίες αφορούν συμπεριφορές που, εφόσον επιβεβαιωθούν, εγείρουν σοβαρό ζήτημα παραβίασης του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Όπως διευκρινίζει η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, όσοι εκφράζουν σαφώς την πρόθεσή τους να παραδοθούν, καθώς και όσοι έχουν καταστεί ανίκανοι να πολεμήσουν λόγω τραυματισμού, προστατεύονται από επιθέσεις, εφόσον απέχουν από εχθρικές ενέργειες και δεν επιχειρούν να διαφύγουν. Είναι οι λεγόμενοι εκτός μάχης — hors de combat.

The mountain monkeys (aka Houthis) coming from Saada don’t know how to swim. Sources in Bab al-Mandab report around 1,000 Houthi fighters killed and 2,000 captured after surrendering in just four hours. A crushing defeat. https://t.co/IUywbe1giR — طويق (@Tuwa1q) October 5, 2026

Μάχη για την έξοδο της Ερυθράς Θάλασσας

Στο στρατιωτικό πεδίο, η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης έχει εξαπολύσει την «Επιχείρηση Αυγή της Υεμένης», με σαουδαραβική αεροπορική υποστήριξη, επιδιώκοντας να ανακτήσει περιοχές από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν Χούθι.

Κεντρικός στόχος είναι το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν. Η σημασία του ξεπερνά τα σύνορα της χώρας, καθώς αποτελεί πέρασμα για τη μεταφορά πετρελαίου και άλλων εμπορευμάτων.

Αντικρουόμενες ανακοινώσεις για την προέλαση

Οι κυβερνητικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ανέκτησαν περιοχές γύρω από το στενό, ενώ ο υπουργός Άμυνας της Υεμένης υποστήριξε ότι τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ και το νησί Μαγιούν.

Ανακοινώθηκε επίσης η ανακατάληψη της παραθαλάσσιας πόλης Μόκα, με το φιλοκυβερνητικό πρακτορείο Saba να επικαλείται στρατιωτική πηγή. Οι Χούθι, από την πλευρά τους, δήλωσαν ότι αντιστέκονται και αμφισβήτησαν την πρόοδο των αντιπάλων τους. Οι ανακοινώσεις των εμπλεκόμενων πλευρών δεν συνιστούν από μόνες τους ανεξάρτητη επιβεβαίωση του ελέγχου των περιοχών.