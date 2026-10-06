Στους ρυθμούς της περίφημης «Χρυσής Εβδομάδας» κινείται η Κίνα από την 1η έως τις 7 Οκτωβρίου, με εκατομμύρια πολίτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα για μια σύντομη απόδραση. Το ετήσιο αυτό ταξιδιωτικό κύμα έχει προκαλέσει κυκλοφοριακό έμφραγμα απίστευτων διαστάσεων, μετατρέποντας τους κεντρικούς οδικούς άξονες, στην χειρότερη περίπτωση, σε «πάρκινγκ», καθώς τα αυτοκίνητα μένουν για ώρες ακινητοποιημένα στην κίνηση. Το αποτέλεσμα είναι τα απέραντα μποτιλιαρίσματα, κατακλύζοντας με αυτοκίνητα κάθε αυτοκινητόδρομο αλλά και κάθε δημοφιλή τουριστικό προορισμό της χώρας.

Η κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι εκδρομείς αγγίζει τα όρια του παραλόγου. Λόγω της πρωτοφανούς συμφόρησης στους δρόμους, το ταξίδι μετατρέπεται σε πραγματικό Γολγοθά.

🚨🇨🇳 Bumper to bumper traffic in China during the annual Golden Week holiday. Just watching this gives me anxiety. https://t.co/UNuwa6Rdev — Jesse Cohen (@JesseCohenInv) October 3, 2026

Σε πολλές περιπτώσεις, το ταξίδι απαιτεί τρεις ημέρες ταλαιπωρίας για τη μετάβαση στον προορισμό και άλλες τρεις για την επιστροφή.



Έτσι, για τη συντριπτική πλειονότητα των ταξιδιωτών, το εξοντωτικό αυτό εξαήμερο στο τιμόνι εξασφαλίζει μόλις μία ημέρα ουσιαστικής ξεκούρασης και διακοπών.

Εκατομμύρια Κινέζοι κατακλύζουν τους δρόμους για τη Χρυσή Εβδομάδα αλλά η καταναλωτική δαπάνη παραμένει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα

Οι Κινέζοι ταξιδιώτες κλείνουν μεγαλύτερης διάρκειας διακοπές και ταξιδεύουν μακρύτερα για τη φετινή γιορτή της Εθνικής Ημέρας.



Ωστόσο η παρατεταμένη επιβράδυνση των καταναλωτικών δαπανών σημαίνει ότι ο όγκος ταξιδιών ενδέχεται να μην μεταφραστεί σε μεγαλύτερα κέρδη, δήλωσαν αναλυτές, σύμφωνα με το Reuters.

Millions of travelers in China were left stranded in a massive 24 hr traffic jam, following their Golden Week holiday. https://t.co/d5QFZrES46 — Girl patriot 🙏 🇺🇸 🦅 (@Girlpatriot1974) October 10, 2025

Οι εκδρομείς συνδυάζουν την επταήμερη «Χρυσή Εβδομάδα» που ξεκινά την 1η Οκτωβρίου με τη Γιορτή του Μεσοφθινοπώρου, που φέτος έπεσε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, για μια άδεια 13 ημερών.

Η Χρυσή Εβδομάδα αποτελεί συνήθως δείκτη της οικονομικής ευχέρειας των νοικοκυριών. Ωστόσο φέτος, συμπίπτει με τη χαμηλή καταναλωτική ζήτηση, τις αποπληθωριστικές πιέσεις και μια πολυετή κάμψη στην αγορά ακινήτων που επηρεάζει δανειολήπτες, ενοικιαστές και ιδιοκτήτες.

Ενώ οι παρατεταμένες διακοπές υπόσχονται οικονομική ανάσα για την τουριστική βιομηχανία, με τη δαπάνη σχεδόν στάσιμη αλλού, είναι αβέβαιο αν ο ενθουσιασμός ενθαρρύνει τους ταξιδιώτες να ξοδέψουν.

Ο όγκος ταξιδιών αυξήθηκε πέρυσι, όμως η μέση δαπάνη ανά ταξίδι ήταν στο χαμηλό τριετίας των 911,04 γουάν (135,70 δολάρια).

«Οι καταναλωτές έχουν μεγάλη όρεξη για ταξίδια, αλλά παραμένουν προσεκτικοί στο πόσα ξοδεύουν», δήλωσε η senior analyst της Forthright Securities, Ailsa Liao. «Το αποτέλεσμα είναι ένα μοτίβο K-shaped: οι όγκοι είναι ισχυροί ενώ η δαπάνη πιέζεται».