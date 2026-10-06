Από τα γιλέκα της Patagonia μέχρι τα Rolex Submariner, ο κόσμος των χρηματοοικονομικών είναι γεμάτος σύμβολα κοινωνικού κύρους και τρόπους επίδειξης πλούτου. Οι πλούσιοι Ελβετοί επενδυτές, ωστόσο, έχουν έναν από τους πιο ασυνήθιστους: μια μπλε βαλίτσα γεμάτη με περίπου 3 κιλά σοκολάτας.

Οι μέτοχοι της Lindt που συμμετέχουν και ψηφίζουν στην ετήσια γενική συνέλευση της ελβετικής εταιρείας σοκολάτας στη Ζυρίχη, κάθε Απρίλιο λαμβάνουν μια «Schokoladekoffer», δηλαδή μια «βαλίτσα σοκολάτας», όπως αναφέρει το businessinsider. Η βαλίτσα παρέχεται δωρεάν, όμως για να αποκτήσει κάποιος τη μετοχή που του δίνει το δικαίωμα να συμμετέχει στην ψηφοφορία, χρειάζεται να καταβάλει περίπου 78.000 ελβετικά φράγκα, ποσό που αντιστοιχεί σε περισσότερα από 94.000 δολάρια.

Η συγκεκριμένη μετοχή έχει φτάσει να διαπραγματεύεται ακόμη και στις 132.000 ελβετικά φράγκα, δηλαδή πάνω από 150.000 δολάρια, μέσα στο τελευταίο έτος.

«Δεν αγοράζεις μετοχή αξίας 100.000 φράγκων για 3 κιλά σοκολάτας»

«Κανένας λογικός άνθρωπος δεν ξοδεύει περίπου 100.000 ελβετικά φράγκα για μια μετοχή επειδή θέλει 3 κιλά δωρεάν σοκολάτας. Αλλά ακριβώς αυτό είναι που το κάνει διασκεδαστικό», δήλωσε μέσω email στο Business Insider τη Δευτέρα ο Τιερί Μπορζέα, συνιδρυτής και επικεφαλής επενδυτής της ελβετικής εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων Άρβι.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την πρακτική «επίδειξη πλούτου», αλλά με έναν «πολύ ελβετικό τρόπο». Όπως εξήγησε, κάποιος δεν αγοράζει μια Ferrari ή ένα εντυπωσιακό ρολόι για να δείξει στους άλλους ότι διαθέτει χρήματα. Αντίθετα, «κατέχεις μία εγγεγραμμένη μετοχή σε μια ελβετική εταιρεία σοκολάτας ηλικίας 180 ετών, πηγαίνεις στην ετήσια συνέλευση και στη συνέχεια περπατάς ήσυχα στη Ζυρίχη κρατώντας μια μπλε βαλίτσα με τρία κιλά σοκολάτας».

Ο Μπορζέα θυμήθηκε επίσης την περίοδο που εργαζόταν στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, όταν πελάτες και ιδιώτες τραπεζίτες έφερναν στο γραφείο τις σοκολάτες που είχαν παραλάβει μετά την ετήσια συνέλευση και μοιράζονταν μπάρες και τρούφες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό είχε και την «βολική παρενέργεια» να γνωρίζουν όλοι ότι ο κάτοχός τους διέθετε μια πλήρη εγγεγραμμένη μετοχή της Lindt.

Η μετοχή της Lindt εκτοξεύτηκε μέσα σε τρεις δεκαετίες

Ο Μπορζέα σημείωσε ότι αυτή η «ιδιόμορφη παράδοση έχει γίνει τόσο αποκλειστική», επειδή η Lindt αποτέλεσε μια «εξαιρετική μακροπρόθεσμη επένδυση», με αποτέλεσμα οι μετοχές της να αποκτήσουν εξαιρετικά υψηλή αξία με την πάροδο του χρόνου.

Η μετοχή της Lindt αυξήθηκε από περίπου 3.600 ελβετικά φράγκα τον Απρίλιο του 1995 στα 132.000 ελβετικά φράγκα στο υψηλότερο επίπεδό της τον περασμένο Οκτώβριο, καταγράφοντας αύξηση 36 φορές.

Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες έχει υποχωρήσει, καθώς οι θερμοκρασίες-ρεκόρ έχουν περιορίσει τις πωλήσεις, ενώ οι ιστορικά υψηλές τιμές του κακάο έχουν αυξήσει το κόστος της εταιρείας σοκολάτας και έχουν περιορίσει τα κέρδη της.

Γιατί η Lindt ανταμείβει τους μετόχους της με σοκολάτες

Εκπρόσωπος της Lindt & Sprüngli δήλωσε στο Business Insider ότι το ετήσιο δώρο προς τους μετόχους με δικαίωμα ψήφου αποτελεί έναν τρόπο με τον οποίο η εταιρεία τους ευχαριστεί για την προσπάθειά τους.

«Θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα ευχαριστώ για τις προσπάθειές τους», ανέφερε ο εκπρόσωπος, εξηγώντας ότι το κουτί περιέχει διάφορα προϊόντα της Lindt, όπως μπάρες Excellence και τρούφες Lindor. Ωστόσο, η εταιρεία δεν αποκαλύπτει ακριβώς τι περιέχεται στη βαλίτσα, καθώς το περιεχόμενό της προορίζεται να αποτελεί έκπληξη για τους μετόχους.

Ο Λόρενς Κάνινγκχαμ, διευθυντής του Κέντρου Εταιρικής Διακυβέρνησης Γουάινμπεργκ στο Πανεπιστήμιο του Ντέλαγουερ, χαρακτήρισε τα κουτιά δώρων «καλό μάρκετινγκ».

Όπως εξήγησε, με αυτόν τον τρόπο η εταιρεία ευχαριστεί τους μετόχους που παρευρίσκονται στην ετήσια συνέλευση, βάζει τα προϊόντα της στα χέρια τους και παράλληλα ενισχύει τη θετική σχέση μαζί τους.

Η ομοιότητα με την Berkshire Hathaway

Το φαινόμενο γύρω από τη Lindt θυμίζει την ετήσια συνέλευση της Berkshire Hathaway. Κάθε Μάιο, χιλιάδες μέτοχοι από όλο τον κόσμο ταξιδεύουν στην Ομάχα, την πόλη του Γουόρεν Μπάφετ, όχι μόνο για να δουν από κοντά τον θρυλικό επενδυτή, αλλά και για να αγοράσουν προϊόντα σε μειωμένες τιμές από πολλές επιχειρήσεις της Berkshire, μεταξύ των οποίων και η εταιρεία See’s Candies, που παρασκευάζει σοκολάτες σε κουτιά.

Ο Μπορζέα δήλωσε ότι μπορεί «σίγουρα να δει τις ομοιότητες» μεταξύ της Berkshire και της Lindt, ως «εταιρειών που γίνονται κάτι περισσότερο από απλές επενδύσεις, δημιουργούν μια αίσθηση ταυτότητας και κοινότητας μεταξύ των μετόχων τους».

«Η Berkshire έχει την Ομάχα και τη See’s Candies. Η Lindt έχει τη Ζυρίχη και την μπλε βαλίτσα με τις σοκολάτες», κατέληξε.