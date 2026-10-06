Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στη βάση Άντριους στο Μέριλαντ, όταν η Ούσα Βανς παραπάτησε στα σκαλιά ελικοπτέρου, ενώ είχε αγκαλιά το μόλις δύο μηνών μωρό της. Η σύζυγος του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, κατάφερε να κρατηθεί από τα κάγκελα και να ανακτήσει την ισορροπία της, με το στιγμιότυπο να καταγράφεται σε βίντεο.

Οι άνδρες της ασφάλειας που περίμεναν στο κάτω μέρος της σκάλας δεν έκαναν καμία κίνηση για να τη βοηθήσουν, με το βίντεο να γίνεται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είναι αξιοθαύμαστος ο τρόπος με τον οποίο παραπάτησε, κατάφερε να κρατηθεί και έκανε και ένα αστείο στους αξιωματικούς, ενώ ταυτόχρονα κρατούσε ένα νεογέννητο», έγραψε ένας χρήστης.

Άλλοι, ωστόσο, επέκριναν τους άνδρες που βρίσκονταν στο σημείο, επειδή δεν έσπευσαν να τη βοηθήσουν όταν παραπάτησε.

U.S. Second Lady Usha Vance nearly fell face-first while carrying her two-month-old baby in Alaska. What caught viewers’ attention? The soldiers standing around her didn’t even flinch. One moment. Zero reaction. https://t.co/chqyFp48BA — The News Drill™ (@thenewsdrill) October 6, 2026

«Δεν κινήθηκε ούτε ένας άνθρωπος για να τη βοηθήσει», «Γιατί κανείς δεν τη βοήθησε να κατέβει; Είχε μαζί της ένα μωρό…», «Κανένας από αυτούς τους άνδρες δεν κουνήθηκε ούτε εκατοστό για να τη βοηθήσει. Απίστευτο», «Και κανένας από αυτούς τους τύπους δεν έσπευσε να τη βοηθήσει; Τι στο καλό;», ήταν μερικά από τα σχόλια χρηστών.

Ο Τζέι Ντι Βανς κατέβηκε από το ελικόπτερο αμέσως μετά, κρατώντας στην αγκαλιά του την κόρη τους.

Το ζευγάρι συνοδεύτηκε από το ελικόπτερο στο Air Force Two, προκειμένου να ταξιδέψει στην Αλάσκα για προεκλογική συγκέντρωση.

.@VP departs for Alaska: "Usha and a couple of the kids are joining. This is Usha’s 50th state, which is why we are bringing a nine-week-old baby on a 7.5-hour flight to Alaska — so if I give a speech tonight and I look haggard and stressed out, that’s exactly why." 🤣 https://t.co/ACXstH8l3f — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 5, 2026

Η Ούσα και ο Τζέι Ντι Βανς υποδέχτηκαν το τέταρτο παιδί τους τον περασμένο Ιούλιο.

«Με χαρά ανακοινώνουμε ότι ο γιος μας, Άλεκ Νιλ Βανς, γεννήθηκε σήμερα το πρωί», έγραψε τότε ο Τζέι Ντι Βανς. «Η Ούσα και το μωρό είναι καλά στην υγεία τους και τα παιδιά μας ανυπομονούν να γνωρίσουν τον μικρό τους αδελφό».

Ο αντιπρόεδρος και η δεύτερη κυρία έχουν ήδη δύο γιους, τον 9χρονο Γιούαν και τον 6χρονο Βίβεκ, καθώς και μία κόρη, την 4χρονη Μίραμπελ, σύμφωνα με την Daily Mail.