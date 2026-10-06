Στο επίκεντρο έρευνας για σοβαρές υποθέσεις κατασκοπείας βρίσκεται ο πρώην επικεφαλής της γερμανικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (BND) Άουγκουστ Χάνινγκ, ο οποίος συνελήφθη σήμερα μαζί με πρώην συνεργάτη του στην υπηρεσία. Την είδηση μεταδίδουν τα γερμανικά δίκτυα WDR και NDR, καθώς και η εφημερίδα Süddeutsche Zeitung.

Ο 80χρονος πρώην επικεφαλής της BND, ο οποίος είχε τα ηνία των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών από το 1998 έως το 2005, ερευνάται από την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία για σειρά ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των γερμανικών ΜΜΕ, η έρευνα αφορά «προδοτική κατασκοπεία, αποκάλυψη κρατικών απορρήτων, απόπειρα προδοσίας και κατασκοπεία».

Στο μικροσκόπιο και πρώην στέλεχος της BND

Παράλληλα με τον Άουγκουστ Χάνινγκ, οι γερμανικές αρχές έχουν στραφεί και εναντίον ενός ακόμη πρώην στελέχους της BND, του Μάνφρεντ Ντ.

Ο συγκεκριμένος άνδρας παρέμεινε στην υπηρεσία μέχρι την περασμένη άνοιξη και κατά τη διάρκεια της θητείας του κ. Χάνινγκ είχε διατελέσει επικεφαλής προσωπικού. Η έρευνα σε βάρος του αφορά «συνέργεια σε απόπειρα προδοσίας και προδοτική κατασκοπεία» τουλάχιστον έως το 2022.

Όπως αναφέρει η BILD, ο Άουγκουστ Χάνινγκ φέρεται να είχε αγοράσει από τον πρώην συνεργάτη του διαβαθμισμένο υλικό, καταβάλλοντάς του χρηματικό ποσό, με σκοπό «να τις μεταπωλήσει ως μέρος του συμβουλευτικού του έργου».

Οι εισαγγελικές αρχές θεωρούν ότι ο πρώην επικεφαλής της BND αξιοποίησε τις συγκεκριμένες πληροφορίες για να προχωρήσει, σε μία ή περισσότερες περιπτώσεις, στη σύνταξη εκτίμησης ασφαλείας για λογαριασμό ξένης υπηρεσίας πληροφοριών.

Τα WDR, NDR και Süddeutsche Zeitung διευκρινίζουν, πάντως, ότι η συγκεκριμένη ξένη υπηρεσία δεν ήταν ρωσική.

Σε διαφορετική περίπτωση που βρίσκεται επίσης υπό διερεύνηση, ο Άουγκουστ Χάνινγκ φέρεται να χρησιμοποίησε πληροφορίες που προέρχονταν από εσωτερικά έγγραφα της BND κατά τη διάρκεια επικοινωνίας του με ξένο πράκτορα.

Οι συλλήψεις στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία και τη Βαυαρία

Η σύλληψη του πρώην επικεφαλής της γερμανικής υπηρεσίας πληροφοριών πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί. Δυνάμεις της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ) έφτασαν στην κατοικία του στο Νορντβάλντε, κοντά στο Μούνστερ της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, όπου και τον συνέλαβαν.

Ο Μάνφρεντ Ντ. συνελήφθη στη Βαυαρία.

Οι δύο άνδρες αναμένεται να εμφανιστούν ενώπιον του ανακριτή του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου το αργότερο έως αύριο.

Η έρευνα που ξεκίνησε από την υπόθεση της Κριστίνα Μπλοκ

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο διαφορετικής έρευνας, η οποία συνδεόταν με τη δίκη της επιχειρηματία Κριστίνα Μπλοκ. Η ίδια είχε κατηγορηθεί για την απαγωγή των δύο παιδιών της, έπειτα από τη διαμάχη που είχε με τον πρώην σύζυγό της σχετικά με την επιμέλειά τους.

Ο Άουγκουστ Χάνινγκ φέρεται να είχε εμπλακεί και σε προηγούμενη απόπειρα απαγωγής των παιδιών, κάτι που ο ίδιος αρνείται.

Κατά την εξέταση του υλικού που είχε εντοπιστεί τότε στην κατοικία του, οι Αρχές βρήκαν μια ηλεκτρονική συσκευή αποθήκευσης δεδομένων που περιείχε εξαιρετικά ευαίσθητες πληροφορίες της BND. Πρόκειται για δεδομένα στα οποία ο πρώην επικεφαλής των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών δεν θα έπρεπε να έχει πρόσβαση.

Μεταξύ άλλων, το υλικό περιείχε πληροφορίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τον ρωσικό στρατό, καθώς και δεδομένα που είχαν προέλθει από μυστικές υπηρεσίες άλλων χωρών οι οποίες συνεργάζονται με τη γερμανική BND.

Μετά την αξιολόγηση των επίμαχων εγγράφων από τις αρμόδιες υπηρεσίες στο Αμβούργο, ο φάκελος διαβιβάστηκε στις ομοσπονδιακές αρχές. Ακολούθησε η έναρξη ξεχωριστής και μυστικής έρευνας τον Μάιο του τρέχοντος έτους.

Παραμένει άγνωστο πώς βγήκαν τα απόρρητα στοιχεία από την BND

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο Μάνφρεντ Ντ. κατάφερε να απομακρύνει το συγκεκριμένο υλικό από τις εγκαταστάσεις της BND και στη συνέχεια να το παραδώσει στον πρώην προϊστάμενό του.

Τα γερμανικά ΜΜΕ που πραγματοποίησαν τη δημοσιογραφική έρευνα επισημαίνουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί πώς ακριβώς έγινε η μεταφορά των διαβαθμισμένων πληροφοριών από την υπηρεσία.