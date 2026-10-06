Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μιλώντας σε πλήθος υποστηρικτών του στη Νεμπράσκα ότι το Ιράν θα μπορούσε να «καταστρέψει» μια μεγάλη αμερικανική πόλη όπως το Λος Άντζελες ή το Σαν Ντιέγκο, προκαλώντας άμεσες και έντονες αντιδράσεις από ηγέτες των Δημοκρατικών της Καλιφόρνια αλλά και από ορισμένους Ρεπουμπλικάνους.

Ο Τραμπ, μιλώντας χθες σε πολιτική συγκέντρωση στην αγροτική ζώνη της πολιτείας, αναφέρθηκε στις οικονομικές θυσίες του πολέμου για την Αμερική και δήλωσε αποφασισμένος να «δει μια τεράστια νίκη, διότι επιβεβαιώνει όλα όσα κάναμε».

«Και πάλι, να θυμάστε: όσον αφορά τον πόλεμο, η κατάσταση είναι απλά τεχνητή, οι τιμές είναι κάπως αυξημένες, αλλά πρόκειται για ένα μικρό τίμημα», είπε στο πλήθος στο Γκραντ Άιλαντ της Νεμπράσκα, αναφερόμενος προφανώς στην άνοδο των τιμών στα καύσιμα, τα λιπάσματα και άλλα προϊόντα, η οποία αποδίδεται στις διαταραχές της αγοράς ενέργειας λόγω του πολέμου.

«Αυτό είναι ένα μικρό τίμημα για να διατηρήσουμε τον κόσμο ασφαλή, για να διατηρήσουμε τη χώρα μας ασφαλή. Θα μπορούσαν να καταστρέψουν μια πόλη. Ας καταστρέψουν το Λος Άντζελες, ας καταστρέψουν το Σαν Ντιέγκο. Πρόκειται για ένα πολύ μικρό τίμημα και το ζήτημα θα λήξει πολύ σύντομα», δήλωσε, περίπου έναν μήνα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές που θα μπορούσαν να δώσουν ξανά στους Δημοκρατικούς τον έλεγχο του Κογκρέσου.

«Ουσιαστικά, έχει σχεδόν τελειώσει», συνέχισε ο Τραμπ. «Αλλά θα τελειώσει πολύ σύντομα, και θα τελειώσει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».

Ο Τραμπ έχει υποβαθμίσει στο παρελθόν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό που απορρέει από τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ έχει επίσης υποβαθμίσει τους φόβους για το ενδεχόμενο να εξαπολύσει το Ιράν ή οι σύμμαχοί του επίθεση σε αμερικανικό έδαφος.

Ωστόσο, οι χθεσινές του δηλώσεις προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από αξιωματούχους της Καλιφόρνιας.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, χαρακτήρισε τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο «διαταραγμένο και επικίνδυνο».

«Αφού έστειλε την Εθνοφρουρά και τους Πεζοναύτες να καταλάβουν την Καλιφόρνια, ο Ντόναλντ Τραμπ λέει τώρα ότι οι ξένοι εχθροί μας θα έπρεπε να “καταστρέψουν” το Λος Άντζελες και το Σαν Ντιέγκο», έγραψε στο X.

Ο Νιούσομ, Δημοκρατικός που έχει τοποθετηθεί ως βασικός πολιτικός αντίπαλος του Τραμπ και θεωρείται πιθανός υποψήφιος για το χρίσμα των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του 2028, παρέθεσε ένα βίντεο του Τραμπ στη Νεμπράσκα, αντιπαραβάλλοντάς το με την προηγούμενη ρητορική του προέδρου περί ανάπτυξης αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στο Λος Άντζελες και άλλες πόλεις για την καταπολέμηση του εγκλήματος και την επιβολή της μεταναστευτικής πολιτικής.

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας, Δημοκρατική και πρώην μέλος του Κογκρέσου, επέκρινε σφόδρα επίσης τον Τραμπ για τη δήλωσή του.

«Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών πρότεινε μια ξένη κυβέρνηση να επιτεθεί στο Λος Άντζελες. Οι δηλώσεις του κατά της πόλης μας είναι επικίνδυνες και θα μπορούσαν ενδεχομένως να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά μας», δήλωσε η Μπας.

Ο δήμαρχος του Σαν Ντιέγκο Τοντ Γκλόρια, Δημοκρατικός, έγραψε στο X: «Δεν είμαστε ποτέ “μικρό τίμημα”. Κρατήστε την πόλη μας μακριά από την απερίσκεπτη πολεμοχαρή ρητορική σας».

Ο Τζιμ Ντέσμοντ, Ρεπουμπλικανός από την Καλιφόρνια που διεκδικεί έδρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, κράτησε αποστάσεις από τις δηλώσεις του Τραμπ.

«Διαφωνώ κατηγορηματικά με τα σχόλια του προέδρου Τραμπ. Η Αμερική πρέπει να ορθώσει το ανάστημά της απέναντι στο Ιράν και να υπερασπιστεί τα συμφέροντά μας, αλλά η πρώτη ευθύνη του Αρχιστράτηγου είναι να προστατεύει τον αμερικανικό λαό και την πατρίδα μας», έγραψε στο X. «Καμία αμερικανική πόλη δεν είναι αναλώσιμη και καμία αμερικανική οικογένεια δεν πρέπει ποτέ να αντιμετωπίζεται ως παράπλευρη απώλεια».

Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από τον Λευκό Οίκο σε αίτημα του πρακτορείου Reuters για σχόλιο σχετικά με τις επικρίσεις για τις δηλώσεις του Τραμπ.

Το Λος Άντζελες και το Σαν Ντιέγκο είναι η μεγαλύτερη και η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Καλιφόρνια αντίστοιχα σε πληθυσμό, ενώ το Λος Άντζελες κατατάσσεται ως η δεύτερη πολυπληθέστερη πόλη της χώρας μετά τη Νέα Υόρκη.