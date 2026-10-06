Στη σύλληψη ενός 22χρονου Βρετανού στο Λονδίνο προχώρησαν οι αρχές της χώρας, με την κατηγορία της προετοιμασίας τρομοκρατικών ενεργειών. Η υπόθεση σχετίζεται με την υποτιθέμενη συνωμοσία που είχε ως στόχο την αεροπορική βάση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) στο Φέιφορντ, ένα σημείο στρατηγικής σημασίας το οποίο χρησιμοποιούσαν οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ για τη διεξαγωγή επιθέσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Seventh man arrested over ‘RAF Fairford terror plot’ after six others bailed https://t.co/bg2R8lFm61 — GB News (@GBNEWS) October 6, 2026

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Γουέστμινστερ. Πρόκειται για την έβδομη κατά σειρά σύλληψη που γίνεται για τη συγκεκριμένη υπόθεση, ενώ οι έξι άνδρες που είχαν συλληφθεί προγενέστερα έχουν ήδη αφεθεί ελεύθεροι με την καταβολή εγγύησης.



Η επικεφαλής του συντονισμού της βρετανικής Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, Βίκι Έβανς, υπογράμμισε σε δηλώσεις της ότι οι έρευνες των αρχών παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.