Η ξαφνική έκρηξη ενός ηφαιστείου στις 10 Οκτωβρίου 1961 ανάγκασε τους 264 κατοίκους του Τρίσταν ντα Κούνια, του πιο απομακρυσμένου κατοικημένου νησιού στον κόσμο, να εγκαταλείψουν την απομονωμένη πατρίδα τους και να γνωρίσουν για πρώτη φορά τη σύγχρονη βρετανική ζωή.

«Μόλις λίγο περισσότερο από έναν χρόνο πριν, δεν είχαν δει ποτέ κίνηση στους δρόμους, δρόμο ή σπίτι ψηλότερο από μια αγροικία», είχε δηλώσει ο Τιμ Μπρίντον σε εκπομπή του BBC το 1963, περιγράφοντας τους κατοίκους του νησιού. Το Τρίσταν ντα Κούνια βρίσκεται στο μέσο του Νότιου Ατλαντικού Ωκεανού, περίπου στη μέση της απόστασης ανάμεσα στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής και το Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας. Το μικρό βρετανικό έδαφος απέχει περισσότερα από 1.500 μίλια από οποιαδήποτε άλλη κατοικημένη περιοχή και η πρόσβαση σε αυτό γίνεται μόνο έπειτα από ταξίδι επτά ημερών με πλοίο.

Στις 10 Οκτωβρίου 1961, όμως, μια ξαφνική ηφαιστειακή έκρηξη διέκοψε απότομα αυτή την απομόνωση. «Ακούσαμε πρώτα τους βρυχηθμούς, μετά το έδαφος απλώς άνοιξε μόνο του… Ύστερα άρχισαν να βγαίνουν καπνός και φωτιά από το έδαφος», περιέγραψε ένας από τους κατοίκους σε ταινία του BBC το 1998. Η Μαίρη Σουέιν θυμήθηκε ότι έτρεξε στον σύζυγό της φωνάζοντας: «Σήκω γρήγορα, Φρεντ, η Γη ανοίγει!».

Το ηφαίστειο παρέμενε ανενεργό από την εποχή που εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά το Τρίσταν, περίπου 150 χρόνια νωρίτερα. Αυτή τη φορά, όμως, μεγάλες ρωγμές εμφανίστηκαν στο έδαφος, μερικές εκατοντάδες μέτρα από το κεντρικό χωριό, το οποίο ονομάζεται Εδιμβούργο των Επτά Θαλασσών. Μέχρι τη στιγμή που οι κάτοικοι κατάφεραν να διαφύγουν με τα αλιευτικά τους σκάφη προς το κοντινό νησί Νάιτινγκεϊλ, η λάβα απειλούσε ήδη τα σπίτια τους. «Ολόκληρος ο τόπος δονείται από σεισμούς», μετέδωσε δημοσιογράφος του BBC, προσθέτοντας ότι «η ανατολική γωνία ραγίζει και διαλύεται».

Η αναγκαστική εγκατάλειψη και η άφιξη στην Αγγλία

Οι 264 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το Τρίσταν ντα Κούνια και διασώθηκαν από ένα ολλανδικό υπερωκεάνιο που έτυχε να φτάσει την επόμενη ημέρα. Μέσα σε λίγες ώρες ολόκληρη η κοινότητα βρισκόταν πάνω στο πλοίο, έχοντας αφήσει πίσω σχεδόν τα πάντα και παίρνοντας μαζί της μόνο όσα μπορούσε να μεταφέρει.

«Ένα τουφέκι, ένα παλτό και μια λάμπα», θυμόταν η Σουέιν. Μαζί τους είχαν και τις βάρκες τους, τις οποίες αποθήκευσαν στους κήπους τους όταν έφτασαν στην Αγγλία, έπειτα από αρκετές εβδομάδες.

Οι κάτοικοι εγκαταστάθηκαν σε μια εγκαταλειμμένη στρατιωτική αεροπορική βάση κοντά στο Σαουθάμπτον, στη νότια ακτή της Αγγλίας. Για τον Μπρίντον, σχεδόν τα πάντα ήταν πρωτόγνωρα για τους κατοίκους του νησιού.

«Τόσα πολλά πράγματα τους είναι παράξενα. Δεν είχαν δει ποτέ καταστήματα, επειδή στο νησί δεν χρησιμοποιούσαν χρήματα. Οι βάρκες ήταν το μέσο βιοπορισμού τους. Για εκείνους δεν είχε υπάρξει βιομηχανική επανάσταση. Και για 150 χρόνια ζούσαν απλές αγροτικές ζωές, αποκομμένοι από την πρόοδο του κόσμου», είχε αναφέρει.

Το Τρίσταν ντα Κούνια είχε ανακαλυφθεί το 1506 από έναν Πορτογάλο ναύαρχο, ο οποίος του έδωσε το όνομά του, όμως χρειάστηκαν άλλα 300 χρόνια προτού το νησί φιλοξενήσει κάτι περισσότερο από θαλασσοπούλια και φώκιες. Το Ηνωμένο Βασίλειο προσάρτησε το νησί το 1816, προκειμένου να αποτρέψει τη χρησιμοποίησή του ως βάσης για προσπάθειες απελευθέρωσης του Ναπολέοντα Βοναπάρτη από τη φυλάκισή του στο νησί της Αγίας Ελένης, στον Νότιο Ατλαντικό.

Την επόμενη χρονιά, ένας Σκωτσέζος, ο δεκανέας Γουίλιαμ Γκλας, παρέμεινε στο νησί όταν αποχώρησε η βρετανική φρουρά. Μαζί με την οικογένειά του και μερικούς ακόμη ανθρώπους ίδρυσε την πρώτη μόνιμη κοινότητα.

Μέχρι το 1961, ο πληθυσμός των 264 κατοίκων είχε διαμορφωθεί σε μια μικρή κοινότητα που ζούσε στα 40 τετραγωνικά μίλια, δηλαδή περίπου 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ηφαιστειακού βράχου. Πολλοί από τους κατοίκους ήταν απόγονοι ανθρώπων που είχαν επιζήσει από ναυάγια στο νησί, ενώ μεταξύ τους υπήρχαν μόλις επτά οικογενειακά επώνυμα.

Σε αρκετές περιπτώσεις, η καταστροφή της σοδειάς πατάτας ή τα ναυάγια αλιευτικών σκαφών είχαν φέρει τους κατοίκους στα πρόθυρα της πείνας. Παρ’ όλα αυτά, παρέμειναν στο νησί, αψηφώντας ακόμη και αρκετές προσπάθειες της βρετανικής κυβέρνησης να τους απομακρύνει.

Η δύσκολη προσαρμογή στη βρετανική ζωή

Η εγκατάσταση στην Αγγλία αποδείχθηκε δύσκολη για τους κατοίκους του Τρίσταν ντα Κούνια. Δεν είχαν δει ποτέ αυτοκίνητο, ποδήλατο, τηλεόραση ή έντυπο φορολογίας εισοδήματος. Παράλληλα, δυσκολεύτηκαν και με το κλίμα.

«Εδώ υπάρχει πάρα πολύ αέριο και καπνός», είπε στο BBC το 1963 ο Τζόι Ρεπότο. Κατά τη διαδρομή προς το πρώτο κατάλυμά τους, είχε αναφέρει: «Έβηχα συνέχεια χωρίς να σταματάω».

Εξίσου δύσκολη ήταν η προσαρμογή στο ωράριο εργασίας από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα για μια κοινότητα αγροτών και ψαράδων που είχε συνηθίσει σε έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο ζωής. «Εδώ, όταν πηγαίνεις το πρωί στη δουλειά, έχεις μία δουλειά. Πρέπει να περιμένεις όλη την εβδομάδα, να σηκώνεσαι την ίδια ώρα, να πηγαίνεις στο ίδιο μέρος και να κάνεις την ίδια δουλειά κάθε μέρα», είχε πει ο πατέρας του Τζόι, Τζέραλντ, ο οποίος ήταν συνηθισμένος σε μια πιο ποικιλόμορφη καθημερινότητα που καθοριζόταν από τους φυσικούς ρυθμούς.

Οι οικονομικές πιέσεις δημιούργησαν επίσης νέες απαιτήσεις. Η Σουέιν εξήγησε ότι στην Αγγλία τα χρήματα ήταν απαραίτητα για την καθημερινή ζωή, ενώ στο Τρίσταν δεν ίσχυε το ίδιο. «Στην Αγγλία χρειάζεσαι χρήματα για να ζήσεις. Αλλά στο Τρίσταν δεν χρειάζεσαι. Αν δεν έχουμε χρήματα, απλώς στερούμαστε κάτι. Δεν μας ενοχλεί καθόλου… αν δεν έχω χρήματα, μπορώ και πάλι να βγω έξω και να βρω τις δικές μου πατάτες. Μπορώ ακόμη να πάω και να πιάσω τα δικά μου ψάρια», είχε πει.

Η ίδια δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά της για τη ζωή στη Βρετανία. «Δεν μας αρέσει ο καιρός… Υπάρχουν πάρα πολλές αρρώστιες και δεν μας αρέσει καθόλου ο τόπος».

Παρότι στο νησί υπήρχε ένας μόνο αστυνομικός, ο οποίος φορούσε βρετανική στολή, σχεδόν δεν υπήρχε εγκληματικότητα. Για την κοινότητα ήταν σοκαριστικό ένα περιστατικό στην Αγγλία, όταν ένας από τους κατοίκους δέχθηκε επίθεση και τραυματίστηκε από δύο νεαρούς, οι οποίοι του πήραν το πολυτιμότερο αντικείμενό του, ένα χρυσό ρολόι, και στη συνέχεια το έσπασαν.

Υπήρχαν, ωστόσο, και πλευρές της βρετανικής ζωής που άρεσαν στους κατοίκους, ιδιαίτερα στους νεότερους. Ανάμεσά τους ήταν τα ιταλικά κοστούμια και τα πικάπ. «Η κάντρι και γουέστερν μουσική είναι η αγαπημένη μας, από τον Τζόνι Κας και τον Έρνεστ Ταμπ», ανέφερε ένας έφηβος, ο οποίος απολάμβανε επίσης τους κοινωνικούς χορούς. «Από τότε που ήρθα εδώ, κάνω το τουίστ και το λοκομόσιον, όλα αυτά. Έχουμε ξεχάσει πώς να χορεύουμε βαλς. Αλλά μου αρέσει να κάνω τουίστ».

Παρά τις νέες εμπειρίες, οι περισσότεροι κάτοικοι ήθελαν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Το 1962, η βρετανική κυβέρνηση έστειλε ομάδα ειδικών για να μελετήσει τις συνθήκες στο Τρίσταν. Παρότι το ηφαίστειο εξακολουθούσε να καπνίζει, οι γεωλόγοι έκριναν ότι είχε πλέον καταστεί ανενεργό.

Η επιστροφή στο Τρίσταν ντα Κούνια

Η έκρηξη είχε προκαλέσει τελικά πολύ λιγότερες ζημιές στο χωριό Εδιμβούργο των Επτά Θαλασσών από όσες θα μπορούσαν να είχαν προκληθεί. Η λάβα άλλαξε πορεία την τελευταία στιγμή και κατευθύνθηκε προς τη θάλασσα, γεγονός που οι κάτοικοι θεώρησαν πράξη του Θεού.

Ορισμένες αχυρένιες στέγες είχαν καεί, όμως τα περισσότερα σπίτια παρέμεναν ανέπαφα. Κατά την απουσία των κατοίκων, ωστόσο, σπίτια είχαν λεηλατηθεί και ορισμένα ζώα είχαν κλαπεί από διερχόμενους ναυτικούς.

Πολλά ζώα είχαν επιβιώσει. Οι κότες είχαν μάλιστα πολλαπλασιαστεί, ενώ οι σκύλοι είχαν αγριέψει και σκότωναν πρόβατα. Τα βοοειδή, αντίθετα, είχαν τραφεί καλά από το πλούσιο γρασίδι του νησιού και είχαν γεννηθεί νέα μοσχάρια. Η λάβα είχε καλύψει τις παραλίες, αλλά η επιστροφή ήταν πλέον δυνατή.

Οι βρετανικές αρχές οργάνωσαν μυστική ψηφοφορία στην αίθουσα της κοινότητας στη βάση της RAF όπου βρίσκονταν οι κάτοικοι. Όλοι οι κάτοικοι του Τρίσταν ηλικίας άνω των 21 ετών είχαν δικαίωμα ψήφου και το αποτέλεσμα ήταν σχεδόν ομόφωνο υπέρ της επιστροφής: 148 ψήφισαν υπέρ και μόλις πέντε κατά.

Αφού μια ομάδα προπομπών επέστρεψε στο νησί για να φυτέψει σπόρους για τη σοδειά πατάτας της επόμενης χρονιάς, οι περισσότεροι κάτοικοι έφτασαν ξανά στο Τρίσταν ντα Κούνια τον Νοέμβριο του 1963.

Όταν η Σουέιν ρωτήθηκε από το BBC τι περίμενε περισσότερο από την επιστροφή της στο νησί, απάντησε: «Μια ελεύθερη ζωή. Μπορούμε να πιάσουμε τα δικά μας ψάρια και να έχουμε όλα τα δικά μας πράγματα εκεί χωρίς χρήματα».

Η Ελέιν Ρεπότο, η οποία γεννήθηκε στο νησί αλλά επέλεξε να φύγει το 1984, εξήγησε στο BBC το 1998 γιατί το Τρίσταν ντα Κούνια εξακολουθούσε να ασκεί τόσο ισχυρή έλξη στους κατοίκους του.

«Είμαστε έντονα ανεξάρτητοι και έχουμε συνηθίσει να παλεύουμε με τα στοιχεία της φύσης για να επιβιώσουμε… Πρέπει να βασιζόμαστε ο ένας στον άλλον με έναν τρόπο που θα συναντούσες σε ελάχιστα άλλα μέρη».

Όπως περιέγραψε, τα γεγονότα του 1961 είχαν αφήσει βαθύ αποτύπωμα στην κοινότητα: «Σήμερα, το ηφαίστειο εξακολουθεί να αποτελεί μια καπνιστή υπενθύμιση των γεγονότων που διαμόρφωσαν την άποψή μας για τον εαυτό μας και τη σχέση μας με τον έξω κόσμο».