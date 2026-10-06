Η Μισέλ Πίρσον πέθανε κρατώντας στα χέρια της μια φωτογραφία των τεσσάρων παιδιών της, τα οποία έχασαν τη ζωή τους όταν το σπίτι της οικογένειας στο Σάλφορντ πυρπολήθηκε σε εμπρηστική επίθεση, όπως ακούστηκε στην έρευνα για τις συνθήκες των θανάτων τους.

Η 37χρονη Μισέλ Πίρσον υπέκυψε τον Αύγουστο του 2019, περισσότερο από ενάμιση χρόνο μετά τον θάνατο των παιδιών της. Η Ντέμι Πίρσον, 15 ετών, ο Μπράντον, οκτώ ετών, η Λέισι, επτά ετών, και η τρίχρονη Λία σκοτώθηκαν στην καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε στο σπίτι της οικογένειας τον Δεκέμβριο του 2017.

Η Μισέλ Πίρσον υπέστη εγκαύματα στο 68% του σώματός της από τη φωτιά, ωστόσο «κρατήθηκε στη ζωή» για περισσότερο από έναν χρόνο, μέχρι να πεθάνει στο νοσοκομείο. Στην έρευνα που διεξάγεται αυτή την εβδομάδα στο Δικαστήριο του Μπόλτον, έγινε γνωστό ότι η μητέρα έξι παιδιών πέθανε έχοντας στο χέρι της έναν σταυρό, γύρω από μια φωτογραφία των παιδιών της.

Οι τέσσερις δολοφονίες και η εμπρηστική επίθεση

Ο Ζακ Μπόλαντ και ο Ντέιβιντ Γουόραλ, ηλικίας τότε 26 και 28 ετών αντίστοιχα, κρίθηκαν ένοχοι και για τις πέντε δολοφονίες και καταδικάστηκαν σε τέσσερις ποινές ισόβιας κάθειρξης ο καθένας.

Στην έρευνα ακούστηκε, ωστόσο, ότι η Μισέλ Πίρσον και τα παιδιά της ήταν «τρομοκρατημένοι» τις εβδομάδες πριν από την επίθεση, έπειτα από μια σειρά περιστατικών στο σπίτι τους στο Γουόκντεν. Η μητέρα είχε ενημερώσει την αστυνομία ότι κινδύνευε, ενώ είχε επισκεφθεί ακόμη και πάροχο κατοικιών αναζητώντας εναλλακτική στέγη.

Είχε επίσης καταγγείλει ότι τα παράθυρα του σπιτιού της είχαν σπάσει, ότι ο κάδος απορριμμάτων της είχε πυρποληθεί και ότι στους τοίχους του σπιτιού είχαν γραφτεί συνθήματα, στο πλαίσιο μιας διαμάχης που κλιμακωνόταν, σύμφωνα με το BBC.

Η μητέρα της Μισέλ Πίρσον, Σάντρα Λέβερ, ανέφερε σε δήλωσή της, η οποία διαβάστηκε στο δικαστήριο, ότι η κόρη της ήταν απελπισμένη να φύγει από το σπίτι.

«Η Μισέλ ήταν πέρα από κάθε όριο αναστατωμένη», ανέφερε. «Δεν έτρωγε. Τα παιδιά ήταν τρομοκρατημένα να ζουν στην Τζάκσον Στριτ».

Οι εφιάλτες των παιδιών και η προσπάθεια να φύγουν από το σπίτι

Στην έρευνα αναφέρθηκε ακόμη ότι τα παιδιά έβλεπαν εφιάλτες και ότι ο Μπράντον, ο οποίος ήταν τότε οκτώ ετών, είχε πει στη μητέρα του ότι δεν ήθελε πλέον να ζει εκεί.

Ωστόσο, η Μισέλ Πίρσον αισθάνθηκε ότι ο πάροχος κατοικιών την «ξεπέταξε», αφού της είπαν ότι δεν πληρούσε τα κριτήρια για επείγουσα στέγαση.

Η γειτόνισσα της οικογένειας, Ελέιν Γουίλιαμς, κατέθεσε ότι λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τη μοιραία εμπρηστική επίθεση είχε δει τον Μπόλαντ να σπάει με σφυρί τα παράθυρα του σπιτιού της Μισέλ Πίρσον.

«Ήθελε να φύγει από εκεί. Είχε βαρεθεί όλη αυτή την κατάσταση. Ήθελε απλώς να φύγει», ανέφερε η Γουίλιαμς. «Η Μισέλ, τα νεύρα της είχαν καταρρεύσει. Είχε φτάσει στα όριά της, ανησυχούσε».

Οι συγγενείς της οικογένειας πιστεύουν ότι οι θάνατοί τους ήταν «εντελώς αποτρέψιμοι» και έχουν θέσει το ζήτημα των «χαμένων ευκαιριών» από κρατικούς φορείς να τους προστατεύσουν.

«Τι θα γινόταν αν;» το ερώτημα της οικογένειας

Ο Τίμοθι Μπρέναντ, ιατροδικαστής για το Δυτικό Μάντσεστερ, ανοίγοντας την έρευνα, η οποία αναμένεται να διαρκέσει περίπου οκτώ εβδομάδες, τόνισε ότι «αυτό δεν είναι δίκη, δεν είναι μια διαδικασία επίρριψης ευθυνών και ντροπής».

Όπως είπε, η έρευνα θα εξετάσει εάν υπήρχε «κάποια προβλέψιμη απειλή για τη ζωή» και «τι θα μπορούσε ή θα έπρεπε να είχε γίνει που ενδεχομένως θα είχε αποτρέψει αυτούς τους θανάτους».

Ο ιατροδικαστής ανέφερε ότι στόχος της έρευνας είναι να δώσει στην οικογένεια Πίρσον τη δυνατότητα να ακουστεί, προσθέτοντας ότι οι ανησυχίες της «συμπυκνώνονται σε δύο ρητορικές λέξεις – “Τι θα γινόταν αν;“».

Ο Μπρέναν διάβασε επίσης τις παρατηρήσεις του δικαστή Ντέιβις, ο οποίος είχε καταδικάσει σε ισόβια κάθειρξη τους Μπόλαντ και Γουόραλ για την επίθεση με βόμβες μολότοφ και βενζίνη μέσα στη νύχτα.

Όπως ανέφερε ο Μπρέναν, ο δικαστής είχε κρίνει ότι πριν από τη μοιραία επίθεση είχαν σημειωθεί μια σειρά από επιθέσεις αντιποίνων στο πλαίσιο μιας διαμάχης. Ωστόσο, το τι ακριβώς βρισκόταν πίσω από τη συγκεκριμένη διαμάχη δεν έγινε ποτέ γνωστό στο κοινό.

Η οικογένεια περιέγραψε τα τέσσερα παιδιά

Νωρίτερα, η Άννα Μόρις KC, η οποία εκπροσωπεί την οικογένεια Πίρσον, σκιαγράφησε στο δικαστήριο σύντομα πορτρέτα των θυμάτων, όπως τα περιέγραψαν οι συγγενείς τους.

Η Μισέλ Πίρσον περιγράφηκε ως αφοσιωμένη μητέρα, η οποία διάβαζε κάθε βράδυ ιστορίες στα παιδιά της πριν κοιμηθούν. Μετά τα σοβαρά τραύματα που υπέστη η ίδια από τη φωτιά, για ένα διάστημα κατά τη διάρκεια της μακράς νοσηλείας της δεν γνώριζε ότι τα παιδιά της είχαν πεθάνει. Ωστόσο, η ψυχική της κατάσταση επιδεινώθηκε όταν ενημερώθηκε για τον θάνατό τους.

«Ξέρουμε ότι είναι ξανά μαζί με τα παιδιά της και ότι δεν πονάει», ανέφερε η οικογένεια σε δήλωσή της.

Η Ντέμι περιγράφηκε ως ένα «χαρούμενο, χαμογελαστό παιδί», το οποίο ήταν «κολλητή φίλη» με τη μητέρα της. Ο Μπράντον είχε ένα μεταδοτικό χαμόγελο και ήταν «το αγόρι της μαμάς», ενώ η αδελφή του, Λέισι, ήταν μια μικρή «ντίβα». Η Λία περιγράφηκε ως ένα μικρό πολυλογάκι με ένα πονηρό γέλιο.

«Όλα τα παιδιά είχαν μπροστά τους τόσο λαμπρό μέλλον», ανέφερε η οικογένεια, προσθέτοντας: «Θα κρατήσουμε για πάντα στην καρδιά μας τον λίγο χρόνο που περάσαμε μαζί τους».

Οι ποινές για την εμπρηστική επίθεση

Ο Μπόλαντ και ο Γουόραλ καταδικάστηκαν και οι δύο σε τέσσερις ποινές ισόβιας κάθειρξης και διατάχθηκε να εκτίσουν τουλάχιστον 40 και 37 χρόνια αντίστοιχα για την επίθεση με βόμβες βενζίνης.

Η σύντροφος του Μπόλαντ, Κόρτνεϊ Μπρίρλι, 20 ετών, καταδικάστηκε σε 21 χρόνια φυλάκισης για τέσσερις κατηγορίες ανθρωποκτονίας εξ αμελείας.

Η έρευνα συνεχίζεται.