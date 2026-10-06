Ένας άνδρας από την Κένυα, ο οποίος είχε ταξιδέψει από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, πέθανε από Έμπολα σε νοσοκομείο του Ναϊρόμπι, σηματοδοτώντας το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα και τον πρώτο θάνατο από τον ιό στη χώρα, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας της Κένυας.

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό βρίσκεται αντιμέτωπη με τη 17η επιδημία Έμπολα στην ιστορία της, η οποία μέσα σε λίγους μήνες εξελίχθηκε στη φονικότερη που έχει καταγραφεί στη χώρα της κεντρικής Αφρικής. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των αρχών, έχουν καταγραφεί 8.300 κρούσματα, εκ των οποίων περισσότερα από 4.000 έχουν αποβεί θανατηφόρα.

Η Κένυα είναι η τρίτη χώρα που καταγράφει κρούσμα που σχετίζεται με την επιδημία του Έμπολα στο ανατολικό Κονγκό. Η Ουγκάντα ανέφερε 20 περιστατικά και δύο θανάτους νωρίτερα φέτος, ωστόσο στις 27 Αυγούστου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε το τέλος της επιδημίας Έμπολα στη χώρα.

Ο υπουργός Υγείας, Άντεν Ντουάλε, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι το θύμα είχε ασθενήσει πριν από περίπου ένα μήνα και έλαβε ιατρική φροντίδα σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας. Στη συνέχεια, διέσχισε οδικώς τα σύνορα με την Ουγκάντα και επιβιβάστηκε σε αεροπλάνο στις 3 Οκτωβρίου από το αεροδρόμιο της Καμπάλα έως το Ναϊρόμπι, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Κατά την άφιξή του, ένα μέλος της οικογένειάς του και ένας φίλος του τον μετέφεραν σε δημόσιο νοσοκομείο στο Ναϊρόμπι, όπου τέθηκε σε απομόνωση έχοντας εμφανίσει «πυρετό, ρίγη, έντονη κόπωση, αδυναμία, μυϊκούς πόνους, πόνο στην κατάποση, πονόλαιμο και υποδόρια αιμορραγία», δήλωσε ο υπουργός. Πρόκειται για συμπτώματα του αιμΟρραγικού πυρετού του ιού Έμπολα, από τον οποίο οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε στη συνέχεια επιβεβαίωσαν ότι είχε μολυνθεί. Πέθανε αργά χθες το βράδυ, στις 23.30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), δήλωσε ο υπουργός.

Οι υγειονομικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει 28 ανθρώπους με τους οποίους ήλθε σε επαφή στην Κένυα, ανάμεσά τους συγγενείς και υγειονομικούς. Καταβάλλονται προσπάθειες για τον εντοπισμό 23 επιβατών και 4 μελών του πληρώματος που ήταν στην πτήση του, δήλωσε ο υπουργός. Ο ασθενής αναμένεται να ταφεί αργότερα σήμερα με βάση τα πρωτόκολλα για την αποτροπή εξάπλωσης του ιού, σύμφωνα με τον ίδιο.

Ο Ντουάλε τόνισε ότι η Κένυα είναι καλά προετοιμασμένη για να διαχειριστεί κρούσματα Έμπολα.

«Συνεχίζουμε να διατηρούμε, ως χώρα, υψηλό επίπεδο συναγερμού για τον Έμπολα από τότε που ξεκίνησε η έξαρση τον Μάιο».

Δεν υπάρχει επί του παρόντος εγκεκριμένο εμβόλιο ή θεραπεία για το στέλεχος Μπουντιμπουγκιό, το οποίο ευθύνεται για την τωρινή έξαρση.

Ο Έμπολα μεταδίδεται μέσω άμεσης επαφής με τα σωματικά υγρά ανθρώπων που έχουν μολυνθεί -ζώντων ή νεκρών. Μπορεί να προκαλέσει πυρετό, εμετούς, διάρροια και σε σοβαρές περιπτώσεις, αιμορραγία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.