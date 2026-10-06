Περισσότεροι από 1.000 οργισμένοι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν τη Δευτέρα στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Κορνέλ, εκφράζοντας τη στήριξή τους στη γυναίκα που καταγγέλλει ότι υπέστη ομαδικό βιασμό σε φοιτητική αδελφότητα και ζητώντας την παραίτηση του προέδρου του πανεπιστημίου.

«Είμαστε όλοι η Τζέιν Ντο», έγραφε ένα από τα πλακάτ που κρατούσε το πλήθος φοιτητών, μελών του διδακτικού προσωπικού, κατοίκων της περιοχής και άλλων πολιτών που συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πανεπιστημιούπολης. Άλλα πλακάτ έγραφαν «Το αλκοόλ δεν είναι συναίνεση» και «Στηρίξτε τους επιζώντες, ακούστε τους φοιτητές».

Ορισμένοι διαδηλωτές ζήτησαν ακόμα και τη χρήση βίας εναντίον των επτά φοιτητών της αδελφότητας, γνωστών ως «Cornell 7», οι οποίοι, σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, που αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα ως «Τζέιν Ντο», της χορήγησαν κεταμίνη και αλκοόλ τον Οκτώβριο του 2024 και στη συνέχεια την κακοποίησαν σεξουαλικά, ενώ εκείνη ήταν σε κατάσταση μέθης και δεν μπορούσε να αντισταθεί.

Διάφοροι διαδηλωτές απευθύνθηκαν στο πλήθος ζητώντας την απομάκρυνση των φοιτητικών αδελφοτήτων από την πανεπιστημιούπολη της Νέας Υόρκης. Άλλοι ζήτησαν την παραίτηση του προέδρου του πανεπιστημίου, Μάικλ Κότλικοφ, επικρίνοντας τον τρόπο με τον οποίο το Πανεπιστήμιο Κορνέλ διαχειρίστηκε τις καταγγελίες της «Τζέιν Ντο». Η υπόθεση είχε ως αποτέλεσμα την αποβολή δύο από τους επτά φοιτητές, χωρίς ωστόσο να ασκηθούν ποτέ ποινικές διώξεις.

Καθένα από αυτά τα αιτήματα αντιμετωπίστηκε με έντονες επευφημίες και συνθήματα.

«Δικαιοσύνη για την Τζέιν Ντο. Ο Κότλικοφ πρέπει να φύγει. Δικαιοσύνη για την Τζέιν Ντο! Όλες οι αδελφότητες πρέπει να φύγουν!», φώναζε κάποια στιγμή το πλήθος.

Οι διαδηλωτές ζήτησαν επίσης να ανακληθούν τα πτυχία όσων από τους κατηγορούμενους αποφοίτησαν μετά τις καταγγελίες της «Τζέιν Ντο», ενώ απαίτησαν την αποβολή όσων εξακολουθούν να φοιτούν στο πανεπιστήμιο.

Ορισμένοι ζήτησαν την αναμόρφωση της διαδικασίας του πανεπιστημίου για την εξέταση υποθέσεων σεξουαλικής κακοποίησης.

«Οι φοιτητές ζητούν εξωτερική έρευνα για τη διοίκηση του Κορνέλ και την επιστροφή σε ένα ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα», ανέφεραν.

«Θέλουμε ένα δικαστικό σύστημα στο οποίο το διδακτικό προσωπικό, η διοίκηση και οι φοιτητές θα έχουν ισότιμο λόγο για το ποιος αποφασίζει για την τύχη της πανεπιστημιούπολής μας και των ανθρώπων της».

Πολλοί διαδηλωτές δήλωσαν ότι θαυμάζουν την ψυχική δύναμη της «Τζέιν Ντο», επειδή αποφάσισε να δημοσιοποιήσει τις καταγγελίες της δύο χρόνια μετά το περιστατικό. «Είσαι απίστευτα γενναία που το έκανες αυτό και η αλλαγή θα έρθει χάρη σε εσένα», δήλωσε ο 19χρονος δευτεροετής φοιτητής Τζακ Χούμπερ, απευθυνόμενος στην «Τζέιν Ντο».

«Και οι επτά άνδρες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν ποινικές διώξεις για τις πράξεις τους εκείνο το βράδυ», είπε. «Το Κορνέλ δεν ενδιαφέρεται για δικαιοσύνη».

Η Στέφανι, κάτοικος της Έλμιρα, δήλωσε: «Είμαι εξοργισμένη. Θέλω η Τζέιν Ντο να γνωρίζει ότι έχει τη στήριξή μας».

Κανένας από τους νεαρούς που κατηγορούνται δεν έχει αντιμετωπίσει ποινικές κατηγορίες. Η έρευνα έκλεισε σε σύντομο χρονικό διάστημα, έπειτα από αυτό που καταγγέλλεται ως «επιφανειακή έρευνα» από την αστυνομία της πανεπιστημιούπολης, ενώ δεν υπήρξε συνέχεια από τον τοπικό εισαγγελέα.

Μόνο όταν η γυναίκα κατέθεσε, τον περασμένο μήνα, αγωγή κατά του πανεπιστημίου και των ανδρών, η δημόσια κατακραυγή αυξήθηκε σε τέτοιο βαθμό, ώστε ο εισαγγελέας να συμφωνήσει να επαναφέρει την υπόθεση προς διερεύνηση. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν γνώριζε όλες τις πληροφορίες που περιλαμβάνονταν στην αγωγή της, σύμφωνα με τη New York Post.