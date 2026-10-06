Παγκόσμια ανησυχία έχει προκαλέσει η υπόθεση μιας Ρωσίδας τεχνικού εργαστηρίου που πέθανε σε ερευνητικό κέντρο από την πανώλη στη Σιβηρία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει «πολύ σοβαρά» το περιστατικό, ενώ και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επισήμανε ότι η Ουάσινγκτον παρακολουθεί στενά την υπόθεση, εν μέσω ανησυχιών ότι θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξάπλωση της πνευμονικής πανώλης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Τι αναφέρουν οι ρωσικές αρχές για τον θάνατο

Ο κυβερνήτης της περιοχής του Ιρκούτσκ ανακοίνωσε ως αιτία θανάτου την «πνευμονία απροσδιόριστης αιτιολογίας», σημειώνοντας ότι «κανένας μικροοργανισμός» που να συνδέεται με την εργασία της γυναίκας δεν εντοπίστηκε στα «βιολογικά δείγματά» της.

Μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες ανέφεραν ότι η γυναίκα ενδέχεται να αρρώστησε είτε αφού έσπασε έναν δοκιμαστικό σωλήνα που περιείχε το παθογόνο είτε μετά από επίσκεψη στο πεδίο σε περιοχή όπου η πανώλη εμφανίζεται φυσικά σε άγρια τρωκτικά.

Ερωτηθείς σχετικά με το τι θα κάνει η Ουάσινγκτον απέναντι στον κίνδυνο εξάπλωσης της πανώλης από τη Ρωσία, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει επικοινωνήσει με το Κρεμλίνο για την υπόθεση. «Δεν μου αρέσει να τους βλέπω να το έχουν», είπε, προσθέτοντας: «Θα βοηθήσουμε. Όλους όσοι έχουν ένα τέτοιο πρόβλημα, πάντα θα τους βοηθάμε».

“We’re looking at it very strongly,” President Trump said Monday on reports that a female scientist in Siberia might have died of exposure to the plague after a lab accident. “They call it pneumonia, and pneumonia, you know, years ago you could treat pneumonia easier,” he said. “The microbes and the germs have gotten stronger disproportionately, but we’ll help them.” Russian media initially reported that the researcher broke a test tube containing plague bacteria in late September, came down with severe pneumonia and then died of her illness. The World Health Organization said she died of severe pneumonia overnight into Oct. 2. https://t.co/miQYa3bDyI — CBS News (@CBSNews) October 5, 2026

Ο κυβερνήτης του Ιρκούτσκ, Ιγκόρ Κομπζέφ, δήλωσε επικαλούμενος τη Ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εποπτείας Προστασίας των Καταναλωτών και Ευημερίας του Ανθρώπου, Ροσποτρεμπναντζόρ, ότι δεν είχαν αναφερθεί άλλα περιστατικά προσωπικού του ινστιτούτου για την πανώλη που να χρειάστηκε ιατρική φροντίδα μετά τον θάνατο της τεχνικού.

Η ίδια υπηρεσία ανέφερε ότι ομάδα βιολογικής ασφάλειας επιθεώρησε το Ινστιτούτο Πανώλης της Σιβηρίας και της Άπω Ανατολής στο Ιρκούτσκ και διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις εγκαταστάσεις.

Russian officials quarantined dozens of people after a laboratory worker at a plague research institute in ‌Siberia fell ill and died in undisclosed circumstances. US authorities are monitoring the situation https://t.co/SyCwlPXJvh https://t.co/eYVAARLZZg — Reuters (@Reuters) October 6, 2026

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, κάλεσε τον κόσμο να μην «ακούει διάφορες φήμες», αλλά να «βασίζεται στις επίσημες δηλώσεις της Ροσποτρεμπναντζόρ» (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Επιτήρησης της Προστασίας των Δικαιωμάτων του Καταναλωτή και της Ανθρώπινης Ευημερίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας).

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι σχεδόν 200 άνθρωποι που ήταν γνωστό ότι είχαν έρθει σε επαφή με τη νεκρή γυναίκα βρίσκονταν υπό ιατρική παρακολούθηση ως προληπτικό μέτρο.

Η ανησυχία των ΗΠΑ για την πνευμονική πανώλη

Απαντώντας σε δημοσιογράφο που ζήτησε «ενημέρωση για το ύποπτο κρούσμα πανώλης στη Ρωσία», ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι φαίνεται πως μια εργαζόμενη στο εργαστήριο μολύνθηκε και ότι υπάρχει ανησυχία πως η μόλυνση θα μπορούσε να έχει εξαπλωθεί, τουλάχιστον στο εσωτερικό του εργαστηρίου, καθώς οι ρωσικές αρχές έχουν προχωρήσει σε μέτρα καραντίνας.

«Αν κάτι τέτοιο βγει προς τα έξω, μπορεί γρήγορα να εξαπλωθεί. Επομένως, το παρακολουθούμε στενά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας, αλλά υπάρχει λόγος να δοθεί προσοχή και απλώς να το παρακολουθούμε, και αυτό κάνουμε», ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

Η γυναίκα που πέθανε, της οποίας το μικρό όνομα αναφέρθηκε από ρωσικά μέσα ενημέρωσης ως Ντάρια και η οποία ήταν στα τέλη της δεκαετίας των 20, είχε επισκεφθεί πρόσφατα την περιοχή Μπουριατία, στα σύνορα με τη Μογγολία.

Το βακτήριο της πανώλης, γνωστό ως Yersinia pestis, το οποίο σκότωσε έως και το ήμισυ του πληθυσμού της Ευρώπης τον 14ο αιώνα, όταν η ασθένεια ήταν γνωστή ως Μαύρος Θάνατος, εντοπίζεται σε τρωκτικά, όπως οι μαρμότες, στην περιοχή.

Το Ινστιτούτο Πανώλης της Σιβηρίας και της Άπω Ανατολής ιδρύθηκε λίγο περισσότερο από 100 χρόνια πριν, ως απάντηση σε μια επιδημία που είχε ξεσπάσει τη δεκαετία του 1920.

Τι λένε οι ειδικοί για την πνευμονική πανώλη

Ο δρ Σάιμον Κλαρκ, αναπληρωτής καθηγητής κυτταρικής μικροβιολογίας στο πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ, δήλωσε στο πρόγραμμα «PM» του BBC Radio 4 ότι η πνευμονική μορφή της Yersinia pestis είναι σχεδόν πάντα θανατηφόρα εάν δεν αντιμετωπιστεί, αλλά μπορεί να αντιμετωπιστεί με αντιβιοτικά.

«Η πνευμονική πανώλη μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο και γι’ αυτό υπάρχει η ανησυχία γύρω από αυτό», δήλωσε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι κάθε ξέσπασμα λοιμώδους νόσου οδηγεί συχνά τη σκέψη του κόσμου σε lockdown και στον Covid, κάτι που, όπως είπε, «απλώς δεν πρόκειται να συμβεί εδώ».

«Ο κόσμος σκέφτεται: “Η πανώλη, αυτό έχει εξαφανιστεί, συνέβη πριν από εκατοντάδες χρόνια”, αλλά δεν έχει εξαφανιστεί», είπε ο Κλαρκ. «Εξακολουθεί να υπάρχει και σε ορισμένα μέρη του κόσμου αποτελεί απειλή για την ανθρώπινη υγεία και γι’ αυτό χρειάζεται να τη μελετούν».

Ερωτηθείς εάν το παθογόνο θα μπορούσε να είχε μελετηθεί για πιθανή χρήση ως βιολογικό όπλο, ο επιστήμονας συμφώνησε ότι αυτό είναι πιθανό, όπως αναφέρει το BBC.

«Επειδή πρόκειται για τη Ρωσία, η σκέψη του κόσμου πηγαίνει προς τα εκεί, αλλά νομίζω ότι η προηγούμενη εξήγησή μου είναι πιθανότερη», ανέφερε ο Κλαρκ.