Μια ξεχωριστή οικογενειακή στιγμή εκτυλίχθηκε λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της απονομής του Νόμπελ Ιατρικής 2026 στον Καρλ Ντάισεροθ. Ο βραβευμένος επιστήμονας αποφάσισε να μοιραστεί τα νέα με τα παιδιά του, με την αντίδρασή τους να καταγράφεται σε βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα το Ίδρυμα Νόμπελ και το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ.

Η 13χρονη Έμμα και η 10χρονη Σοφία δεν κατάφεραν να κρύψουν τη χαρά τους όταν έμαθαν ότι ο πατέρας τους είχε τιμηθεί με το κορυφαίο επιστημονικό βραβείο. Οι δύο κόρες του χαμογελούν και πέφτουν στην αγκαλιά του, την ώρα που ο γιος του δείχνει να μην μπορεί να συνειδητοποιήσει την είδηση και επαναλαμβάνει έκπληκτος «what».

The most important briefings of the day. Karl Deisseroth, professor of bioengineering and of psychiatry and behavioral sciences, shares the news of his Nobel Prize with his kids. https://t.co/pTzP1A3pHj — Stanford University (@Stanford) October 5, 2026

Η απρόσμενη τηλεφωνική κλήση μέσα στη νύχτα

Ο Καρλ Ντάισεροθ τιμήθηκε φέτος με το Νόμπελ Ιατρικής από κοινού με τους Πίτερ Χέγκεμαν και Γκέοργκ Νάγκελ. Οι τρεις επιστήμονες βραβεύτηκαν για τις ανακαλύψεις που συνέβαλαν στην ανάπτυξη της οπτογενετικής, μιας τεχνικής που καθιστά δυνατή την ενεργοποίηση ή την αναστολή της δραστηριότητας συγκεκριμένων νευρικών κυττάρων στον εγκέφαλο μέσω φωτός.

Η είδηση έφτασε στον Ντάισεροθ μέσα στη νύχτα. Η Επιτροπή Νόμπελ επιχείρησε να επικοινωνήσει μαζί του στις 12:27 μετά τα μεσάνυχτα, όμως ο ίδιος δεν απάντησε στην κλήση. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το τηλέφωνο χτύπησε στη συσκευή της συζύγου του, Μισέλ Μονζ-Ντάισεροθ.

«Μπορούμε να μιλήσουμε με τον Καρλ;», ακούστηκε από την άλλη πλευρά της γραμμής.

Η Μονζ-Ντάισεροθ, καθηγήτρια Παιδιατρικής Νευρο-Ογκολογίας, μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη βράβευση του συζύγου της, υπογραμμίζοντας τη σημασία της δουλειάς του για τη νευροεπιστήμη αλλά και για άλλους επιστημονικούς κλάδους.

«Είμαι απίστευτα χαρούμενη. Ξέρω ότι δεν είμαι αντικειμενική, αλλά πραγματικά έχει μεταμορφώσει τον χώρο της νευροεπιστήμης και στην πραγματικότητα αρκετούς ακόμη επιστημονικούς κλάδους», δήλωσε η Μονζ-Ντάισεροθ. «Είμαι πολύ περήφανη γι’ αυτόν».

«Εξεπλάγην αρκετά» με το Νόμπελ

Από την πλευρά του, ο ίδιος ο Ντάισεροθ παραδέχθηκε ότι η απόφαση της Επιτροπής Νόμπελ τον αιφνιδίασε. Η ανακοίνωση ήταν τόσο απρόσμενη, όπως περιέγραψε, ώστε για λίγα δευτερόλεπτα να μην μπορεί καν να εκφραστεί.

«Εξεπλάγην αρκετά», είπε ο Ντάισεροθ για τη βράβευση. «Διαπίστωσα ότι δυσκολευόμουν να μιλήσω για περίπου 30 δευτερόλεπτα έχασα την ικανότητα να σχηματίζω λέξεις. Ήταν πολύ απρόσμενο και συγκλονιστικό. Η Μισέλ, όμως, δεν φάνηκε και τόσο έκπληκτη».

Η ανακοίνωση της μεγάλης διάκρισης προκάλεσε ενθουσιασμό και στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ. Φοιτητές και καθηγητές περίμεναν τον Ντάισεροθ και τον υποδέχθηκαν με θερμά χειροκροτήματα, γιορτάζοντας μαζί του την κορυφαία επιστημονική διάκριση.