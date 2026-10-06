Στα 27 της χρόνια, η Τζέιν Τσανγκ έχει περίπου 700.000 δολάρια επενδεδυμένα και μέχρι πρόσφατα στόχος της ήταν να συνταξιοδοτηθεί στα 30. Για να το πετύχει, πέρασε μεγάλο μέρος της δεκαετίας των 20 της δουλεύοντας σε δύο δουλειές πλήρους απασχόλησης. Τώρα, όμως, όσο πλησιάζει στον στόχο για τον οποίο εργάστηκε τόσο σκληρά, έχει συνειδητοποιήσει ότι ίσως τελικά δεν θέλει να σταματήσει να εργάζεται.

«Το αστείο είναι ότι όσο πλησιάζω στην αρχική μου ιδέα για τη συνταξιοδότηση, τόσο περισσότερο συνειδητοποιώ ότι δεν θέλω απαραίτητα να σταματήσω να δουλεύω», δήλωσε η Τσανγκ. «Θέλω απλώς να έχω την ελευθερία να επιλέγω ποια δουλειά -αν υπάρχει κάποια- αξίζει τον χρόνο μου».

Η προσπάθειά της για αυτή την ελευθερία ξεκίνησε όταν έκανε τη δεύτερη πρακτική άσκηση σε εταιρεία κατά τη διάρκεια των σπουδών της. Δεν μισούσε την εργασία, όπως λέει, αλλά απογοητεύτηκε στην ιδέα ότι θα περνούσε άλλα 40 ή 45 χρόνια δουλεύοντας, επειδή δεν θα είχε άλλη επιλογή.

Όταν κατάλαβε ότι το να κερδίζει, να αποταμιεύει και να επενδύει περισσότερα χρήματα θα μπορούσε ενδεχομένως να συντομεύσει αυτή τη διαδρομή, αποφάσισε να την επιταχύνει. Η δεύτερη δουλειά έγινε ο τρόπος της να αυξήσει τα εισοδήματά της όσο ήταν νέα, ώστε να επενδύει επιθετικά και να εξασφαλίσει, όπως ήλπιζε, δεκαετίες ελευθερίας στο μέλλον, σύμφωνα με όσα αναφέρει το People.

Ωστόσο, για το μεγαλύτερο μέρος της δεκαετίας των 20, η επιλογή αυτή είχε κόστος. Από τα 20 έως τα 26 της χρόνια, οι δύο δουλειές της περιλάμβαναν θέσεις στο μάρκετινγκ, την εξυπηρέτηση πελατών και διοικητικά καθήκοντα, με ελάχιστη ευελιξία. Κάποιες ημέρες εργαζόταν από το πρωί μέχρι το βράδυ, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα.

«Θυσίασα πάρα πολύ από τον χρόνο και την κοινωνική μου ζωή, επειδή ήμουν τόσο επικεντρωμένη στο να προχωρήσω», λέει. «Δεν το μετανιώνω, αλλά επίσης δεν θα έλεγα σε όλους ότι η λύση είναι να κάνουν δύο δουλειές».

Κάποια στιγμή άρχισε να αμφισβητεί αυτόν τον συμβιβασμό. «Συνειδητοποίησα ότι δεν είχε νόημα να προσπαθώ να αγοράσω ελευθερία για τον μελλοντικό μου εαυτό, αν έπρεπε να εγκαταλείψω ολόκληρη τη ζωή μου στο παρόν για να το πετύχω», εξηγεί.

Σταδιακά έγινε «εξαιρετικά προστατευτική» με το πρόγραμμά της, έδωσε προτεραιότητα σε απομακρυσμένες και ευέλικτες δουλειές και σταμάτησε να θεωρεί ότι το να είναι διαρκώς απασχολημένη σημαίνει ότι είναι και παραγωγική.

Σήμερα συνδυάζει μια απομακρυσμένη δουλειά στο email marketing με τη δημιουργία περιεχομένου, ενώ παράλληλα βρίσκει χρόνο για φίλους και εκδηλώσεις. Ασχολείται με το email marketing εδώ και περισσότερα από έξι χρόνια, ενώ η πιο πρόσφατη εταιρική της θέση αμειβόταν με λίγο κάτω από 100.000 καναδικά δολάρια τον χρόνο, περίπου 70.300 δολάρια ΗΠΑ.

Η δημιουργία περιεχομένου προέκυψε πιο φυσικά, όταν άρχισε να μιλά στο διαδίκτυο για θέματα που την απασχολούσαν ήδη, όπως τα χρήματα, η αποταμίευση και η πρόωρη συνταξιοδότηση.

Τα δύο εισοδήματα επιτάχυναν σημαντικά το οικονομικό της σχέδιο, αλλά άλλαξαν και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τα χρήματα. Αντί να σκέφτεται μόνο πώς θα αποταμιεύσει περισσότερα από έναν μισθό, επικεντρώθηκε στην αύξηση του εισοδήματός της μέσω επιπλέον εργασίας, στην ανάπτυξη χρήσιμων δεξιοτήτων και στην αλλαγή θέσεων εργασίας όταν αυτό είχε νόημα.

«Υπάρχει ένα όριο στο πόσα μπορείς να αποταμιεύσεις, αλλά υπάρχει πολύ υψηλότερο όριο στο πόσα μπορείς να κερδίσεις», λέει. Παράλληλα, απέφυγε να ανεβάσει αμέσως το επίπεδο ζωής της, αυτοματοποίησε τις επενδύσεις της και συνέχισε να ξοδεύει χρήματα σε πράγματα που εκτιμά, όπως ταξίδια και εμπειρίες.

Με περίπου 700.000 δολάρια επενδεδυμένα, πιστεύει ότι βρίσκεται σε τροχιά για να πετύχει τον αρχικό της στόχο. Για εκείνη, όμως, η «συνταξιοδότηση» στα 30 δεν σημαίνει πλέον ότι θα εγκαταλείψει εντελώς την εργασία. Σημαίνει ότι θα μπορεί να δημιουργεί περιεχόμενο, να ξεκινήσει μια επιχείρηση, να ταξιδεύει, να ασχολείται με κάτι που την ενδιαφέρει ή απλώς να μην κάνει τίποτα για ένα διάστημα, χωρίς να χρειάζεται τον μισθό ενός εργοδότη.

Γι’ αυτό και προειδοποιεί να μην αντιγράφουν οι άνθρωποι άκριτα τη διαδρομή κάποιου άλλου προς την πρόωρη συνταξιοδότηση, ιδιαίτερα αν αυτή απαιτεί να θυσιάσουν τη ζωή που υποτίθεται ότι προσπαθούν να κερδίσουν.

«Για μένα, τα χρήματα δεν είχαν ποτέ να κάνουν με το να έχω το μεγαλύτερο δυνατό ποσό. Έχουν να κάνουν με το να έχω αρκετά, ώστε να μπορώ να παίρνω αποφάσεις με βάση αυτό που θέλω να κάνω και όχι αυτό που πρέπει να κάνω», λέει.