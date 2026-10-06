Διαταγή στον ισραηλινό στρατό να αυξήσει το επίπεδο επιφυλακής και να είναι έτοιμος «για όλα τα πιθανά σενάρια» στη Λωρίδα της Γάζας σήμερα, παραμονή της επετείου των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου, έδωσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ.

Ο Ισραέλ Κατς διαβίβασε τις διαταγές αυτές «υπό το φως των πληροφοριών που αφορούν σχέδια της Χαμάς να αποπειραθεί να διεξαγάγει επιθέσεις κατά των δυνάμεών μας», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας, που αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Αν οι δυνάμεις μας υποστούν απώλειες, αυτοί που θα πληρώσουν βαρύ τίμημα θα είναι η Χαμάς και ο πληθυσμός της Γάζας», σημείωσε.

Σημειώνεται πως η απειλή του ισραηλινού υπουργού εντάσσεται στο κλίμα έντασης που επικρατεί μία ημέρα πριν από την τρίτη επέτειο των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου.

Οι ισραηλινές αρχές φοβούνται ενέδρες σε ισραηλινά στρατιωτικά φυλάκια στη ζώνη της Γάζας, που ελέγχεται από τον ισραηλινό στρατό ή απαγωγές στρατιωτών.