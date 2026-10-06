Νέες πληροφορίες που βγαίνουν στη δημοσιότητα για την πτήση του τρόμου της Flydubai, αναφέρουν ότι ο Ομανός πιλότος που συνελήφθη, είχε εκπαιδευτεί στη Νέα Ζηλανδία.

Σύμφωνα με τους Financial Times, ο Χαμάμ αλ-Χαμάμι σπούδαζε μηχανικός μεταξύ 2015 και 2017 στο Πανεπιστήμιο RMIT στη Μελβούρνη, όμως δεν ολοκλήρωσε ποτέ τις σπουδές του. Επιπλέον, φέρεται εκείνη τη χρονική περίοδο να ριζοσπαστικοποιήθηκε, επισκεπτόμενος τεμένη και ψάχνοντας εξτρεμιστικές ιστοσελίδες στην Αυστραλία.

Πηγές με γνώση της πορείας των ερευνών είπαν στους FT, ότι η αυστραλιανή υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας ASIO διατηρούσε «φάκελο» για εκείνον. Ωστόσο, ο Τζον Κόιν, διευθυντής του προγράμματος εθνικής ασφάλειας στο Australian Strategic Policy Institute (ASIO), συνέστησε προσοχή ως προς την εξαγωγή πρόωρων συμπερασμάτων για ενδεχόμενες αποτυχίες των υπηρεσιών πληροφοριών και για το πότε ακριβώς ριζοσπαστικοποιήθηκε ο αλ-Χαμάμι.

«Οι αυστραλιανές υπηρεσίες πληροφοριών θα προσπαθούν να διαπιστώσουν αν χάθηκε κάτι στην πορεία, αν πράγματι ριζοσπαστικοποιήθηκε και αν είχε εξτρεμιστικές πεποιθήσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια ταξίδεψε στη Νέα Ζηλανδία για να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του ως πιλότος της Flydubai.

Ο Μάικλ Τζόνσον, βοηθός επίτροπος της αστυνομίας της Νέας Ζηλανδίας, δήλωσε, χωρίς να κατονομάσει τον αλ-Χαμάμι, ότι ο ύποπτος βρισκόταν στη χώρα «μεταξύ Νοεμβρίου 2018 και Μαΐου 2019 με εξάμηνη φοιτητική βίζα». «Ο συγκυβερνήτης βρισκόταν στη Νέα Ζηλανδία για να ολοκληρώσει μέρος της πτητικής του εκπαίδευσης για λογαριασμό εταιρείας με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία δεν δραστηριοποιείται πλέον στη χώρα», ανέφερε.

Η αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσε ότι «επανεξετάζει αρχεία και πραγματοποιεί έρευνες σχετικά με το χρονικό διάστημα που πέρασε ο ύποπτος στη Νέα Ζηλανδία».

Σύμφωνα με πηγή με γνώση της υπόθεσης, ο αλ-Χαμάμιστο παρελθόν είχε τεθεί εκτός πτητικών καθηκόντων στο Ομάν λόγω ανησυχιών ότι είχε ριζοσπαστικοποιηθεί. Οι ανησυχίες αυτές φέρεται να συνδέονταν και με ιστορικό αναρτήσεων στα social media που περιλάμβανε αντιισραηλινά κείμενα και εικόνες. Το όνομα του αλ-Χαμάμι δημοσιοποιήθηκε για πρώτη φορά από κρατικά μέσα ενημέρωσης της Σαουδικής Αραβίας. Άλλα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η μητέρα του είναι Σύρια υπήκοος.

Επίσης, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση, ο ύποπτος ανακρίθηκε αυτή την εβδομάδα από την ισραηλινή υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας Shin Bet, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ισραήλ να συνεργάζονται στενά στην έρευνα.

Οι Ισραηλινοί ερευνητές εξετάζουν εάν ο αλ-Χαμάμι έδρασε μόνος του ή σε συνεργασία με άλλα πρόσωπα, ανέφερε δεύτερη πηγή με γνώση της υπόθεσης.

Μέχρι στιγμής δεν του έχουν απαγγελθεί επισήμως κατηγορίες. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υποστηρίζουν ότι η υπόθεση υπάγεται στη δική τους δικαιοδοσία, καθώς η πτήση ήταν καταχωρισμένη στο Ντουμπάι. Η Flydubai ανήκει επίσης στην κυβέρνηση του Ντουμπάι.