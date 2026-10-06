Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στην είσοδο σχολείου της Κωνσταντινούπολης, όταν μια 15χρονη μαθήτρια άλλου εκπαιδευτικού ιδρύματος επιτέθηκε με μαχαίρι σε μαθητές και μαθήτριες που βρίσκονταν έξω από το κτίριο.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες στην είσοδο του Γυμνασίου «Ιμάμ Χατίπ Σεΐχ Σαμίλ», στο Μπασάκσεχιρ. Η 15χρονη, η οποία δεν φοιτούσε στο συγκεκριμένο σχολείο αλλά σε άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα, έφτασε έξω από το σχολικό συγκρότημα όταν άρχισε να επιτίθεται με μαχαίρι στους μαθητές που προσπαθούσαν να περάσουν από την είσοδο του σχολείου.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης τραυματίστηκαν επτά μαθήτριες, εκ των οποίων οι τρεις σοβαρά. Η γυναίκα υπάλληλος ασφαλείας του σχολείου παρενέβη άμεσα, άρπαξε την 15χρονη από το χέρι και κατάφερε να την ακινητοποιήσει.

#SONDAKİKA İstanbul Başakşehir’de ortaokulda bıçaklı saldırı meydana geldi. Yaralı öğrencilerin olduğu idda ediliyor. Yaralılar hastaneye kaldırıldığı söyleniyor. https://t.co/H18GQCQ2cU — Mustafa kılıç (@mustafakilicmk) October 6, 2026

Μετά την ενημέρωση των Αρχών, στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές και υγειονομικές δυνάμεις.

Οι τραυματίες δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομείο της περιοχής. Η 15χρονη συνελήφθη από αστυνομικούς και οδηγήθηκε στην αστυνομική διεύθυνση, σύμφωνα με το Yeni Safak.