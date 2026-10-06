Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα και οι συζητήσεις που θα έχει στην Αθήνα για την άμυνα προκαλούν έντονο ενδιαφέρον στην Τουρκία, με τα τουρκικά μέσα να στρέφουν την προσοχή τους στο νέο αμερικανικό εξοπλιστικό πακέτο της Αθήνας, στους πυραύλους για τα F-35, στους JASSM-ER και στη στρατιωτική ισορροπία στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Η κάλυψη των τουρκιών ΜΜΕ εστιάζει στο ότι η αγορά των 20 ελληνικών F-35 έχει ήδη προχωρήσει και, όπως γράφει το Odatv, η παράδοσή τους αναμένεται από το 2029, την ώρα που η Τουρκία παραμένει αποκλεισμένη από το πρόγραμμα. Το ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον στον οπλισμό και στα συστήματα υποστήριξης που θα συνοδεύσουν τα αμερικανικά μαχητικά.

Το τουρκικό Odatv έδωσε μάλιστα στο δημοσίευμά του έναν ιδιαίτερα χαρακτηριστικό τίτλο: «Από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ: Δώστε μας πυραύλους». Το δημοσίευμα, που βασίζεται σε πληροφορίες της Hürriyet, αναφέρει ότι στο τραπέζι των επαφών Ρούμπιο στην Αθήνα βρίσκεται ένα πακέτο οπλικών συστημάτων συνολικής αξίας λίγο κάτω από 1 δισ. ευρώ.

Οι πύραυλοι που θέλει η Αθήνα για τα F-35

Σύμφωνα με το Odatv, η Ελλάδα ζητά από τις ΗΠΑ AIM-9X Block II και AIM-120D AMRAAM, δηλαδή πυραύλους αέρος-αέρος που προορίζονται για τον εξοπλισμό των F-35. Το τουρκικό μέσο αναφέρει ότι στην Ελλάδα επικρατεί η προσδοκία πως η Ουάσιγκτον θα εγκρίνει την πώλησή τους. Παράλληλα, το πακέτο που εξετάζεται δεν περιορίζεται στα όπλα αέρος-αέρος.

Στη λίστα περιλαμβάνεται – σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ – και ο AGM-158 JASSM-ER, πύραυλος μακρού πλήγματος του οποίου η πώληση στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Odatv, μέχρι πρόσφατα δεν είχε εγκριθεί από τις ΗΠΑ. Παράλληλα εξετάζεται η απόκτηση τεθωρακισμένων οχημάτων Stryker.

Το τουρκικό δημοσίευμα αναφέρεται ακόμη στις ανάγκες μακροχρόνιας συντήρησης, εφοδιασμού και τεχνικής υποστήριξης του ελληνικού στόλου F-35, δείχνοντας ότι οι συζητήσεις αφορούν ένα ευρύτερο πακέτο και όχι μόνο την αγορά επιμέρους πυρομαχικών.

Η Αθήνα ζητά περισσότερα από την Ουάσιγκτον

Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου ΗΠΑ και Ελλάδας. Για τον τουρκικό Τύπο, όμως, η συγκυρία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή οι επαφές συμπίπτουν με την προσπάθεια της Αθήνας να ενισχύσει περαιτέρω το οπλοστάσιό της.

Η Aydınlık συνδέει ευθέως την επίσκεψη με τα F-35 και τη «Γαλάζια Πατρίδα», χρησιμοποιώντας στον τίτλο της τη φράση :«Ο Ρούμπιο σήμερα στην Αθήνα: Στο τραπέζι τα F-35 και η Γαλάζια Πατρίδα».

Στο ίδιο πλαίσιο, τουρκικά δημοσιεύματα συνδέουν τις συνομιλίες με την Ανατολική Μεσόγειο και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου, καθώς η Άγκυρα έχει εκφράσει αντιρρήσεις για τις δραστηριότητες του έργου στην περιοχή.

Το βλέμμα στην Αθήνα και το πακέτο του 1 δισ. ευρώ

Η Sözcü κινείται στην ίδια κατεύθυνση, θέτοντας στο δημοσίευμά της το ερώτημα: «Για ποιον αγοράζει όπλα η Αθήνα;». Το δημοσίευμα συνδέει την επίσκεψη του Ρούμπιο με το ελληνικό εξοπλιστικό πρόγραμμα και τις ελληνοτουρκικές διαφορές.

Στην περίπτωση του Odatv, η έμφαση είναι περισσότερο συγκεκριμένη: η Ελλάδα εμφανίζεται να ζητά από την Ουάσιγκτον τα όπλα που θα επιτρέψουν στα νέα της αεροσκάφη να αποκτήσουν το πλήρες επιχειρησιακό τους πακέτο, ενώ παράλληλα επιδιώκει επιπλέον συστήματα και οχήματα.

Παράλληλα, η μη επίσκεψη Ρούμπιο στην Άγκυρα στη συγκεκριμένη περιοδεία αποτελεί ξεχωριστό θέμα για τα τουρκικά μέσα. Η Türkiye Gazetesi επιχειρεί να συνδέσει την επίσκεψη στην Αθήνα με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και με το πώς η Αθήνα προσπαθεί να αξιοποιήσει τις επαφές της με την Ουάσιγκτον.

Τα τουρκικά ΜΜΕ παρακολουθούν τις αμερικανοελληνικές συνομιλίες

Το CNN Türk εστιάζει στο εξοπλιστικό σκέλος της επίσκεψης Ρούμπιο, σημειώνοντας ότι ο 6ος Στρατηγικός Διάλογος ΗΠΑ – Ελλάδας αναμένεται να περιλάβει συζητήσεις για πακέτο όπλων αξίας περίπου 1 δισ. ευρώ.

Όπως αναφέρει, το βασικό αντικείμενο των διαπραγματεύσεων αφορά τον οπλισμό και τα συστήματα υποστήριξης των 20 ελληνικών F-35, οι παραδόσεις των οποίων αναμένεται να ξεκινήσουν το 2029, ενώ παράλληλα η Αθήνα επιδιώκει να προχωρήσουν ταχύτατα οι διαδικασίες για την παραλαβή τους. Το τουρκικό δίκτυο συνδέει τις συνομιλίες και με την ευρύτερη συζήτηση για τις ισορροπίες στην περιοχή, αναφέροντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει να εμποδίσει την απόκτηση F-35 από την Τουρκία.