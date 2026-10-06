Η ισπανική κυβέρνηση επιχειρεί να επαναφέρει στο προσκήνιο τα μέτρα για τη στέγαση που απορρίφθηκαν την περασμένη εβδομάδα από το κοινοβούλιο, σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αβεβαιότητας. Το υπουργικό συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει σήμερα δύο σχετικά διατάγματα, σύμφωνα με τον υπουργό Πολιτισμού, Έρνεστ Ουρτάσουν, λίγο μετά την απόφαση του πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσεθ, να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.

Τα διατάγματα αυτά θα υποβληθούν στη συνέχεια προς έγκριση σε περιορισμένο σώμα νομοθετών που ασκούν προσωρινά καθήκοντα μετά τη διάλυση του κοινοβουλίου ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 29ης Νοεμβρίου, μετέδωσε το κρατικό δίκτυο TVE.

Όπως διευκρίνισε το δίκτυο, το τωρινό περιορισμένο σώμα των 69 μελών που ασκεί προσωρινά καθήκοντα διαθέτει περιλαμβανομένης της προέδρου της κάτω βουλής Φρανθίνα Αρμενγόλ του Σοσιαλιστικού Κόμματος του Σάντσεθ ισχνή πλειοψηφία υπέρ των μέτρων, στα οποία περιλαμβάνονται ανώτατα όρια στα ενοίκια, προσωρινή απαγόρευση στις εξώσεις και περιορισμοί στις εταιρικές εξαγορές ακινήτων που προορίζονται για κατοικία.

Τα διατάγματα θα τεθούν προσωρινά σε ισχύ μέχρι να σχηματιστεί νέο κοινοβούλιο, πρόσθεσε το TVE.

Ο Ουρτάσουν δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους ότι τα διατάγματα θα έχουν μερικές μικρές διαφορές, αλλά καμία σημαντική αλλαγή σε σχέση με αυτά που ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο, αλλά απέρριψε το κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα.

«Όσον αφορά την προστασία, σίγουρα θα είναι στο ίδιο επίπεδο, ή ακόμη θα υπερβαίνουν αυτό που συμφωνήσαμε την τελευταία φορά», διευκρίνισε ο υπουργός.

Ο Σάντσεθ, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου μετά το υπουργικό συμβούλιο, δήλωσε τη Δευτέρα, ότι χρειάζεται περισσότερες έδρες στο κοινοβούλιο αφού δεν κατάφερε να συγκεντρώσει επαρκή υποστήριξη για τις προτάσεις του που αποσκοπούσαν στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης μετά το μεγάλο κύμα διαμαρτυριών στην Ισπανία που πυροδότησε η έξωση μιας 87χρονης στη Μαδρίτη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.