Μια μεθυσμένη γυναίκα φέρεται να προκάλεσε αναστάτωση στους επιβάτες της American Airlines, όταν έβγαλε το παντελόνι της και άρχισε να αυτοϊκανοποιείται κατά τη διάρκεια πτήσης από τη Βαλτιμόρη στο Μαϊάμι τον περασμένο μήνα.

Η 46χρονη, Κέιτι Ίνζερ, φέρεται να προχώρησε στην πράξη λίγο μετά την απογείωση, σε βραδινή πτήση της American Airlines στις 11 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με αναφορά περιστατικού που υπέβαλε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ.

Σύμφωνα με την αναφορά, συνεπιβάτης ενημέρωσε αεροσυνοδό ότι η Ίνζερ «είχε βγάλει το παντελόνι της και άρχισε να αυτοϊκανοποιείται επιδεικτικά, κάνοντας παράλληλα ανάρμοστους ήχους».

Όταν η αεροσυνοδός την πλησίασε, η Ίνζερ σταμάτησε, φόρεσε ξανά το παντελόνι της και, σύμφωνα με την αναφορά, «κοιμήθηκε για το υπόλοιπο της πτήσης».

Όταν αστυνομικοί πλησίασαν την Ίνζερ στη Φλόριντα, διαπίστωσαν ότι «μύριζε έντονα αλκοόλ και είχε κατακόκκινα μάτια», σύμφωνα με την αναφορά. Η ίδια φέρεται να δήλωσε ότι δεν θυμόταν το περιστατικό σεξουαλικής ανάρμοστης συμπεριφοράς, καθώς «είχε αποκοιμηθεί».

Μία εβδομάδα πριν από το περιστατικό με την Ίνζερ, επιβάτιδα της United Airlines υποστήριξε ότι αναγκάστηκε να καθίσει δίπλα σε άνδρα που αυτοϊκανοποιούνταν σε πρωινή πτήση από το Ρότσεστερ προς το Νιούαρκ. Η αεροπορική εταιρεία της πρόσφερε ως αποζημίωση 100 δολάρια.

Το υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ καλεί όποιον αντιληφθεί περιστατικό σεξουαλικής ανάρμοστης συμπεριφοράς σε αεροσκάφος να «αναφέρει το περιστατικό άμεσα» στο πλήρωμα της πτήσης ή στις αρχές επιβολής του νόμου κατά την άφιξη στον προορισμό.

Πέρσι, το FBI ανακοίνωσε ότι το 2024 είχε διερευνήσει 104 περιστατικά σεξουαλικής επίθεσης και ανάρμοστης σεξουαλικής συμπεριφοράς σε εμπορικές πτήσεις, σύμφωνα με τη New York Post.