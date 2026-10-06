Την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο άφησε σήμερα η μία από τις μαθήτριες που δέχθηκαν άγρια επίθεση με μαχαίρι από 15χρονη μέσα σε γυμνάσιο της Κωνσταντινούπολης.



Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στη συνοικία Μπασακσεχίρ, αφήνοντας πίσω της μία νεκρή και επτά τραυματισμένες κοπέλες, εκ των οποίων οι δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.



«Μία από τις μαθήτριες πέθανε παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Η περίθαλψη των επτά άλλων τραυματισμένων συνεχίζεται», ανακοίνωσε το υπουργείο.

🚑 Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başladı. 🏫 Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği tarafından yapılan açıklamada, "Saat 08.35 sıralarında, ilçemiz Kayaşehir’de bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulunda, Küçükçekmece Fahrettin Kerim Gökay Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi F. M. tarafından gerçekleştirilen bıçaklı saldırı sonucunda yedi kız öğrencimiz yaralanmıştır. 🏥 Yaralı öğrencilerimiz Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edilmiş olup ilk bilgilere göre üç öğrencimizin durumunun ağır olduğu değerlendirilmektedir. ⚖️ Olayla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir." denildi. — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) October 6, 2026

Η αστυνομία συνέλαβε τη δράστιδα, μαθήτρια 10ης τάξης από άλλο σχολείο, η οποία μπήκε στο κτίριο φορώντας σχολική στολή και άρχισε να μαχαιρώνει τα παιδιά αδιακρίτως.



«Μπήκε στις εγκαταστάσεις και μαχαίρωσε τα παιδιά τυχαία», δήλωσε ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ.

İstanbul’daki bir ortaokulda düzenlenen bıçaklı saldırıyı, başka bir okulda öğrenim gören 15 yaşındaki bir kız öğrencinin gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan F.M. isimli saldırgan öğrencinin annesi, çocuğunun sosyal anksiyetesi olduğunu söyledi. — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) October 6, 2026

Το αιματηρό περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από βίαιες επιθέσεις εφήβων σε σχολεία της Τουρκίας τους τελευταίους μήνες, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των μαθητών.