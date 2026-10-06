Μήνυμα ισχύος έστειλε ο Εμανουέλ Μακρόν παρακολουθώντας εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από πυρηνικό υποβρύχιο.
Ο Γάλλος πρόεδρος παρακολούθησε τη δοκιμή του στρατηγικού βαλλιστικού πυραύλου M51 που εκτοξεύτηκε από το πυρηνικό υποβρύχιο Le Vigilant στο πλαίσιο της επιχείρησης SMERTRIOS.
Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, έγραψε το εξής μήνυμα:
«Επί της φρεγάτας πολλαπλών αποστολών “Auvergne”, παρακολούθησα την πρώτη εκτόξευση του νέου βαλλιστικού πυραύλου M51.3 από το πυρηνικό υποβρύχιο βαλλιστικών πυραύλων “Le Vigilant”.
Πολύ λίγα κράτη διαθέτουν τέτοια τεχνογνωσία.
Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές αυτού του εξαιρετικού επιτεύγματος: DGA, CEA, Ariane Group, Naval Group και το Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό. Ο επαγγελματισμός σας, η αυστηρότητά σας και η τεχνική σας αρτιότητα αποτελούν πηγή υπερηφάνειας για τη Γαλλία.
Αυτή η τεχνική επιτυχία αποτελεί μία ακόμη απόδειξη της αξιοπιστίας της αποτρεπτικής μας δύναμης, της οποίας η βιωσιμότητα είναι εξασφαλισμένη.
Για να είναι κανείς ελεύθερος, πρέπει να τον φοβούνται. Και για να τον φοβούνται, πρέπει να είναι ισχυρός.
Προκειμένου να προστατεύσω μακροπρόθεσμα τους Γάλλους από τις απειλές, ξεκίνησα ήδη από το 2017 την ανανέωση των δυνατοτήτων μας για τις επόμενες δεκαετίες. Σε δέκα χρόνια, ο προϋπολογισμός των ενόπλων δυνάμεών μας θα έχει διπλασιαστεί. Τα μελλοντικά στρατηγικά υποβρύχιά μας βρίσκονται επί του παρόντος υπό κατασκευή. Το πρόγραμμα για τους υπερηχητικούς και ευέλικτους στρατηγικούς πυραύλους, οι οποίοι θα εξοπλίσουν την αεροπορική μας δύναμη αποτροπής, ξεκίνησε φέτος.
Η πυρηνική αποτροπή μας μάς προστατεύει και θα συνεχίσει να μας προστατεύει.
Ζήτω η Δημοκρατία και ζήτω η Γαλλία».
À bord de la frégate multi-missions Auvergne, j’ai assisté au premier tir du nouveau missile balistique M51.3 depuis le sous-marin nucléaire lanceur d’engins Le Vigilant. Très peu de nations disposent d’un tel savoir-faire. Félicitations à tous les acteurs de cette réussite exceptionnelle : DGA, CEA, Ariane Group, Naval Group et Marine nationale. Votre professionnalisme, votre rigueur et votre maîtrise technique sont la fierté de la France. Ce succès technique est une nouvelle démonstration de la crédibilité de notre dissuasion, dont la pérennité est assurée. Pour être libre, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. Pour protéger les Français dans la durée face aux menaces, j’ai engagé dès 2017 le renouvellement de nos moyens pour les décennies à venir. En dix ans, le budget de nos armées aura doublé. Nos futurs sous-marins stratégiques sont actuellement en chantier. Le programme de missiles stratégiques hypersoniques et manœuvrants, qui équiperont notre composante aérienne de dissuasion, a été lancé cette année. Notre dissuasion nucléaire nous protège et continuera à nous protéger. Vive la République et vive la France.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 6, 2026