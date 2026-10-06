Η έρευνα που ανέθεσε η τράπεζα δεν εντόπισε παρατυπίες, όμως η συνεργασία τελειώνει. Ο Γιούργκεν Νόιτγκενς, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Volksbank Köln Bonn, αποχωρεί μετά τη διερεύνηση του ρόλου του στη χρηματοδότηση του «Pascha» στην Κολωνία της Γερμανίας, ενός από τους μεγαλύτερους οίκους ανοχής της Ευρώπης.

Η γερμανική τράπεζα ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ο έλεγχος δεν έφερε στο φως στοιχεία σε βάρος του στις δανειακές συναλλαγές και επιχειρηματικές σχέσεις που εξετάστηκαν. Παρ’ όλα αυτά, έκρινε ότι δεν υπάρχει πλέον η αναγκαία εμπιστοσύνη για να συνεχιστεί η συνεργασία.

Ένα δάνειο της πανδημίας στο μικροσκόπιο

Η υπόθεση αφορά χρηματοδότηση που δόθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Σύμφωνα με το Reuters, πρόκειται για δάνειο 5 εκατ. ευρώ το 2021, για την αγορά του κτιρίου που στεγάζει το «Pascha» από Κινέζα επενδύτρια, μετά την πτώχευση του οίκου ανοχής στη διάρκεια των lockdown.

Το περασμένο καλοκαίρι, η Volksbank είχε θέσει τον Νόιτγκενς σε διαθεσιμότητα και είχε αναθέσει τη διερεύνηση της υπόθεσης σε δικηγορικό γραφείο.

Δεν βρέθηκαν παρατυπίες, αλλά η συνεργασία τελειώνει

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, «δεν προέκυψαν στοιχεία για οικονομικές παρατυπίες ή ανάρμοστη συμπεριφορά στις δανειακές συναλλαγές και στις επιχειρηματικές σχέσεις» που διερευνήθηκαν.

Ωστόσο, η Volksbank πρόσθεσε ότι «δεν είναι πλέον δυνατή η διατήρηση της απαιτούμενης βάσης για μια σχέση εμπιστοσύνης και αμερόληπτης συνεργασίας στο μέλλον».

Ο Νόιτγκενς είχε αρνηθεί οποιαδήποτε επιλήψιμη συμπεριφορά μέσω του δικηγόρου του. Το Reuters αναφέρει επίσης ξεχωριστή εισαγγελική έρευνα για τον ίδιο και δύο ακόμη εργαζομένους, χωρίς νεότερη ενημέρωση από τις εισαγγελικές αρχές για την πορεία της.

Η αποχώρησή του, επομένως, συνοδεύεται από δύο διαφορετικές εξελίξεις: ο έλεγχος που παρήγγειλε η τράπεζα ολοκληρώθηκε χωρίς ευρήματα σε βάρος του, αλλά η διοικητική σχέση εμπιστοσύνης δεν αποκαταστάθηκε. Το αποτέλεσμα αυτού του ελέγχου δεν αποτελεί δικαστική απόφαση για την υπόθεση.