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Άνδρες σηκώνουν τα χέρια, σε μια κίνηση που φαίνεται να δηλώνει παράδοση, και ένα τεθωρακισμένο κινείται εναντίον τους. Βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν τη Δευτέρα από τις μάχες στην Υεμένη συνοδεύονται από σοβαρές καταγγελίες ότι κυβερνητικές δυνάμεις, με την υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας, παρέσυραν με στρατιωτικά οχήματα μαχητές των Χούθι που βρίσκονταν εκτός μάχης.

Οι εικόνες κυκλοφόρησαν εν μέσω της επίθεσης για τον έλεγχο του στενού Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, ενός κρίσιμου περάσματος για τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Οι Times αναφέρουν ότι υλικό που κατέγραψαν κυβερνητικοί μαχητές δείχνει οδηγό τεθωρακισμένου να επιτίθεται σε Χούθι που παραδίδονται ή φαίνονται τραυματισμένοι, ενώ άλλοι τον ενθαρρύνουν.

Η παράδοση σημαίνει προστασία από επίθεση

Οι καταγγελίες αφορούν συμπεριφορές που, εφόσον επιβεβαιωθούν, εγείρουν σοβαρό ζήτημα παραβίασης του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Όπως διευκρινίζει η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, όσοι εκφράζουν σαφώς την πρόθεσή τους να παραδοθούν, καθώς και όσοι έχουν καταστεί ανίκανοι να πολεμήσουν λόγω τραυματισμού, προστατεύονται από επιθέσεις, εφόσον απέχουν από εχθρικές ενέργειες και δεν επιχειρούν να διαφύγουν. Είναι οι λεγόμενοι εκτός μάχης — hors de combat.

Μάχη για την έξοδο της Ερυθράς Θάλασσας

Στο στρατιωτικό πεδίο, η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης έχει εξαπολύσει την «Επιχείρηση Αυγή της Υεμένης», με σαουδαραβική αεροπορική υποστήριξη, επιδιώκοντας να ανακτήσει περιοχές από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν Χούθι.

Κεντρικός στόχος είναι το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν. Η σημασία του ξεπερνά τα σύνορα της χώρας, καθώς αποτελεί πέρασμα για τη μεταφορά πετρελαίου και άλλων εμπορευμάτων.

Αντικρουόμενες ανακοινώσεις για την προέλαση

Οι κυβερνητικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ανέκτησαν περιοχές γύρω από το στενό, ενώ ο υπουργός Άμυνας της Υεμένης υποστήριξε ότι τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ και το νησί Μαγιούν.

Ανακοινώθηκε επίσης η ανακατάληψη της παραθαλάσσιας πόλης Μόκα, με το φιλοκυβερνητικό πρακτορείο Saba να επικαλείται στρατιωτική πηγή. Οι Χούθι, από την πλευρά τους, δήλωσαν ότι αντιστέκονται και αμφισβήτησαν την πρόοδο των αντιπάλων τους. Οι ανακοινώσεις των εμπλεκόμενων πλευρών δεν συνιστούν από μόνες τους ανεξάρτητη επιβεβαίωση του ελέγχου των περιοχών.