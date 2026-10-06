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Την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο άφησε σήμερα η μία από τις μαθήτριες που δέχθηκαν άγρια επίθεση με μαχαίρι από 15χρονη μέσα σε γυμνάσιο της Κωνσταντινούπολης.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στη συνοικία Μπασακσεχίρ, αφήνοντας πίσω της μία νεκρή και επτά τραυματισμένες κοπέλες, εκ των οποίων οι δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

«Μία από τις μαθήτριες πέθανε παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Η περίθαλψη των επτά άλλων τραυματισμένων συνεχίζεται», ανακοίνωσε το υπουργείο.

Η αστυνομία συνέλαβε τη δράστιδα, μαθήτρια 10ης τάξης από άλλο σχολείο, η οποία μπήκε στο κτίριο φορώντας σχολική στολή και άρχισε να μαχαιρώνει τα παιδιά αδιακρίτως.

«Μπήκε στις εγκαταστάσεις και μαχαίρωσε τα παιδιά τυχαία», δήλωσε ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ.

Το αιματηρό περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από βίαιες επιθέσεις εφήβων σε σχολεία της Τουρκίας τους τελευταίους μήνες, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των μαθητών.