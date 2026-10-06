Σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης καταδικάστηκε τη Δευτέρα ο πρώην πάστορας Κέιλεμπ Φλιν, ο οποίος είχε περάσει από οντισιόν για το «American Idol», για τη δολοφονία της συζύγου του μέσα στο σπίτι τους στο Οχάιο τον Φεβρουάριο.

Πριν από την ανακοίνωση της ποινής από τον δικαστή, ο 40χρονος Φλιν εμφανίστηκε στο δικαστήριο και επέμεινε στην αθωότητά του. Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, παραδέχθηκε ότι είχε πει ψέματα για «πολλά πράγματα».

«Αλλά καθώς στέκομαι εδώ ενώπιον του Θεού, ο οποίος είναι ο απόλυτος κριτής μου, δεν λέω ψέματα όταν λέω ότι δεν σκότωσα τη σύζυγό μου», δήλωσε ο Φλιν.

Η δολοφονία της Άσλεϊ Φλιν στο σπίτι τους

Την περασμένη εβδομάδα, ένορκοι στο Οχάιο έκριναν ένοχο τον Φλιν για ανθρωποκτονία από πρόθεση και άλλες κατηγορίες σχετικά με τη δολοφονία της συζύγου του, Άσλεϊ. Η γυναίκα πυροβολήθηκε δύο φορές μέσα στο σπίτι της οικογένειας στην πόλη Τιπ Σίτι του Οχάιο, περίπου 24 χιλιόμετρα βόρεια του Ντέιτον, στις 16 Φεβρουαρίου.

Μετά τους πυροβολισμούς, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο Φλιν σκηνοθέτησε τη σκηνή ώστε να φαίνεται ότι την είχε σκοτώσει ένας εισβολέας.

BREAKING: Caleb Flynn, convicted of murdering his wife Ashley Flynn, maintains his innocence during his sentencing hearing. "I have unfortunately lied about a lot of things over the last couple of years. But as I stand here before God, who is my ultimate judge… I did not kill my wife. "I will continue to fight for my innocence as long as the Lord allows me to do this." "I did not kill my wife." — Fox News (@FoxNews) October 5, 2026

Η ετυμηγορία εκδόθηκε έπειτα από μια δίκη εννέα ημερών που παρακολουθήθηκε στενά και κατά την οποία οι εισαγγελείς παρουσίασαν λεπτομέρειες για τη σχέση του Φλιν με μια γυναίκα που γνώρισε όταν εκείνη ήταν 20χρονη ασκούμενη στην εκκλησία του.

Οι ένορκοι άκουσαν αναγνώσεις των μηνυμάτων που αντάλλασσαν οι δύο τους, ενώ παρουσιάστηκαν και ηχογραφήσεις ερωτικών τραγουδιών που, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, είχε δημιουργήσει ο Φλιν για εκείνη χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη.

Η απόφαση του δικαστή

Η δικαστής Ζανίν Ν. Πρατ δήλωσε ότι ο Φλιν είχε χρησιμοποιήσει την πίστη του για να χειραγωγήσει τις ζωές άλλων ανθρώπων. Όπως είπε, θα μπορούσε να είχε χωρίσει από τη σύζυγό του, αντί να τη σκοτώσει μέσα στο ίδιο της το σπίτι, ενώ οι δύο κόρες τους κοιμούνταν.

«Αλλά αντί γι’ αυτό, μέσα από την απληστία, τον εγωισμό, τη λαγνεία και τη σκληρότητά σας, επιλέξατε να αφαιρέσετε τη ζωή της Άσλεϊ», ανέφερε η δικαστής.

Ο δικηγόρος του Φλιν, Λ. Πάτρικ Μάλιγκαν, έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης.

Η εμφάνιση στο «American Idol»

Ο Φλιν είχε εμφανιστεί για λίγο στη 12η σεζόν του «American Idol» το 2013. Σε ένα τμήμα της εκπομπής είχε δηλώσει στους τηλεθεατές ότι αγαπούσε τη σύζυγό του.

Είχε περάσει από οντισιόν μπροστά στους κριτές Μαράια Κάρεϊ, Ράντι Τζάκσον και Νίκι Μινάζ, όμως δεν κατάφερε να προχωρήσει στην κύρια φάση του διαγωνισμού, σύμφωνα με το Associated Press.

Ο Φλιν έκλαιγε κατά το μεγαλύτερο μέρος της ακροαματικής διαδικασίας για την επιβολή της ποινής, ιδιαίτερα όταν συγγενείς διάβασαν δυνατά επιστολές που είχαν γράψει οι δύο κόρες του, ηλικίας 10 και 12 ετών.

«Τι έκανε ποτέ για να την μισείς τόσο πολύ;» ρώτησε η μία κόρη στην επιστολή της.

«Παρεμπιπτόντως», ανέφερε η επιστολή της άλλης κόρης, «η Άσλεϊ Φλιν ήταν το καλύτερο πράγμα που σου συνέβη ποτέ».