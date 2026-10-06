Ο Βέλγος Φράνσις Χάλζεν είναι ο νικητής του φετινού Νόμπελ Φυσικής, για την αποφασιστική συμβολή του στο Επιστημονικό Παρατηρητήριο Νετρίνων IceCube στην Ανταρκτική, όπως ανακοίνωσε η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο Χάλζεν τιμήθηκε με το Νόμπελ Φυσικής για τη «σημαντική συμβολή του στο Παρατηρητήριο Νετρίνων IceCube και την ανακάλυψη νετρίνων υψηλής ενέργειας αστροφυσικής προέλευσης».

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The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 #NobelPrize in Physics to Francis Halzen “for decisive contributions to the IceCube Neutrino Observatory and the discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin.” pic.twitter.com/UcPBWk0RiK — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2026

Σύμφωνα με τη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών της Σουηδίας, ο Φράνσις Χάλζεν συνειδητοποίησε ότι ο πάγος στον Νότιο Πόλο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση σωματιδίων, τα οποία είναι γνωστά ως νετρίνα.

Έτσι, οι ερευνητές, χρησιμοποιώντας το IceCube, μπορούν να ανιχνεύουν νετρίνα που προέρχονται από διεργασίες εξαιρετικά υψηλής ενέργειας στο μακρινό σύμπαν.

Οι αλληλεπιδράσεις των νετρίνων που καταγράφει διαρκώς το IceCube μπορούν να προσφέρουν νέες γνώσεις, σχετικά με τα βίαια περιβάλλοντα στα οποία δημιουργούνται, αποκαλύπτοντας ακόμη και έως τώρα άγνωστα κοσμικά φαινόμενα.

Το Παρατηρητήριο Νετρίνων IceCube ήταν μια ιδέα του φετινού νικητή του βραβείου Νόμπελ Φυσικής και εντοπίζει και παρακολουθεί τα νετρίνα που προέρχονται από το μακρινό σύμπαν.

The IceCube Neutrino Observatory – ideated by this year’s physics laureate Francis Halzen – tracks neutrinos that originate in the distant cosmos.



The neutrino interactions that are continuously collected by IceCube will provide researchers with novel knowledge about the violent… pic.twitter.com/Z7aD79nC76 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2026

Αύριο, Τετάρτη, αναμένεται να ανακοινωθεί το Νόμπελ Χημείας, την Πέμπτη το Νόμπελ Λογοτεχνίας, την Παρασκευή το Νόμπελ Ειρήνης και την ερχόμενη Δευτέρα το Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το χρηματικό έπαθλο φέτος ανέρχεται σε 12 εκατομμύρια σουηδικές κορόνες (περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ).