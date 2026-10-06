Δύο πλοία χτυπήθηκαν από drones στην οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο της προέδρου της χώρας Ιλιάνα Ιότοβα, επισημαίνοντας ότι έχει συγκληθεί έκτακτη σύσκεψη για το θέμα.

Σύμφωνα με τον Ρούμεν Νικολόφ, διευθυντή του Κέντρου Συντονισμού Θαλάσσιων Διασώσεων της Βάρνα, ένα από τα πλοία βυθίστηκε και το πλήρωμά του αγνοείται, όπως μετέδωσε ο κρατικός ραδιοφωνικός σταθμός BNR, ενώ το πλήρωμα του δεύτερου πλοίου έχει διασωθεί.

Επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη περίπου 80 ναυτικά μίλια (150 χιλιόμετρα) ανατολικά της παράκτιας πόλης Μπιάλα, πρόσθεσε το BNR.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Maritime.bg, ένα πλοίο με σημαία Τόγκο υπέστη σοβαρές ζημιές και στη συνέχεια βυθίστηκε.

Εξάλλου, πυρκαγιά ξέσπασε στο άλλο πλοίο, με σημαία Παλάου, τα 18 μέλη του πληρώματος του οποίου απομακρύνθηκαν με βουλγάρικο φέρι.

Το περιστατικό σημειώθηκε μία ημέρα μετά την επίθεση εναντίον του τουρκικού φορτηγού πλοίου Royad Mammadov στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ρουμανίας, από την οποία σκοτώθηκαν δύο μέλη του πληρώματος, ενώ τα υπόλοιπα 11 διασώθηκαν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι δύο ρωσικά drones χτύπησαν το πλοίο αυτό το οποίο στη συνέχεια βυθίστηκε.