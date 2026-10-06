Ένα περιστατικό με τις σημαίες του Ισραήλ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε έκθεση μνήμης για την 7η Οκτωβρίου προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση στο Ευρωκοινοβούλιο. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Ρίμα Χασάν, η οποία κατηγορείται ότι τις έριξε στο πάτωμα, με την ίδια να δίνει διαφορετική εξήγηση για όσα συνέβησαν.

Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, δήλωσε την Τρίτη ότι αντιμετωπίζει τις καταγγελίες «εξαιρετικά σοβαρά». Το περιστατικό της Δευτέρας έχει καταγραφεί και εξετάζεται από τις υπηρεσίες του θεσμού, ενώ η Γαλλοπαλαιστίνια ευρωβουλευτής της Ανυπότακτης Γαλλίας θα έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει τη θέση της.

The @Europarl_EN is a place where everyone must feel safe, secure and protected. We cannot have actions that could make people fearful of speaking; we cannot have damage to property and we cannot have attempts to intimidate rather than to debate. At a time of rising global antisemitism, we owe it to Europe’s Jewish community to ensure that when they look to us, they see that this is their House too. — Roberta Metsola (@EP_President) October 6, 2026

Η Μέτσολα μιλά για εκφοβισμό αντί διαλόγου

Μιλώντας στην ολομέλεια, η Μέτσολα αναφέρθηκε σε βίντεο που, όπως είπε, φέρεται να δείχνει μέλος του Ευρωκοινοβουλίου να εξευτελίζει έκθεση αφιερωμένη στα θύματα της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Λαμβάνουμε αυτό το θέμα εξαιρετικά σοβαρά υπόψη και παίρνουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα που προβλέπονται στις διαδικασίες μας, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού του δικαιώματος του εμπλεκόμενου προσώπου να ακουστεί», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές υλικές ζημιές ή ενέργειες που αποθαρρύνουν την έκφραση απόψεων, ούτε «προσπάθειες εκφοβισμού αντί για διάλογο».

Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα που επικαλούνται κοινοβουλευτική πηγή, η πρόεδρος θα κρίνει εάν συντρέχει λόγος επιβολής πειθαρχικής κύρωσης, αφού ακούσει τις εξηγήσεις της Χασάν.

Metsola to take action after MEP Rima Hassan removes Israeli flag ➡️ https://t.co/UlYmd04YMm https://t.co/263hbAeZhf — euronews (@euronews) October 6, 2026

Η εξήγηση της Χασάν για τις δύο σημαίες

Η ομάδα της ευρωβουλευτή υποστήριξε, σε ανακοίνωση προς το Γαλλικό Πρακτορείο, ότι η Χασάν είχε δώσει εξηγήσεις λίγο μετά το περιστατικό.

Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, κατά την αποχώρησή της από την έκθεση αφαίρεσε την ισραηλινή σημαία από τη βάση της. Η ευρωπαϊκή σημαία, που βρισκόταν στην ίδια βάση, έπεσε στη συνέχεια λόγω της ανισορροπίας.

«Καμία σημαία δεν ποδοπατήθηκε ή υπέστη ζημιά», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η ομάδα της Χασάν χαρακτήρισε την ενέργεια διαμαρτυρία κατά της ισραηλινής κυβέρνησης, την οποία κατηγορεί για συνεχιζόμενη γενοκτονία. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι δεν στρεφόταν εναντίον των θυμάτων που τιμούσε η έκθεση ή της μνήμης τους.

Η ίδια επανέλαβε τη θέση της στην ολομέλεια: «Μπορούμε κάλλιστα, όπως κάναμε με την ομάδα μας, να τιμήσουμε τα θύματα της 7ης Οκτωβρίου χωρίς να συσχετιστούμε με το γενοκτονικό ισραηλινό κράτος», δήλωσε.

Shameful, outrageous, but sadly not surprising. The desecration of the exhibition commemorating the victims of October 7 at the European Parliament by radical-left MEP Rima Hassan says above all how little respect she has for the very institution in which she serves. I commend the Members of the European Parliament who immediately condemned this disgraceful act, and thank @EP_President Roberta Metsola for her determination and for making clear that such an offense will be dealt with in the strongest terms. — Gideon Sa’ar | גדעון סער (@gidonsaar) October 6, 2026

Οργισμένη αντίδραση από τον Γκίντεον Σάαρ

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ, καταδίκασε την ενέργεια με ανάρτησή του στο Χ.

«Ντροπιαστικό, σκανδαλώδες, αλλά δυστυχώς δεν προκαλεί έκπληξη», έγραψε. Χαρακτήρισε το περιστατικό «βεβήλωση» της έκθεσης και υποστήριξε ότι καταδεικνύει έλλειψη σεβασμού της ευρωβουλευτή προς τον ίδιο τον θεσμό.

Το επόμενο βήμα βρίσκεται πλέον στις υπηρεσίες και στην προεδρία του Ευρωκοινοβουλίου: να αξιολογήσουν την καταγραφή του περιστατικού και τις εξηγήσεις της Χασάν, πριν αποφασιστεί αν θα υπάρξουν πειθαρχικές συνέπειες.