Η αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ έδωσε σε έναν ακόμα θανατοποινίτη -που το 1992 είχε βγάλει έναν φίλο του από τη φυλακή και λίγο αργότερα σκότωσε τον ίδιο και την αδελφή του- μερικές εβδομάδες ζωής πριν από την προγραμματισμένη εκτέλεσή του.

Αφού η Πάικ δεν πέθανε όταν της χορηγήθηκαν δύο δόσεις θανατηφόρων φαρμάκων την περασμένη εβδομάδα, ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, ανέστειλε όλες τις εκτελέσεις που είχαν προγραμματιστεί μέχρι το τέλος του έτους – και υπήρχε μόνο μία ακόμα.

Ο καταδικασμένος δολοφόνος, Γκάρι Γουέιν Σάτον, ήταν προγραμματισμένο να εκτελεστεί στις 3 Δεκεμβρίου, αλλά τώρα θα αποφύγει την εκτέλεση, τουλάχιστον για λίγο ακόμα.

Ο Σάτον βρίσκεται στην πτέρυγα των θανατοποινιτών από τότε που καταδικάστηκε για τις δολοφονίες των αδελφών Τόμι Γκρίφιν και Κόνι Μπράναμ, τον Φεβρουάριο του 1992, σε δύο ξεχωριστές δίκες.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το Fox News, το βράδυ της 21ης Φεβρουαρίου ο Σάτον, ο θείος του, Τζέιμς Ντέλινγκερ, και ο Γκρίφιν διασκέδαζαν πίνοντας, όταν η βραδιά κατέληξε σε καβγά. Ο Γκρίφιν έμεινε χωρίς μπλούζα και γεμάτος γρατζουνιές στην άκρη του δρόμου και τον περισυνέλεξαν αστυνομικοί, οι οποίοι τον μετέφεραν στη φυλακή για δημόσια μέθη, σύμφωνα με τα έγγραφα.

Ο Σάτον και ο Ντέλινγκερ πλήρωσαν την εγγύηση για να τον βγάλουν από τη φυλακή και, περίπου μισή ώρα αργότερα, μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν τρεις πυροβολισμούς κοντά στο σημείο όπου αργότερα βρέθηκε νεκρός ο Γκρίφιν, με τραύμα από πυροβολισμό κυνηγετικής καραμπίνας στο κεφάλι, σύμφωνα με τα αρχεία.

Death row inmate spared after botched Christa Pike execution killed pal moments after bailing him out https://t.co/CJpWbe4YvR https://t.co/eCKVvUsTj6 — New York Post (@nypost) October 6, 2026

Την επόμενη ημέρα, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η Μπράναμ πήγε μαζί με τον Σάτον και τον Ντέλινγκερ στο μπαρ όπου είχαν βρεθεί το προηγούμενο βράδυ, αναζητώντας τον αδελφό της. Λίγο αργότερα, η Μπράναμ βρέθηκε νεκρή μέσα σε ένα καμένο αυτοκίνητο, με το σώμα της να έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Ο Ντέλινγκερ, ο οποίος ήταν συγκατηγορούμενος του Σάτον, καταδικάστηκε επίσης σε θάνατο, αλλά πέθανε από φυσικά αίτια στην πτέρυγα των θανατοποινιτών προτού εκτελεστεί.

Ο Σάτον -ο οποίος εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι είναι αθώος- δεν έχει λάβει νέα ημερομηνία εκτέλεσης και παραμένει άγνωστο πότε η πολιτεία του Τενεσί θα ξαναρχίσει τις εκτελέσεις, σύμφωνα με τη New York Post.