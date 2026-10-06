Το Βρετανικό Μουσείο προχωρά σε αλλαγές για την αντιμετώπιση των μεγάλων ουρών που έχουν δημιουργηθεί για την έκθεση της Ταπισερί της Μπαγιέ, η οποία επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν 1.000 χρόνια.

Το περίφημο κέντημα σε λινό ύφασμα της νορμανδικής κατάκτησης εκτίθεται στο Λονδίνο από τις 10 Σεπτεμβρίου, προσελκύοντας πλήθος επισκεπτών και προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις στην είσοδο.

Εκπρόσωπος του Βρετανικού Μουσείου δήλωσε: «Η ανταπόκριση στην Ταπισερί της Μπαγιέ ήταν εξαιρετική και είμαστε ενθουσιασμένοι από τον ενθουσιασμό και το ενδιαφέρον που έχει προκαλέσει».

«Γνωρίζουμε, ωστόσο, ότι ορισμένοι επισκέπτες αντιμετώπισαν μεγαλύτερες ουρές από όσες περιμέναμε. Γι’ αυτό εισάγουμε μια σειρά μέτρων -μεταξύ άλλων ηχητικό οδηγό, σαφέστερη σήμανση, περισσότερα καθίσματα και διευρυμένο ωράριο λειτουργίας-, ώστε η εμπειρία να γίνει πιο ομαλή και να δώσουμε σε περισσότερους ανθρώπους τον χρόνο που χρειάζονται για να απολαύσουν την ταπισερί».

Πριν από δύο εβδομάδες, το μουσείο ανακοίνωσε ότι οι επισκέπτες δεν θα μπορούσαν πλέον να φωτογραφίζουν το έργο των 70 μέτρων, καθώς όσοι σταματούσαν για να τραβήξουν φωτογραφίες προκαλούσαν σημαντικές καθυστερήσεις.

Πολλοί κάτοχοι εισιτηρίων διαμαρτυρήθηκαν, καθώς δεν τους επετράπη η είσοδος λόγω της μεγάλης συσσώρευσης επισκεπτών.

Το Βρετανικό Μουσείο πρόσφερε στους επισκέπτες που απομακρύνθηκαν επιστροφή χρημάτων, καθώς και δυνατότητα προτεραιότητας για την κράτηση νέας ημερομηνίας και ώρας.

Από τη Δευτέρα, θα υπάρχει διαθέσιμος ηχητικός οδηγός, ο οποίος θα προσφέρει περισσότερες πληροφορίες για την ταπισερί, ενώ θα τοποθετηθεί και πρόσθετη σήμανση που θα εξηγεί τα διαφορετικά τμήματα της έκθεσης. Το μουσείο θα επεκτείνει επίσης το ωράριο λειτουργίας του, προκειμένου να περιοριστούν οι ουρές κατά τη διάρκεια της ημέρας και να κατανεμηθούν καλύτερα οι επισκέψεις που έχουν προγραμματιστεί.

Παράλληλα, θα προστεθούν επιπλέον καθίσματα για τους επισκέπτες.

Ήδη πριν από την έναρξη της έκθεσης, το Βρετανικό Μουσείο είχε προειδοποιήσει ότι το ενδιαφέρον για την Ταπισερί της Μπαγιέ, την «έκθεση που γίνεται μία φορά σε κάθε γενιά», ήταν πρωτοφανές.

Όταν τα εισιτήρια γενικής εισόδου τέθηκαν προς πώληση τον Ιούλιο, το μουσείο κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια πώληση εισιτηρίων στην ιστορία του, με έσοδα άνω των 2,4 εκατομμυρίων λιρών μέσα στις πρώτες 24 ώρες. Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί μέχρι την επόμενη διάθεση, στις 21 Οκτωβρίου.

Τα εισιτήρια για ενήλικες κοστίζουν 33 λίρες τις ώρες αιχμής και 27 λίρες εκτός αιχμής, ενώ η είσοδος για παιδιά κάτω των 16 ετών είναι δωρεάν.

Στο Bayeux Tapestry Museum, στη Νορμανδία, η είσοδος για την Ταπισερί της Μπαγιέ κοστίζει συνήθως 12 ευρώ (10 λίρες). Το έργο αναμένεται να επιστρέψει εκεί, όταν το μουσείο ολοκληρώσει την ανακαίνισή του.

Η Ταπισερί της Μπαγιέ θεωρείται ένα από τα θαύματα του μεσαιωνικού κόσμου και προσφέρει μια μοναδική εικόνα της ζωής στην Αγγλία του 11ου αιώνα, πριν και μετά τη νορμανδική κατάκτηση – από τα κάστρα, τον πόλεμο και τα πλοία μέχρι τα ρούχα, το φαγητό και τα έπιπλα.

Πιθανότατα παραγγέλθηκε από Νορμανδό προστάτη και κατασκευάστηκε από Άγγλους κεντητές, με βάση σχέδια χειρογράφων από το Καντέρμπερι.

Η Ταπισερί της Μπαγιέ θα παραμείνει στο Βρετανικό Μουσείο έως τις 11 Ιουλίου του επόμενου έτους, σύμφωνα με το itv.com.