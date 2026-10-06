Μήνυμα ισχύος έστειλε ο Εμανουέλ Μακρόν παρακολουθώντας εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από πυρηνικό υποβρύχιο.

Ο Γάλλος πρόεδρος παρακολούθησε τη δοκιμή του στρατηγικού βαλλιστικού πυραύλου M51 που εκτοξεύτηκε από το πυρηνικό υποβρύχιο Le Vigilant στο πλαίσιο της επιχείρησης SMERTRIOS.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, έγραψε το εξής μήνυμα:

«Επί της φρεγάτας πολλαπλών αποστολών “Auvergne”, παρακολούθησα την πρώτη εκτόξευση του νέου βαλλιστικού πυραύλου M51.3 από το πυρηνικό υποβρύχιο βαλλιστικών πυραύλων “Le Vigilant”.

Πολύ λίγα κράτη διαθέτουν τέτοια τεχνογνωσία.

Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές αυτού του εξαιρετικού επιτεύγματος: DGA, CEA, Ariane Group, Naval Group και το Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό. Ο επαγγελματισμός σας, η αυστηρότητά σας και η τεχνική σας αρτιότητα αποτελούν πηγή υπερηφάνειας για τη Γαλλία.

Αυτή η τεχνική επιτυχία αποτελεί μία ακόμη απόδειξη της αξιοπιστίας της αποτρεπτικής μας δύναμης, της οποίας η βιωσιμότητα είναι εξασφαλισμένη.

Για να είναι κανείς ελεύθερος, πρέπει να τον φοβούνται. Και για να τον φοβούνται, πρέπει να είναι ισχυρός.

Προκειμένου να προστατεύσω μακροπρόθεσμα τους Γάλλους από τις απειλές, ξεκίνησα ήδη από το 2017 την ανανέωση των δυνατοτήτων μας για τις επόμενες δεκαετίες. Σε δέκα χρόνια, ο προϋπολογισμός των ενόπλων δυνάμεών μας θα έχει διπλασιαστεί. Τα μελλοντικά στρατηγικά υποβρύχιά μας βρίσκονται επί του παρόντος υπό κατασκευή. Το πρόγραμμα για τους υπερηχητικούς και ευέλικτους στρατηγικούς πυραύλους, οι οποίοι θα εξοπλίσουν την αεροπορική μας δύναμη αποτροπής, ξεκίνησε φέτος.

Η πυρηνική αποτροπή μας μάς προστατεύει και θα συνεχίσει να μας προστατεύει.

Ζήτω η Δημοκρατία και ζήτω η Γαλλία».