Ο Μίχαουλ Π., 43 ετών, υδραυλικός από τη Βαρσοβία, συνελήφθη τον Φεβρουάριο του 2025 και κατηγορείται για τη δολοφονία έξι ηλικιωμένων γυναικών και τη ληστεία μιας έβδομης, η οποία πέθανε μετά την επίθεση. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Γκαζέτα Βιμπόρτσα», η υπόθεση αποτελεί μία από τις πιο σκοτεινές σειρές εγκλημάτων στη σύγχρονη ιστορία της Πολωνίας.

Πώς συνελήφθη ο Μίχαουλ Π.

Η νύχτα της 23ης Φεβρουαρίου 2025 αποτέλεσε το αποκορύφωμα της υπόθεσης. Μια ηλικιωμένη γυναίκα από τη συνοικία Καμπάτι τηλεφώνησε στην τράπεζά της, προκειμένου να αλλάξει τον κωδικό PIN της πιστωτικής της κάρτας.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, όμως, ο υπάλληλος της τράπεζας άκουσε ήχους που παρέπεμπαν σε έγκλημα το οποίο βρισκόταν σε εξέλιξη. «Καταγράφηκε ένα έγκλημα, μια ηλικιωμένη γυναίκα στραγγαλίζεται», δήλωσε αστυνομικός που συμμετείχε στην έρευνα.

Ο Μίχαουλ Π. αντιλήφθηκε πολύ αργά ότι το θύμα είχε αφήσει ανοιχτό το τηλέφωνο και προσπάθησε να διαφύγει. Η αστυνομία τον εντόπισε στο μπαλκόνι ενός διαμερίσματος στην ίδια πολυκατοικία, ακριβώς κάτω από το διαμέρισμα του θύματος.

Ο Μίχαουλ Π., ο οποίος κάποτε ήταν ένας συνηθισμένος άνδρας, σύζυγος και πατέρας, ζούσε μόνος και συντηρούνταν από το επάγγελμα του υδραυλικού. Σύμφωνα με τους ερευνητές, ήταν παθολογικός παίκτης και έκανε χρήση ναρκωτικών, ενώ κατά τη σύλληψή του βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και παράνομων ουσιών.

Στο κινητό του εντοπίστηκαν 75.000 φωτογραφίες, πολλές από τις οποίες απεικόνιζαν αντικείμενα που είχαν κλαπεί από τα σπίτια των θυμάτων του. «Αυτό μας δείχνει ότι η εγκληματική δραστηριότητα του Μίχαουλ Π. εκτεινόταν σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο πιστευόταν αρχικά», εξήγησε ένας ερευνητής.

Πώς επέλεγε τα θύματά του

Ο Μίχαουλ Π. φέρεται να χρησιμοποιούσε το επάγγελμά του για να κερδίζει την εμπιστοσύνη των θυμάτων του, τα περισσότερα από τα οποία ήταν ηλικιωμένες γυναίκες που ζούσαν μόνες. «Δημιούργησε μια καλή σχέση και ενέπνευσε εμπιστοσύνη», δήλωσε αστυνομικός που συμμετείχε στην υπόθεση.

Ορισμένα από τα θύματά του μάλιστα τον προσκαλούσαν για καφέ ή του δάνειζαν χρήματα, χωρίς να υποψιάζονται ότι σκόπευε να επιστρέψει αργότερα για να τα ληστέψει και σε ορισμένες περιπτώσεις, να τα σκοτώσει.

Συνήθως, ο δράστης χρησιμοποιούσε ένα ειδικά εξοπλισμένο σακίδιο για τη «βρόμικη δουλειά», το οποίο περιείχε γάντια, κολλητική ταινία και άλλα εργαλεία. Η μέθοδός του ήταν να απειλεί τα θύματά του, προκειμένου να τα αναγκάσει να αποκαλύψουν πού έκρυβαν τα πολύτιμα αντικείμενά τους, και στη συνέχεια να τα ασφυκτιά, χρησιμοποιώντας μαξιλάρια, σακούλες σκουπιδιών ή άλλα μέσα.

Όταν έφευγε, κλείδωνε συστηματικά την πόρτα του σπιτιού, ώστε να μην κινεί υποψίες. Ωστόσο, όσο συνέχιζε τη σειρά των εγκλημάτων του, ο Μίχαουλ Π. γινόταν όλο και πιο απρόσεκτος.

«Ανέπτυξε αυτό που αποκαλούμε αποαναστολή, απώλεια του αυτοελέγχου και λανθασμένη αξιολόγηση των κινδύνων», δήλωσε ο profiler που εργάστηκε στην υπόθεση. Σε ένα από τα τελευταία εγκλήματά του, μάλιστα, δεν προσπάθησε καν να εξαφανίσει τα ίχνη του, ψεκάζοντας τη σκηνή με ένα οικιακό καθαριστικό.

Οι δύο συνεργοί και η διεύρυνση της έρευνας

Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο Μίχαουλ Π. δεν δρούσε πάντοτε μόνος. Μαζί του φέρεται να εμπλέκονταν δύο συνεργοί και οι δύο Ουκρανοί υπήκοοι.

Ο Τάρας Χ., 33 ετών, συνελήφθη λίγο μετά τη σύλληψη του Μίχαουλ Π., ενώ ο Ίγκορ Χ., ένας ακόμη συνεργός, εντοπίστηκε μόλις τον Νοέμβριο του 2025. Και οι δύο κατηγορούνται για συνέργεια σε πολλές ληστείες και εγκλήματα, αν και οι καταθέσεις τους διαφέρουν.

Ο Τάρας Χ. παραδέχθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι σκόπευε μόνο να ληστέψει τα θύματα και όχι να τα σκοτώσει. Αντίθετα, ο Ίγκορ Χ. αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στις πράξεις για τις οποίες κατηγορείται.

Η αστυνομία και η εισαγγελία συνεχίζουν να ερευνούν δεκάδες ύποπτους θανάτους ηλικιωμένων στη Βαρσοβία, οι οποίοι μέχρι σήμερα θεωρούνταν ότι οφείλονταν σε φυσικά αίτια.

«Αυτή θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη λίστα θυμάτων ενός κατά συρροή δολοφόνου στην Πολωνία και, ενδεχομένως, στην Ευρώπη», δήλωσε αστυνομικός από την ειδική ομάδα έρευνας που ασχολείται με υποθέσεις ανθρωποκτονιών.

Τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη

Μεταξύ των στοιχείων που οδήγησαν στη σύλληψη του Μίχαουλ Π. περιλαμβάνονται βιολογικά ίχνη, αποτυπώματα και ίχνη υποδημάτων που εντοπίστηκαν στα διαμερίσματα των θυμάτων.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ακόμη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο δράστης έμπαινε στα σπίτια των θυμάτων υποστηρίζοντας ότι εργαζόταν για τη διαχείριση της πολυκατοικίας ή ότι έπρεπε να πραγματοποιήσει κάποια επισκευή. Στο κινητό του βρέθηκαν επίσης φωτογραφίες των κλεμμένων αντικειμένων, ενώ ορισμένα από αυτά δεν είχαν ακόμη ταυτοποιηθεί, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο αριθμός των θυμάτων να είναι πολύ μεγαλύτερος.

Τον Δεκέμβριο του 2024, ο Μίχαουλ Π. φέρεται να σκότωσε δύο αδελφές που ζούσαν μαζί στη συνοικία Γκζιμπόφσκα, ενώ τον Ιανουάριο του 2025 άλλη μία γυναίκα σε διαμέρισμα στη λεωφόρο Γιαν Πάουλα Β΄. Και στις δύο περιπτώσεις, οι Αρχές υποψιάζονται εμπλοκή του Ίγκορ Χ.

Η έρευνα συνεχίζεται

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να αναλύουν υποθέσεις παρόμοιων θανάτων, πολλοί από τους οποίους θεωρούνταν μέχρι σήμερα ότι είχαν προκληθεί από φυσικά αίτια.

«Οι αστυνομικοί πραγματοποιούν σειρά διαδικαστικών και επιχειρησιακών ενεργειών και απαιτείται επίσης εκτεταμένη αναλυτική εργασία», εξήγησε αστυνομικός που συμμετέχει στην υπόθεση.

Παρά την πρόοδο των ερευνών, οι ερευνητές εκτιμούν ότι θα χρειαστούν ακόμη αρκετοί μήνες μέχρι να μπορέσει να συνταχθεί πλήρες κατηγορητήριο. Στο μεταξύ, ο Μίχαουλ Π. παραμένει υπό προσωρινή κράτηση, ενώ τα ευρήματα της υπόθεσης συνεχίζουν να προκαλούν σοκ στην κοινή γνώμη.