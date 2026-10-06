Νέα μαζικά μαθητικά συλλαλητήρια αναμένονται σήμερα σε ολόκληρη τη Γαλλία, καθώς δεκάδες χιλιάδες μαθητές λυκείου βγαίνουν ξανά στους δρόμους, διεκδικώντας περισσότερους πόρους για την εκπαίδευση. Οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι προηγούμενες ημέρες σημαδεύτηκαν από βανδαλισμούς, επεισόδια και αρκετούς τραυματισμούς.

Διαδηλώσεις διαμαρτυρίας σε ένδειξη συμπαράστασης στους μαθητές θα πραγματοποιήσουν και τα συνδικάτα.

Μαθητές λυκείου στέκονται μπροστά στα οδοφράγματα που έχουν φτιάξει οι ίδιοι από κάδους απορριμμάτων που έχουν τοποθετήσει μπροστά από τα σχολεία τους, από τη Λιλ στη βόρεια Γαλλία μέχρι τη Μασσαλία στη νότια και από το Στρασβούργο στην ανατολική μέχρι τη Νάντη στη δυτική.

Στο Παρίσι κρατούσαν πλακάτ με το σύνθημα «Θέλουμε να ακουστούμε, όχι να μας ρίξουν δακρυγόνα» και «Το μέλλον μας δεν είναι προαιρετικό».

Οι σημερινές διαδηλώσεις ακολουθούν δύο εβδομάδες κινητοποιήσεων που ξεκίνησαν από τα υποβαθμισμένα προάστια του Παρισιού προτού εξαπλωθούν σε όλη τη χώρα. Η κυβέρνηση απάντησε με αστυνομικές παρεμβάσεις υποστηρίζοντας ότι το μαθητικό κίνημα μετεξελίχθηκε σε αστική βία.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, υποστήριξε ότι οι αστυνομικές παρεμβάσεις από την έναρξη του μαθητικού κινήματος έχουν πραγματοποιηθεί «με τον αυστηρότερο αναλογικό τρόπο».

«Επιμένω ότι, όταν υπάρχει αναταραχή, πρέπει να υπάρξει παρέμβαση», τόνισε ο υπουργός στο ραδιόφωνο France Inter.

Τη Δευτέρα ένας 15χρονος διαδηλωτής έχασε το χέρι του από χειροβομβίδα κρότου-λάμψης στη διάρκεια κινητοποίησης στη βόρεια Γαλλία όπου υπήρξε αστυνομική επέμβαση.

Ο νομάρχης του Πα-ντε-Καλαί, Φρανσουά-Ξαβιέ Λος, αρνήθηκε να σχολιάσει τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού δηλώνοντας ότι περίπου 200 με 250 διαδηλωτές πετούσαν αντικείμενα στους αστυνομικούς.

Η περιφερειακή εφημερίδα La Voix du Nord έγραψε ότι ο 15χρονος έχασε το χέρι του και τμήμα του πήχη του αφού σήκωσε μια χειροβομβίδα κρότου-λάμψης της αστυνομίας.

Πρωθυπουργική δέσμευση

Ο πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, έδωσε εντολή στους υπουργούς του να αποδεχθούν τα βασικά αιτήματα των μαθητών.

Αυτά περιλαμβάνουν τη διασφάλιση της αναπλήρωσης των απόντων εκπαιδευτικών, την επανεξέταση της διάρκειας του σχολικού ωραρίου (από τις 8 π.μ. έως τις 6 μ.μ.) και την ανάγκη για μεγαλύτερα διαλείμματα για το μεσημεριανό γεύμα.

Η κυβέρνηση θα εξετάσει επίσης τις αναγκαίες επισκευές σε παλαιά σχολικά κτίρια, δήλωσε ο Λεκορνί, ζητώντας από τους υπουργούς να υποβάλουν τις πρώτες τους προτάσεις έως τα τέλη Οκτωβρίου.

Ωστόσο, η εξεύρεση διαθέσιμων πόρων θα είναι δύσκολη υπόθεση.

Οι διαδηλώσεις έχουν ασκήσει πίεση σε μια κυβέρνηση που προσπαθεί να περιορίσει το διογκούμενο δημοσιονομικό έλλειμμα, καθώς οι ανησυχίες των επενδυτών για τον αυξανόμενο όγκο του γαλλικού χρέους, την ασθενή ανάπτυξη και την απροθυμία περιορισμού των δαπανών ωθούν τις αποδόσεις των ομολόγων σε υψηλότερα επίπεδα.

Την περασμένη εβδομάδα, η απόδοση των γαλλικών ομολόγων δεκαετούς διάρκειας άγγιξε για λίγο το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 24 ετών, ξεπερνώντας το 5%.

Η άνοδος του κόστους δανεισμού της Γαλλίας έχει αρχίσει να επηρεάζει και την ευρύτερη ζώνη του ευρώ, με την υποχώρηση του ενιαίου νομίσματος να αποτελεί το πιο πρόσφατο προειδοποιητικό σήμα για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Ο υπουργός Οικονομικών, Ρολάν Λεσκίρ, δήλωσε σήμερα ότι δεν συντρέχει λόγος παρέμβασης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Χιλιάδες συλλήψεις

Το γαλλικό υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι έχουν συλληφθεί 5.060 άτομα από την έναρξη των διαδηλώσεων, εκ των οποίων το 87% είναι ανήλικοι.

Περισσότερα από 1.800 άτομα διώκονται ποινικά -συμπεριλαμβανομένων 1.483 ανηλίκων- χωρίς ωστόσο το υπουργείο να διευκρινίζει τα αδικήματα.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι 790 υποθέσεις τέθηκαν στο αρχείο.

Τουλάχιστον 715 αστυνομικοί και 215 έφηβοι έχουν τραυματιστεί σε συγκρούσεις, σύμφωνα με το γραφείο του Λεκορνί.

Έξι μήνες πριν από τις εκλογές για τη διαδοχή του Μακρόν, η κυβέρνησή του και το ακροδεξιό κόμμα «Εθνικός Συναγερμός» (RN) -με επικεφαλής τη Μαρίν Λεπέν, η οποία προηγείται στις δημοσκοπήσεις για την προεδρία- κατηγορούν βουλευτές και δημάρχους του ριζοσπαστικού αριστερού κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία» (LFI) ότι υποδαυλίζουν τις διαδηλώσεις. Το LFI απορρίπτει την κατηγορία.

Ο Μπαλί Μπαγκαγιόκο, ο δήμαρχος του Σεν-Ντενί (μιας φτωχής περιοχής στα προάστια του Παρισιού) και στέλεχος του LFI, δήλωσε ότι τάσσεται κατά της βίας, αλλά στηρίζει τους μαθητές που διαδηλώνουν.

«Επιλέγω να στέκομαι στο πλευρό των κατοίκων μου και οι μαθητές λυκείου είναι κάτοικοι της περιοχής μου», δήλωσε ο ίδιος.